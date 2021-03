Conforme a los criterios de Saber más

Desde las 10:30 a.m. de hoy, el Congreso de la República debate una serie de proyectos de ley relacionados al sector educación en el denominado Pleno Educativo.

Una de las iniciativas legislativas que se ha puesto en prioridad es la creación de cuatro universidades públicas en el Perú. Esto, pese a que aún no se debate el dictamen de la Ley Moratoria para la creación y autorización de nuevas universidades pública y privadas.

Se trata de los proyectos de Ley 1044, 1759 y 6004 que proponen convertir a institutos públicos en universidades: de Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú a Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú; así como Universidad Nacional Luis Duncker al Conservatorio Regional de Música Luis Duncker Lavalle y Universidad Nacional de las Artes de Piura a la Escuela Superior de Arte Pública “Ignacio Merino” de Piura.

LEE TAMBIÉN: Minedu pide respetar la moratoria para la creación de universidades tanto públicas como privadas

Asimismo, el proyecto 6795 plantea convertir el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “San Ignacio” de Cajamarca en Universidad Nacional de Frontera, pese a que ya existe en Piura una institución con el mismo.

Precisamente, la Universidad Nacional de Frontera – Sullana se pronunció al respecto a través de un comunicado en el que solicita no se use el nombre de su casa de estudio.

“La marca Universidad Nacional de Frontera de Sullana se encuentra registrada en INDECOPI con certificado N°S00071946. Por lo tanto, resulta jurídicamente inviable atribuir el mismo nombre a otra institución superior universitaria”, se lee.

Universidad Nacional de Frontera de Sullana, en Piura, solicitó no usar el nombre de su casa de estudio para la creación de otra universidad.

Sobre estos proyectos que buscan crear nuevas universidades, el congresista Daniel Olivares del Partido Morado dijo a El Comercio que la solución no es cambiarle de nombre en el papel, sino reforzarlas para seguir el proceso correcto.

“La Ley Universitaria no le permite a las escuelas artísticas a acreditarse. La forma no es declararla solo en papel [cambiarles de nombre] porque el problema es que no tienen informe del Ministerio de Economía ni del Ministerio de Educación, entonces se convertirían en universidades pero no reciben recursos [económicos]”, sostuvo.

Además, agregó: “Estos proyectos son un engaña muchachos. El problema es real, hay escuelas de arte que necesitan pasar a la siguiente etapa, pero la Ley Universitaria como está no lo permite. Sin embargo, estamos hablando con el Minedu para darles una solución real a las escuelas de arte”.

Para Olivares, ser necesario que primero se debate la Ley de Moratoria. En ese sentido, el congresista le pidió a la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, que se debata hoy mismo la Ley 5145-2020 (Ley Moratoria) para la creación y autorización de nuevas universidades pública y privadas.

“He conseguido las firmas para que pueda entrar a debate [Ley Moratoria], espero que sea hoy mismo. No tiene sentido debatir creación de universidades si aún no se debate la Ley 5145″, manifestó. Daniel Olivares comentó que tiene el apoyo de las bancas de Alianza para el Progreso, Acción Popular y Fuerza Popular. Además, publicó en su cuenta de Twitter la carta que le envió a la presidenta del Congreso.

Daniel Olivares pidió que se debata la Ley Moratoria. (FOTO: Twitter)

A continuación, te detallamos quiénes son los parlamentarios que están detrás de estas propuestas legislativas que pretende crear nuevas universidades y cuándo fueron presentadas.

Propuestas de los proyectos de ley

El 9 de marzo del 2017, el entonces congresista de Fuerza Popular, Francisco Petrozzi Franco, presentó el proyecto de Ley 1044/2016-CR que planteaba denominar Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú a la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú.

Esta iniciativa legislativa busca incorporar a la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú al sistema universitario. Según sustentó el exlegislador, la referida escuela cuenta con un plan de estudios concordante a la Ley Universitaria y con la infraestructura adecuada para desarrollar la educación superior. Concluyó, además, en el Perú no existe oferta pública universitaria para la enseñanza de las profesiones vinculadas al arte.

Francisco Petrozzi también fue ministro de Cultura en el gobierno del expresidente Martín Vizcarra. (Foto: Congreso)

Lo propio hizo la excongresista de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo Gaona, quien el 10 de agosto del 2017, presentó el proyecto de Ley 1759/2017-CR que planteaba que el Conservatorio Regional de Música Luis Duncker Lavalle de la Región Arequipa se convierta en la Universidad Nacional Luis Duncker Lavalle.

De acuerdo con Aramayo, la iniciativa legislativa tiene como fin promover e institucionalizar la cultura musical en el sur del Perú. Además, señala el propósito es alcanzar estándares internacionales en competitividad y nivel académico musical.

Alejandra Aramayo fue parlamentaria en el Congreso Disuelto. (Foto: Archivo El Comercio)

Los dos primeros proyectos de los mencionados excongresistas fueron presentados en el anterior Congreso que fue disuelto, el 20 de setiembre del 2019, por el expresidente Martín Vizcarra.

El 17 de agosto del 2020, el parlamentario Luis Dioses Guzmán, del partido Somos Perú, presentó el proyecto de Ley 6004/2020-CR que planteaba crear la Universidad Nacional de las Artes de Piura sobre la base de la Escuela Superior de Arte Pública “Ignacio Merino” de Piura.

El congresista Dioses sustenta en su iniciativa legislativa que la Escuela Superior de Arte Pública “Ignacio Merino” de Piura tiene rango universitario por ley, sin embargo, no puede ofrecer estudios conducentes al grado de Maestro o Doctor conforme a la Ley Universitaria. Por ello, considera la necesidad de crear la Universidad de las Artes de Piura (UNARP).

Luis Reymundo Dioses Guzmán es el presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. (Foto: Andina)

Respecto a los tres proyectos de Ley antes mencionados (1044, 1759 y 6004), en el dictamen correspondiente la Comisión de Educación, Juventud y Deporte aprobó por mayoría, el viernes 11 de diciembre del 2020, las referidas iniciativas legislativas.

Dictamen de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte.

De acuerdo con el expediente, los legisladores que votaron a favor de la propuesta fueron: Núñez Marreros, Alonzo Fernández, Ayquipa Torres, Llaulli Romero, Pérez Ochoa, Pichilingue Gómez, Pinedo Achaca, Ramos Zapana, Solis Gutiérrez y Vásquez Tan. Se abstuvieron los congresistas Carcausto Huanca, Condori Flores y Troyes Delgado.

Votación de la Comisión de Educación.

Un caso particular es el proyecto de Ley 6795/2020-CR que propone denominar Universidad Nacional de Frontera al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “San Ignacio” de Cajamarca. Esta iniciativa legislativa fue presentada el 14 de diciembre del 2020 por la congresista Felicita Tocto Guerrero, del grupo parlamentario Descentralización Democrática.

Lo controversial es que, como lo mencionamos líneas arribas, ya existe en Piura una institución universitaria con ese mismo nombre que se está proponiendo. Esta es la Universidad Nacional de Frontera – Sullana.

Otros proyectos

Dentro de la serie de proyectos que están agendados para hoy, el Pleno del Congreso ha aprobado, hasta el momento, el proyecto de Ley N°5548/2020-CR que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la instalación de antenas de radio, televisión e internet para facilitar a niños, niñas y adolescentes de zonas rurales el aprendizaje de lecciones a distancia ‘Yo aprendo en casa’.

Inicialmente la representación nacional se pronunció con 97 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. De esta manera se aprobó el texto sustitutorio de la Ley 5548. Luego, se exoneró de la segunda votación con 93 votos a favor.

Con 97 votos a favor se aprobó, en primera votación, el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 5548. pic.twitter.com/KX3IxdrADF — Congreso del Perú (@congresoperu) March 19, 2021

Asimismo, se debatió el proyecto de Ley 7114 que propone la Ley de organización y funciones del Ministerio de Educación (Minedu), que busca reformar la estructura funcional de dicha cartera en dos niveles educativos: educación básica y educación superior; así como también adecuarla a las nuevas exigencias en la enseñanza del siglo XXI.

LEE TAMBIÉN: Sunedu modifica reglamento para registro de títulos de universidades con licencia denegada

Esta iniciativa fue por parte del Poder Ejecutivo y fue derivado al Congreso con carácter de urgencia. Con 58 votos a favor, 14 en contra y 26 abstenciones se aprobó la Cuestión Previa para que el proyecto de Ley 7114 retorne a la Comisión de Educación.

El Pleno Educativo contó con la presencia del ministro de Educación Ricardo Cuenca, quien dijo que, de aprobarse la citada ley se tendrá la oportunidad de una reforma educativa después de 29 años.

“Les agradezco muchísimo esta oportunidad. Estoy seguro que luego de 29 años vamos a poder tener la oportunidad de tener una reforma en el país que va a contribuir no solo a viabilizar muchas cosas que hemos ido aprendiendo en estos últimos 29 años —fecha en la que se tiene la actual Ley de organización y funciones del Ministerio—, si no que nos va a poner en el mismo nivel que muchos otros países de la región”, expresó durante su exposición.

Posteriormente, en el hemiciclo también se debatieron los proyectos de Ley 3447, 3839, 4482, 5724, 6119, 6727 y 6748 que proponen actualizar la Ley N°24915, que crea el Colegio de Licenciados en Turismo para otorgarle autonomía con personería jurídica de derecho público interno y fortalecer su estructura organizacional.

Con 3 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, se aprobó en primera votación el texto sustitutorio de los mencionados proyectos. Luego, se exoneró a segunda votación con 92 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones.

Finalmente, a las 2:16 de la tarde se suspendió por una hora la sesión del Pleno Educativo.

Otras de las iniciativas legislativas, relacionadas al sector de educación, que están en la agenda y quedan pendientes para el debate son:

PL 5587 que propone autorizar el nombramiento de auxiliares de educación que laboran en las instituciones y programas públicos de educación básica, regular y especial. Iniciativa de Acción Popular.

PL 5888 que propone restablecer a los docentes el régimen laboral anterior a la vigencia de la Ley 29944, ley de reforma magisterial. Iniciativa de Unión por el Perú.

PL 7090 que propone la promoción de huertos y alimentación escolar para promover hábitos saludables que fortalezcan la soberanía y seguridad alimentaria. Iniciativa de Frepap.

El informe preliminar que dispone investigar el proceso de licenciamiento de la Universidad Tecnológica del Perú y la Universidad Privada Peruano Alemana.

Entre otros.

VIDEO RECOMENDADO

Sunedu deniega la licencia institucional a la Universidad Ciro Alegría