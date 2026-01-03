Van 10 denuncias este verano por estafa en alquiler de casas de playa: ¿qué está pasando y cómo evitar caer?

Tras revisar exhaustivamente diferentes páginas de alquiler y alojamiento, así como redes sociales, El Comercio pudo comprobar que en lo que va de este verano ya se vienen registrando 10 denuncias por estafas o incumplimientos vinculados a la renta de casas de playa.

Denuncia por presunta estafa.

En el caso de Milenka, el perjuicio fue de casi 1.800 soles, dinero que había reunido junto a familiares y amigos. Sin salida, tuvo que contarles lo ocurrido y acudir a la comisaría más cercana para presentar la denuncia.

Allí relató que contactó por redes sociales a Rosa Cueto Huamani y que, durante varios días, coordinó con ella el alquiler del inmueble. Milenka soñaba con pasar el verano en una exclusiva casa de playa, sin imaginar que todo acabaría en una estafa.

“¿Buscas una casa de playa equipada? Está dentro de un exclusivo condominio con áreas hermosas, con privacidad y tranquilidad para tu familia”. Con esta y otras frases, Cueto anunciaba el alquiler del inmueble. La mujer se hacía pasar como socia del condominio Playa del Carmen.

Tras presentar la denuncia y conversar con el personal de seguridad del condominio, Milenka pudo confirmar que no había sido la única víctima. En total, alrededor de 15 familias cayeron en el mismo “cuento” en los últimos años. La supuesta dueña del inmueble arrastraba, además, denuncias públicas en redes sociales desde el 2022 por estafa.

Más casos y la ruta del alquiler

Durante la época de verano, muchas personas optan por alquilar casas de playa para disfrutar con la familia o amigos. Sin embargo, este momento soñado podría convertirse en una pesadilla si no se tiene en cuenta qué hacer para prevenir estafas o inconvenientes asociados al alquiler de estos inmuebles.

Así como Milenka, otras personas también resultaron estafadas por la misma supuesta dueña de la casa. Una mujer contó que al llegar al condominio, en portería le dijeron que así como ella, mucha gente también había sido estafada por la misma persona, quien desapareció. La familia se quedó sin estadía y sin 1.200 soles que habían abonado.

En otro caso, un hombre adelantó el 100% del alquiler de una casa para celebrar su cumpleaños. Incluso contrató servicios de catering, bar y movilidades para trasladar a toda su familia. Pero las horas pasaron y la llamada de la supuesta propietaria nunca llegó. Finalmente, confirmó que había sido víctima de una estafa y que había perdido los 1.800 soles que había depositado.

A la par, El Comercio verificó en redes sociales la aparición de nuevos reportes de presuntas estafas en el alquiler de casas de playa. Los denunciantes señalan que realizaron los pagos en diciembre del 2025 para asegurar las fechas con anticipación y evitar que otros interesados las tomen. Sin embargo, los supuestos arrendadores se encuentran actualmente como no habidos.

Del mismo modo, otros usuarios advirtieron que inescrupulosos vienen utilizando imágenes de casas de playa —tanto de fachadas como de ambientes interiores— para hacerse pasar por los propietarios y ofrecer supuestos alquileres. En realidad, se trataría de estafadores que solicitan pagos por adelantado y luego desaparecen.

“Quiero denunciar a esta persona que se hace llamar Sara Gutiérrez, quien al parecer se estaría haciendo pasar como dueña, agente o corredora de un inmueble en Bujama para ofrecer alquileres vacacionales en Facebook Marketplace. Tengan cuidado y no hagan pagos sin verificar la identidad o visitar la casa”, publicó una de las personas afectadas.

En plataformas como Booking y otras usuarios también reportan que una vez en la casa las características son diferentes. Incluso el monto de alquiler varía.

En ese contexto, El Comercio contactó a varias personas que promocionan el alquiler de casas de playa para la temporada de verano en redes sociales, con el objetivo de conocer cómo se realiza la negociación. Los anuncios suelen detallar las características del inmueble, como número de dormitorios, áreas disponibles, piscina, jardín, terraza y parrilla, así como la capacidad de personas, horarios de ingreso y salida, puntos cercanos, ubicación y distancias.

En cuanto al pago, por lo general se solicita entre el 30% y 50% del monto total como adelanto, y el saldo se cancela el día de llegada. También se explicó que es posible firmar un contrato y que, ante el pedido de los interesados, aceptan realizar videollamadas desde la vivienda o permitir visitas previas a las instalaciones. En uno de los casos, incluso, el arrendador envió videos y una amplia cantidad de fotografías del inmueble. Las tarifas, finalmente, varían según la cantidad de días y las fechas solicitadas.

Modus operandi y modalidades

Aaron Alemán, socio del Estudio Alemán y López, explicó que una de las modalidades más comunes de estafa consiste en la elaboración de contratos de alquiler ficticios por parte de los delincuentes, con el fin de dar una apariencia de legitimidad a la transacción. Como consecuencia del engaño, la víctima termina desembolsando el dinero solicitado.

El abogado agregó que la mejor forma de detectar y prevenir este y otros tipos de estafa es verificar que quien suscribe el contrato y realiza las coordinaciones sea el titular del inmueble, contrastando su identidad —Documento Nacional de Identidad— con la información de los Registros Públicos. “Todas las coordinaciones deben hacerse únicamente con el propietario, para evitar ser sorprendidos por terceros”, señaló.

Presión para pagar rápido. Frases como “hay varios interesados” o “me acaban de llamar” buscan evitar que la víctima verifique la información.

Además, resulta recomendable que la contraprestación económica, en su gran porcentaje, se lleve a cabo una vez entregada las llaves del inmueble, y que se pueda acceder efectivamente al mismo, “como garantía de que se han satisfecho las obligaciones recíprocamente”, resaltó Aleman.

Por otro lado, Eduardo Alejos Toribio, socio fundador de Alejos Toribio & Abogados, dijo a El Comercio que las estafas han evolucionado, pues ya no se trata solo de un anuncio falso mal hecho, sino que hoy en día existan muchas que están muy bien ‘armadas’.

Siempre se debe coordinar una visita previa a la casa antes de desembolsar algún monto.

Detalló que una modalidad frecuente es la casa “fantasma”. "El estafador publica fotos atractivas, muchas veces sacadas de Airbnb o redes sociales, y ofrece la casa a buen precio. Cuando la persona muestra interés, le pide un adelanto para “separar” el inmueble. Una vez hecho el depósito, el supuesto arrendador desaparece“, explicó.

Otra modalidad muy común es cuando la casa existe, pero quien la alquila no es el dueño. Puede ser alguien que tuvo acceso previo al inmueble, un ex inquilino o simplemente un tercero que conoce la zona. Para convencer a la víctima, envía copias de DNI, contratos falsos o recibos adulterados.

Se debe pedir siempre toda la información posible antes de pagar.

También es frecuente la doble o triple reserva. "El estafador alquila la misma casa a varias personas para las mismas fechas. Todos pagan un adelanto y recién descubren el fraude cuando llegan a la playa y encuentran la casa ocupada o inexistente“, comentó.

En los últimos años ha crecido el uso de contratos digitales falsos, enviados por correo o WhatsApp, con firmas escaneadas, sellos inventados y lenguaje aparentemente formal. Parecen “legales”, pero no garantizan absolutamente nada. “Incluso ya se están viendo casos donde se usan audios, vídeos o imágenes manipuladas con inteligencia artificial para generar confianza”, añadió.

¿Cómo evitar estafas?

Para prevenir estafas o inconvenientes asociados al alquiler de casas de playa, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) brinda las siguientes recomendaciones:

Buscar un inmueble de acuerdo con las posibilidades económicas propias. Comparar las diferentes opciones que se brindan en el mercado.

Acudir al inmueble y verificar que no se trate de una estafa. Asegurarse de que este cuente con las características ofrecidas: ubicación, seguridad, área construida, número de dormitorios, servicios básicos y estacionamiento.

Leer todo el contrato antes de firmarlo, poner atención al plazo de entrega del inmueble y las condiciones de alquiler: devolución, formas y oportunidad de pago, reembolsos, garantías, entre otros.

Solicitar la aclaración de los alcances de aquellas cláusulas del contrato que no se entiendan, así como exigir una copia del mismo.

Asegurarse de que quien dispone del inmueble para alquiler sea el propietario o esté debidamente facultado para ello. Uno puede conocer quiénes son los propietarios de una casa en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

Al contratar en línea, verificar que la página web o aplicativo ofrezca seguridad en sus medios de pago, que brinda la posibilidad de identificar a su arrendador y que cuente con canales de atención y reclamo.

Consultar los comentarios y las experiencias de usuarios anteriores para saber si las características del inmueble se ajustan a lo publicitado.

Si se adquiere los servicios de un agente inmobiliario, revisar el estado de la empresa en la web.

No pagar por adelantado antes de revisar toda esta información.

Por su parte, Alejos Toribio señaló que casi siempre existen señales de alerta. La primera es la presión para pagar con rapidez. Frases como “hay varios interesados”, “me acaban de llamar” o “si no depositas hoy, se pierde” buscan impedir que la potencial víctima verifique la información.

Otra señal clara es la negativa a realizar una videollamada. “Hoy pedir una videollamada es completamente razonable. Si siempre hay excusas —no hay tiempo, no estoy en la casa— es una mala señal. También debe generar desconfianza que no permita visitas de terceros”, advirtió.

Se recomienda dudar de los precios demasiado bajos de alquiler en plena temporada alta. Esto suele ser un ‘gancho’, pues en verano las casas de playa suelen rentarse a precios elevados. / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

Otro punto clave es la cuenta bancaria: si el dinero se pide a nombre de una persona distinta al supuesto propietario o se cambia de cuenta a último momento, el riesgo es alto. Además, Alejos recordó que los precios demasiado bajos en plena temporada alta suelen ser un ‘gancho’, pues en verano las casas de playa no se regalan.

“No se trata de desconfiar de todo, sino de verificar lo básico. Siempre es recomendable pedir una videollamada mostrando la casa. Eso hoy es casi obligatorio. Hay que confirmar quién es el propietario, pedir documentos y revisar que el nombre coincida con la cuenta bancaria”, agregó.

También, si se firma un contrato, aunque sea digital, es importante leerlo con calma, revisar direcciones, fechas y condiciones, y no asumir que todo está bien solo porque tiene un formato adecuado. Alejos indicó que utilizar plataformas conocidas o intermediarios confiables reduce mucho el riesgo.

¿Dónde y cómo denunciar?

El Indecopi precisa que ante cualquier situación que vulnere los derechos de los consumidores, estos pueden presentar su reclamo o denuncia a través de los siguientes canales de atención:

Por su parte, Aleman sostuvo que ante la posibilidad de ser víctima de una presunta estafa, lo primero que hay que hacer es denunciar ante el Ministerio Público y/o a la comisaría más cercana para que se pueda iniciar las investigaciones respectivas y, de ser el caso, con la detención preliminar en flagrancia de los implicados.

“Asimismo, se debe hacer un seguimiento a la denuncia realizada, participando en la investigación activamente para que los sujetos implicados no solo sean sancionados penalmente, sino también puedan resarcir económicamente a los afectados por los daños y perjuicios irrogados en su agravio”, subrayó.

La mayoría de casas en alquiler en esta temporada se ubica en Asia, Punta Hermosa, Punta Negra, Chilca y Chincha. Foto: Urbania

Para ello, Alejos agregó que se debe guardar con antelación todas las pruebas que se puedan: comprobantes de pago, mensajes, audios, correos electrónicos, números de cuenta, anuncios y perfiles usados. También es importante avisar al banco, sobre todo si el depósito fue reciente, y reportar el anuncio en redes sociales para evitar que otras personas caigan.

“En el Perú estas conductas están claramente sancionadas. Estas conductas no son simples incumplimientos, son delitos. Es decir, no estamos ante “vivezas” ni simples engaños, sino frente a delitos graves", dijo.

Por último, Alemán mencionó la sanción aplicable en estos casos podría ser de hasta 8 años de pena privativa de la libertad y 200 días multa, ya que se trata de un delito, de acuerdo con el Código Penal.