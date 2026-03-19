El diario El Comercio ha sido seleccionado como finalista en dos categorías de los Digital Media Awards Worldwide 2026, certamen organizado por la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA).

La organización internacional publicó la lista de nominados el 19 de marzo de 2026, tras evaluar 811 propuestas provenientes de 78 países.

Los proyectos de El Comercio destacados en esta etapa son “Papeletas ciudadanas” y el especial interactivo “Nuwa Senchi”.

El trabajo “Papeletas ciudadanas”, desarrollado por la sección Nacional y el equipo de la campaña #NoTePases, compite en las categorías que premian la innovación y el servicio a las audiencias.

Especiales de El Comercio nominados en el Digital Media Awards Worldwide 2026.

Por su parte, “Nuwa Senchi”, una producción de ECData y el equipo de nuevas narrativas, integra la selección oficial de finalistas regionales que ahora avanzan a la fase de evaluación global.

Estos reconocimientos ubican al periodismo peruano dentro del grupo de los 278 finalistas seleccionados a nivel mundial para la edición de este año.

“Papeletas ciudadanas” consiste en una plataforma interactiva que permite a los lectores reportar infracciones de tránsito mediante el envío de videos y denuncias directas. Hasta el momento, esta iniciativa ha permitido que más de 1.000 choferes reciban multas efectivas gracias a la colaboración activa de la audiencia.

Especiales de El Comercio nominados en el Digital Media Awards Worldwide 2026.

El proyecto “Nuwa Senchi” es un especial multimedia que investiga la violencia de género y el embarazo adolescente en las comunidades Awajún de la provincia de Condorcanqui. La investigación incluye el uso de modelos de reducción exponencial para proyectar el impacto del liderazgo femenino en la disminución de la violencia en la Amazonía. El contenido integra testimonios de lideresas indígenas, herramientas de audio y mapas de georreferenciación elaborados con apoyo del Unfpa.

El jurado de los Digital Media Awards evalúa criterios de relevancia, resultados medibles, contexto y claridad narrativa en cada proyecto participante.

Los ganadores regionales de las Américas serán anunciados durante el evento Digital Media LATAM, los días 15 y 16 de abril de 2026 en Bogotá, Colombia. Quienes resulten vencedores en esa instancia pasarán automáticamente a la fase de finalistas globales, cuyo anuncio está previsto para el 4 de mayo,. La premiación de los ganadores mundiales se realizará el 2 de junio de 2026, durante el Congreso Mundial de Medios de Comunicación en Marsella, Francia.