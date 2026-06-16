Por Carlos Gonzales

El inicio del Mundial de fútbol 2026 no solo ha despertado el interés de los hinchas por ver los partidos de dicho torneo, sino también la pasión por coleccionar el álbum y las figuras de los jugadores y selecciones participantes. El Perú no es ajeno a esa situación, pese a que la blanquirroja no ha clasificado a la Copa del Mundo. Lo más llamativo es que en el país se comercializa el álbum oficial, cuya licencia la tiene Panini, y la versión alternativa o ‘pirata’, sin que ninguna autoridad intervenga.

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