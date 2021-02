Cuando faltaba menos de una semana para la anunciada llegada de las primeras vacunas contra el COVID-19 al Perú, la presidenta de Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, informó que nuevamente no hay fecha exacta para el arribo de las dosis de Sinopharm.

La nueva incertidumbre se debe a que KLM, la aerolínea encargada inicialmente de traer las dosis, suspenderá sus vuelos a China temporalmente a partir del 8 de febrero, día en el que se tenía previsto el embarque del lote de 1 millón de vacunas de Sinopharm.

“Estamos a la espera que nos confirmen la nueva ruta y la fecha exacta de la llegada de la vacuna al Perú”, señaló Bermúdez en conferencia de prensa.

No es la primera vez que se varía la fecha del esperado inicio de la inmunización. El noviembre del año pasado, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, habló de un primer lote de 50.000 vacunas para ese diciembre, luego el presidente Francisco Sagasti dijo que llegaban en el mes de enero. No obstante, aún no se cuenta con la fecha exacta de inicio de vacunación. Lo que sí se ha ido preparando es la ruta que seguirá la vacuna cuando llegue a nuestro país.

Traslado y almacenamiento

De acuerdo a un convenio firmado por el Minsa el 16 de enero pasado, el traslado del primer lote de vacunas estará a cargo de la Asociación Soluciones Empresariales Contra la Pobreza, que canaliza las donaciones del sector privado y correrá con los gastos del viaje desde Beijin -China a Perú, “cumpliendo las condiciones de conservación de cadena de frío y almacenamiento durante el traslado”.

El millón de vacunas será transportado de la siguiente forma: 1.667 cajas con 600 dosis cada una a una temperatura de entre 2°C a 8°C.

El servicio de transporte aéreo internacional incluye el recojo de carga de los almacenes de Sinopharm, el traslado al aeropuerto Beijin Capital International Airport, flete aéreo internacional, descarga en Perú, traslado al almacén de Cenares, seguro de carga, trazabilidad y monitoreo en línea, así como resguardo en el territorio peruano.

Según adelantó previamente la ministra Mazetti, una vez que el primer lote llegue al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, las vacunas serán enviadas al almacén del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES), ubicados en el Callao.

En el almacén del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES) se encuentran las cámara frigoríficas que formaran parte de la cadena de frío de vacunas contra la COVID-19, próximas a llegar al Perú. Fotos: Violeta Ayasta / @photo.gec

Este almacén tiene la capacidad para almacenar 12 millones de dosis que requieren temperatura de 2 a 8 ºC y -20 ºC. De acuerdo con Mazzetti, Cenares cuenta con dos grandes cámaras de refrigeración de 700 m3 cada una, y otras tres de 40m3 y duales, es decir, que se pueden programar para congelación o refrigeración.

Distribución por fases

Desde Cenares se repartirán las vacunas a nivel nacional para ejecutar la Fase I de la vacunación.

De acuerdo el Plan de Vacunación contra el COVID-19, aprobado en octubre pasado a través de la Resolución Ministerial 848-2020, el primer grupo que será inmunizado corresponde a los trabajadores del sector salud público y privado, personal de las FFAA y PNP, bomberos, cruz roja, personal de seguridad, serenazgo, brigadistas, personal de limpieza pública, estudiantes de salud, así como los miembros de mesa.

El primer lote de 1 millón de vacunas alcanzará para vacunar a 500.000 personas (doble dosis) comprendidas en el grupo de la Fase I. Según explicó la ministra Mazzetti el pasado 15 de enero, ante la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República, se ha identificado a los primeros 416. 000 trabajadores de la salud –de los sectores público y privado– que recibirán la vacuna de Sinopharm. No se precisó en quiénes del primer grupo se aplicará las 84 mil dobles dosis restantes.

En total, solo en la primera fase se espera vacunar a 1′066.892 personas, dijo la titular del Minsa.

Aún no se ha precisado cuántos vacunadores se desplegarán para esta tarea. Mazzetti detalló que será personal de enfermería calificado para la vacunación, el cual estará asistido por miembros de las Fuerzas Armadas y voluntarios que apoyarán en el registro de la población.

Después de ellos vendrá la Fase II, en la que se vacunará a los adultos mayores de 60 años, personas con comorbilidades, población de comunidades nativas o indígenas y personal del INPE. Este grupo está comprendido por 5′318.964 personas.

La última etapa de vacunación, la FASE III, contempla inmunizar a las personas de 18 a 59 años de edad. En total, serán 16′552.583 vacunadas en esta fase.

Fases para la vacunación en el Perú según el Plan de Vacunación contra el COVID-19.

Flujo de vacunación

Según los avances del Plan Nacional de Vacunación, presentado el 19 de enero, desde Cenares se distribuirán las vacunas a los almacenes regionales, que cuentan con 44 cámaras frigoríficas. Asimismo, se distribuirá las dosis a los hospitales, redes, microredes de salud y centros de vacunación que se habilitarán para las jornadas.

Se estima desplegar a al menos 41.002 vacunadores a nivel nacional. El personal de las Fuerzas Armadas acompañará en el proceso.

Se ha contemplado que el personal de vacunación se vacunará en los centros de salud donde laboral. La vacunación está a cargo de personal de salud con experiencia. El ratio de trabajo será 90 personas por vacunador en turnos de cada 6 horas.

Respecto a los locales de vacunación, una estrategia adelantada por el Minsa es que se contará con el apoyo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para habilitar 17.000 locales de votación donde se instalarían 80.000 mesas en las que se aplicará la vacuna. Los puntos definidos serían los mismos que posteriormente se utilizarían para las elecciones generales de abril.

De acuerdo con lo anunciado, el local de vacunación-votación estará cerca de las casas y solo habrá una mesa por aula, con 300 personas como máximo.

La ruta de la vacunación contra el COVID-19 (Infografía: Antonio Tarazona)

