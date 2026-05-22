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Los ciudadanos se sorprendieron la noche del último miércoles con la llegada de alertas a sus celulares sobre el desarrollo de un supuesto sismo de 8.7 frente a la costa central del Perú. La preocupación se acrecentó debido a que el pasado martes la ciudad de Ica fue sacudida por un movimiento telúrico de magnitud 6.1. Sin embargo, las autoridades desmintieron tal información y denunciaron que era producto de un “acceso no autorizado” al Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate).

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