Resumen

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El Comercio realizó un trabajo periodístico que permitió la imposición de papeletas gracias a la contribución ciudadana y el tag #NoTePases. (Foto: Archivo / El Comercio)
El Comercio realizó un trabajo periodístico que permitió la imposición de papeletas gracias a la contribución ciudadana y el tag #NoTePases. (Foto: Archivo / El Comercio)
Por Redacción EC

El diario El Comercio ha sido seleccionado como finalista en dos categorías de los Digital Media Awards Worldwide 2026, certamen organizado por la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA).

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