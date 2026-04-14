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Resumen

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Galaga se vio favorecida por una cuestionada decisión de la ONPE.
Galaga se vio favorecida por una cuestionada decisión de la ONPE.
Por Carlos Gonzales

El retraso en la entrega del material electoral en Lima sur, lo que afectó el desarrollo de las Elecciones Generales 2026, ha originado que las miradas se centren en el proceso que desarrolló la ONPE para seleccionar a la empresa Galaga como la encargada de distribuir dicho material.

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