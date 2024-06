Tráfico siempre La avenida Defensores del Morro ya tiene un problema de gran congestión vehicular. Sin 'ola verde', gran cantidad de buses y combis y paraderos informales de taxis y colectivos, ya es una vía afectada. Foto: Alessandro Currarino/GEC 1 / 3 Desvío Las autoridades cerraron las tres últimas cuadras de Defensores del Morro en dirección a la Costa Verde, obligando a los conductores a tomar la avenida Alejandro Iglesias. 2 / 3 Intento de orden Personal policial y de la Municipalidad de Chorrillos estuvo presente para ejecutar el plan de desvío vehicular. Pese a ello, los conductores quedaron estancados por horas intentando salir de la comuna. 3 / 3

La avenida Defensores del Morro perdió con el cierre de la Costa Verde una de sus principales salidas, obligando a los conductores a desviarse por calles aledañas en dirección hacia Barranco, principalmente por las avenidas Paseo de la República, Escuela Militar y Chorrillos. Desde el distrito barranquino, uno puede ingresar a la vía expresa Luis Fernán Bedoya Reyes, tomar finalmente el Circuito de Playas bajando por Armendáriz o someterse al tráfico cotidiano de las calles y avenidas de Miraflores y demás distritos para continuar su trayecto.

Como era de esperarse, todas estas vías revelaron gran congestión, tal cual suele ocurrir cada vez que la bajada al Circuito de Playas queda inhabilitada por alguna razón, principalmente en días laborales. El Comercio pudo conocer que un conductor demoró cerca de 150 minutos en ir desde Cedros de Villa, en Chorrillos, hasta Surquillo. Esto es casi tres veces el tiempo de viaje normal, que en sí ya es elevado por el tráfico constante de la capital.

De hecho, este Diario pudo cuantificar a las ocho de la mañana hasta veinte cuadras de Defensores del Morro casi detenidas por completo a causa del tráfico. Por su parte, las avenidas Paseo de la República y Escuela Miliar estuvieron colapsadas, aproximadamente hasta la altura del Parque Municipal de Barranco. Otra persona señaló que demoró cerca de dos horas en recorrer desde el óvalo La Curva hasta la avenida Alejandro Iglesias, donde iniciaba el desvío. Es decir, dos horas para avanzar tan solo 2,6 kilómetros, equivalente a una velocidad promedio de 1,3 kilómetros por hora.

Días por venir

El Comercio contactó con el área de prensa de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), encargada de realizar -a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (Emape)- las labores de reparación del puente peatonal afectado, para conocer el día previsto de habilitación de la Costa Verde. Sin embargo, la entidad no dio respuesta concreta, pero reiteró que serán cuatro días de obras con la vía cerrada y otros diez adicionales con trabajos nocturnos. Por otro lado, en entrevista con este Diario, el teniente alcalde de la Municipalidad de Chorrillos, Richard Cortez, precisó que los cuatro días contarán desde este lunes, por lo que se tiene previsto permitir el tránsito por la vía expresa costera a partir de este viernes 14 de junio.

Del mismo modo, reveló a El Comercio que la Municipalidad chorrillana presentó antes del lunes un plan de desvío a la MML y a Emape para utilizar el carril habilitado de la Costa Verde de manera compartida; es decir, que permita dividir el carril hacia el sur para ser usado en ambos sentidos entre las 5 a.m. y las 9 a.m. De esta forma, las personas bajarían por la bajada del Malecón Grau e ingresarían al carril contrario por el bypass cercano a la zona de piletas, frente a la playa Agua Dulce. Así, avanzarían hasta la intersección de la playa Los Pavos, antes del acceso a la subida de Armendáriz. Esto no se llevó a cabo.

El funcionario reveló que la comuna ha dispuesto a cerca de cuarenta trabajadores de movilidad urbana, fiscalización y otras dependencias del municipio para apoyar en el ordenamiento del tránsito. Esto se dio y continuará sucediendo entre las 5 de la madrugada y las 10 de la mañana, las ‘horas pico’ en la avenida Defensores del Morro en dirección al oeste. Según el teniente alcalde, en las horas de la tarde de mayor congestión no se verá mayor afectación porque la vía en sentido contrario (de la Costa Verde hacia Chorrillos, de oeste a este) está operando con normalidad.

“Este es un hecho completamente diferente a cualquier día natural. Sin embargo, algo que podemos tomar en cuenta para futuras situaciones o los próximos días es mejorar la semaforización y mejorar las vías alternas. Incluso, si nosotros abriéramos algunas calles que estén enrejadas podríamos agilizar el tránsito”, determinó el funcionario chorrillano. Dicho esto, confesó que “en hora punta, la situación [en la avenida Defensores del Morro] ya es complicada”.

Minutos luego de que el teniente alcalde informara sobre esta propuesta inconclusa, la Municipalidad de Barranco puso en acción su propio plan de desvío. A diferencia de lo planteado por la comuna chorrillana, el desvío solo planteaba utilizar un carril contrario para pasar la zona de obras. Es decir, garantizando que los vehículos puedan ingresar al carril sur-norte desde Chorrillos y solo empleen el carril contrario en la zona de obra.

No hay primera sin segunda

Esta no es la primera vez que este emblemático puente es gravemente afectado. Situación muy similar se vivió a fines del 2021. El 27 de diciembre de aquel año un camión grúa impactó contra dicho puente peatonal, prácticamente en el mismo lugar y generando graves daños a la infraestructura. En aquella ocasión, el tránsito en la Costa Verde también se vio restringido por unos días. La Bajada de Baños tuvo que ser sometida a todo un proceso de rehabilitación que duró cerca de dos semanas, permitiendo su uso peatonal el 12 de enero del 2022.

De similar manera, en enero de este año, otro puente peatonal de la Costa Verde también fue siniestrado por un camión. En esta ocasión, se trató del puente peatonal Agua Dulce, que permite el tránsito desde Malecón Grau hacia el balneario homónimo. Paradójicamente, casi un año antes, en febrero del 2023, otro vehículo de carga impactó contra esta plataforma. En ambos casos hubo restricciones al tránsito vehicular y peatonal, pero el impacto en el tráfico fue menor al ser un tramo menos frecuentado.

Obreros realizan demolición de parte del puente peatonal, razón por la cual no se permite el tránsito por debajo de este punto. / ALESSANDRO CURRARINO

Un tráiler con historia

Tras impactar con el puente peatonal, el vehículo de placa D4Z-939 se dio a la fuga. Sin embargo, fue intervenido por personal del serenazgo de la Municipalidad de Barranco y de la Policía. Lo resaltante está en la propietaria de la unidad, la empresa Servicios Logísticos Imex & Trancis S.A.C. El gerente general de esta compañía, dedicada al transporte de carga por carretera, es Fran Reinaldo Cisneros Ataucusi.