El papa León XIV continúa su viaje por Argentina y esta vez se espera que 800 mil personas ingresen a la misa del Santo Padre que realizará en el Monumento a los Españoles de Buenos Aires. Además, se instalaron más de 700 carpas donde 70 70 ministros de la iglesia entreguen la hostia durante la comunión.
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