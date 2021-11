Conforme a los criterios de Saber más

A lo largo de la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes se ven arbustos, palmeras y árboles en evidente mal estado ubicados en los jardines adyacentes a la ruta del Metropolitano. Este Diario realizó un recorrido desde Plaza de Flores en Barranco hasta la entrada al Cercado de Lima, a la altura de la Plaza Grau, y pudo comprobar el descuido en gran parte de estos espacios.

De acuerdo con la información recabada, hasta setiembre del 2020 la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML)se habría encargado de la gestión y del manejo de estos espacios, luego, esa responsabilidad fue transferida a la Autoridad del Transporte Urbano (ATU).

De acuerdo con la Municipalidad de Lima, el mantenimiento de estos espacios está a cargo de la ATU. (Foto: Lino Chipana Obregón / @photo.gec)

Imágenes de la Vía Expresa muestran las bermas en evidente deterioro así como varios ejemplares visiblemente secos. Palmeras y árboles entre los más afectados. (Fotos: Lino Chipana Obregón/ @photo.gec)

A través del área de Imagen Institucional de la comuna capitalina, se informó que su último pronunciamiento fue en mayo del 2021. En el comunicado se indicaba que “hasta el 14 de setiembre, en que la Municipalidad de Lima asumía dicha responsabilidad, los espacios verdes en los 32 kms. de la vía exclusiva del Metropolitano, se encontraban en buen estado de conservación otorgando belleza natural a la ciudad, además de brindar calidad de aire a los vecinos”.

Además, se mencionaba que el mantenimiento de estos espacios tenía un valor mensual que llegaba a los 200 mil soles y que se daba gracias a un convenio entre Protransporte y el Servicio de Parques de Lima de la MML. “La falta de interés de una institución a un aspecto indispensable para la ciudad merece una fuerte llamada de atención a fin de revertir rápidamente una situación que luego puede ser irreversible”, acotaban.

La ATU informó ayer que en el marco de su campaña “Nos renovamos para servirte mejor” se vienen realizando trabajos de recuperación de las áreas verdes y jardineras. (Foto: Lino Chipana Obregón / @photo.gec)

En Plaza de Flores se ven árboles, palmeras y arbustos en mal estado se ven en gran parte de estos espacios. La ATU informó que ya se trabaja en un plan de recuperación para las zonas cercanas al carril exclusivo del Metropolitano. (Foto: Lino Chipana Obregón / @photo.gec)

En tanto, la ATU informó ayer que en el marco de su campaña “Nos renovamos para servirte mejor” se vienen realizando trabajos de recuperación de estos espacios. “Los trabajos se iniciaron la semana pasada en las estaciones Colmena, Tacna, Quilca y España, en el Cercado de Lima. De manera progresiva, se continuará con las cinco hectáreas de áreas verdes a lo largo de las 38 estaciones, incluyendo la Estación Central y los terminales Naranjal y Matellini, además de las bermas centrales del corredor”, señalaron.

Estos trabajos se habrían iniciado el 26 de octubre e incluyen podas, fertilización, riego, recojo de deshechos, siembra de nuevas especies como palmeras y arbustos, entre otras medidas. Vale indicar que esta recuperación de áreas verdes también se da en el marco de un convenio institucional entre la ATU y el Serpar que también tiene plazo de un año.

Según informó la ATU, los trabajos se realizan en cuadrillas de operarios jardineros desde las 11:45 p.m. hasta las 3:45 a.m. con la finalidad de no perjudicar la operación y el desplazamiento de los usuarios. “La ATU no solo tiene por objetivo realizar trabajos para mejorar los espacios públicos dentro de las estaciones, terminales y la vía exclusiva, a fin de que los usuarios puedan desplazarse con comodidad, sino también contribuir con el cuidado del medio ambiente para brindar a limeños y chalacos un aire de mejor calidad en un espacio adecuado”, acota la institución.

De acuerdo con la ATU, los trabajos se realizan en cuadrillas de operarios jardineros desde las 11:45 p.m. hasta las 3:45 a.m. con la finalidad de no perjudicar la operación y el desplazamiento de los usuarios. (Foto: ATU)

La primera etapa de mantenimiento y mejoramiento arrancó en las estaciones Colmena, Tacna, Quilca y España, en el Cercado de Lima. (Foto: ATU)

Punto de vista

Para el arquitecto y director de la Carrera de Arquitectura de la Universidad de Lima, Enrique Bonilla las autoridades deben tomar previsiones y elaborar un plan a largo plazo que permita mantener de forma efectiva las áreas verdes de la ciudad. “En Lima tenemos un gran déficit de áreas verdes y la viabilidad nos ha privado de muchos de estos espacios. Vemos que cada vez que se hace una ampliación vial, un cambio de gestión o alguna modificación se sacrifican las bermas centrales y los jardines, eso siempre es un problema. Estos elementos deberían acompañar a las vías de la ciudad”, enfatiza el especialista.

Además, sostiene que lo ocurrido en los jardines y bermas adyacentes al carril exclusivo del Metropolitano y paraderos de este servicio respondería a un problema de gestión de recursos, un problema que se replica en varios espacios de la ciudad y que no permite un desarrollo óptimo.

La ATU señaló que ya inició a ejecutar el plan de mantenimiento que contempla las cinco hectáreas de áreas verdes a lo largo de las 38 estaciones, incluyendo la Estación Central y los terminales Naranjal y Matellini, además de las bermas centrales del corredor. (Foto: Lino Chipana Obregón / @photo.gec)

Imagen de la estación Plaza de Flores en Barranco. En la zona todavía se ven espacios sin sembríos y algunos ejemplares como árboles y arbustos están visiblemente secos. (Foto: Lino Chipana Obregón / @photo.gec)

“Es importante que estos espacios se mantengan no tanto porque vayan a ser áreas verdes que van a incorporarse a un uso masivo, pero sí porque son parte del ornato y la estética de la ciudad que se ven favorecidas por estos sembríos”, detalla.

Para Bonilla es importante que las grandes obras y proyectos de la ciudad contemplen un “acompañamiento paisajístico” que permita dar soluciones no solo en el tema de viabilidad sino también en el tema de espacio público. El especialista sostiene que el paisaje es un aspecto importante en los proyectos urbanos y critica que solo se tome en cuenta para las “pequeñas bermas o los remanentes”.

