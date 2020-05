El virus del COVID-19 tiene en Lima un sólido aliado: un precario sistema de transporte público, con combis destartaladas y raquíticas como bandera.

El Comercio confirmó ayer que subir a un bus puede llegar a ser una experiencia intimidante, aun cuando se emplee el equipo de protección adecuado (como lo hicieron nuestros periodistas).

El primer obstáculo: los paraderos. A lo largo de la avenida Próceres de la Independencia, en San Juan de Lurigancho, las personas no respetaban la distancia social establecida para evitar los contagios.

Pero cuando llegó una coaster, las cosas empeoraron: los pasajeros tuvieron que esquivar al cobrador que usaba la mascarilla debajo de la nariz, mientras llamaba a más personas. Entonces, el conductor aceleró antes de que la gente se pudiera sentar y los obligó a tocar los pasamanos. Para colmo, la disposición de una sola persona por asiento no se respetaba.

Los nuevos protocolos de prevención en las unidades de transporte público establecen que los buses no utilicen todos los asientos de la unidad y que los pasajeros no viajen de pie.

En ese marco, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao realizó ayer inspecciones en 32 puntos de la ciudad para supervisar que estos lineamientos se cumplan.

El director de Operaciones de la ATU, Iván Villegas, manifestó que en uno de estos puntos, cercano al mercado de Caquetá, se identificó que en el 60% de los vehículos intervenidos no se cumplían estas disposiciones.

“Hoy [ayer] iniciamos la campaña. Esperamos que en los próximos días se vayan adecuando. Pero la tarea también corresponde a los ciudadanos. Tenemos que cambiar la cultura de la sociedad”, precisó Villegas. El funcionario de la ATU indicó que han firmado un convenio con 14 distritos de la capital para que ayuden en las labores de fiscalización.

Deficiencias

La Contraloría General de la República emitió un informe en el que advierte que el servicio contratado por la ATU para efectuar la limpieza y desinfección de las unidades de transporte público “no está cumpliendo con sus obligaciones contractuales”.

“Dentro de los recursos que recibió la ATU se estableció que pueda contratar un servicio de supervisión, el cual no se realizó”, indicó Rosa Sandoval, representante de la Contraloría.

Ante ello, Villegas reconoció que solo en lo que va de mayo han levantado 198 actas de no conformidad a los trabajos de limpieza realizados. “Estamos en proceso de una tercera convocatoria para contar con supervisión. En los dos anteriores no tuvimos éxito”, dijo el funcionario. No obstante, aseguró que realizan la supervisión con personal interno.

Sepa más

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, resaltó que los taxis colectivos no están permitidos y su funcionamiento va en contra de las medidas sanitarias decretadas por el Gobierno.

En varios puntos de la ciudad, este Diario encontró ayer a personas que suben a las coasters para limpiar la unidad con un trapo, agua y lejía. El problema es que pasan la misma franela sucia por todas las unidades.





