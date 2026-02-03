El futuro del Gobierno Regional del Callao: Ciro Castillo-Rojo y los escenarios que llevan al límite a los chalacos

Escuchar
Por Carlos Gonzales

El Gobierno Regional del Callao en disputa. Luego que el Poder Judicial anulara la prisión preventiva en su contra, Ciro Castillo-Rojo Salas regresó a la sede del GORE Callao para reclamar que se le permita retomar a su cargo, pero Edita Vargas, quien lo sucedió en el puesto, no le abrió las puertas y dispuso el cierre del local.

