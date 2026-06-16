La versión alternativa más popular es “3 Reyes”, la cual es vendido con ese nombre desde el Mundial Rusia 2018 y sigue circulando pese a que se trata de una versión no oficial. Dicho producto fue vinculado con anterioridad a la Distribuidora Navarrete, incluso el caso llegó hasta Indecopi.

Las ventas de los álbumes se han incrementado debido al inicio del Mundial. (Foto: Fernando Sangama/El Comercio)

Lo que se sabe de "3 Reyes"

El Comercio investigó la procedencia del álbum “3 Reyes”, pero en redes sociales o en las páginas web no hay información sobre alguna empresa que sea su propietaria, incluso no aparece registrada en Sunat o en otras entidades estatales. Los productos de dicha marca solo se venden a través de Facebook, Instagram o TikTok.

En busca de mayor información, este Diario recorrió la avenida Nicolás de Piérola (Cercado de Lima), específicamente en el sector comprendido entre el jirón Inambari y la avenida Abancay, donde se vende el álbum “3 Reyes”, y pudo constatar que el producto se comercializa en mayor cantidad que el de la marca Panini debido a su bajo costo.

Un colaborador se hizo pasar como comprador y conversó con varios comerciantes, quienes coincidieron en señalar que los álbumes “3 Reyes” son traídos por mayoristas y los entregan a los ambulantes que ocupan toda la vereda de la Av. Nicolás de Piérola.

La venta de dicho producto se inició, según indicaron, en marzo pasado, incluso antes que el de Panini, por ello es que la versión lanzada en aquella fecha tiene las figuras de las selecciones que participaron en los partidos de repechaje. Luego, se lanzó una nueva edición, pero solo con las 48 selecciones clasificadas.

Los mayoristas venden a los minoristas el álbum de tapa blanda a un precio que oscila entre los 8 a 10 soles, pese a que su precio usual es de 3.5 soles, debido a la actual coyuntura mundialista, por lo que se ofrece a los clientes a 15 soles. La versión de tapa dura cuesta 50 soles y el ‘paquetón’ tiene un costo de 70 soles. Originalmente el precia de la tapa dura es de 25 soles y el ‘paquetón’ era de 55 soles en un inicio.

Estas son las versiones del álbum 3 Reyes que circulan en el mercado.

Los comerciantes se mostraron reacios a señalar los nombres de las personas que distribuyen en grandes cantidades el álbum “3 Reyes”. Solo una mujer se atrevió a contar que la impresión se hace en los talleres ubicados cerca de la avenida Garcilaso de la Vega, más conocido como Av. Wilson, y en otros locales situados en el Centro de Lima. Aseguró hay varias calidades de álbumes, ya que son impresos en diversos locales.

El Comercio recorrió las galerías de la Av. Garcilaso de la Vega y comprobó que muchos stands ofrecen el servicio de impresión de las figuras del álbum mundialista, ya sea Panini o 3 Reyes, por lo que el cliente solo debe llevar el material en PDF. El precio varía de 80 céntimos a un sol por cada hoja impresa y el costo aumenta en caso se solicite que se le añada el plastificado.

Este Diario constató que el álbum denominado “3 Reyes” solo tiene un pequeño logo en la parte superior derecha, pero en su interior no aparece ninguna referencia a la editorial o el taller donde fue impreso. En cambio, el de Panini sí consigna la dirección del lugar donde fue fabricado.

Indecopi informó a El Comercio que la empresa Panini no ha presentado, hasta el momento, una denuncia en contra de alguna editorial peruana por la venta no autorizada de álbum del Mundial de fútbol 2026. No obstante, precisó que la Comisión de Derecho de Autor ha ejecutado actividades de fiscalización sobre derechos relacionados al desarrollo de la presente Copa Mundial.

Por su parte, fuentes de la Dirección de la Policía Fiscal (Dirpofis) informaron a este Diario que se han detectado algunas imprentas de Lima norte que elaboran álbumes, figuras y stickers de la Copa del Mundo de distintas marcas y que dicho material se distribuye en locales de distritos aledaños y del Cercado de Lima. Los agentes constataron la mala calidad de los productos falsificados, ya que existían muchas diferencias con los productos originales. La PNP confirmó a El Comercio que a fines de mayo efectuó un operativo en Carabayllo en tres imprentas clandestinas e incautó mercadería referente al Mundial valorizada en S/ 58 500.

La Policía realizó un operativo para incautar figuritas y álbumes 'bamba' en Carabayllo.

La respuesta de Navarrete

La distribuidora Navarrete se vio involucrada en el caso de la comercialización del álbum 3 Reyes debido a una denuncia que interpuso el Grupo La República, en marzo del 2018, ante Indecopi. Sin embargo, dicha empresa aludida alegó en ese momento que no había participado en la distribución ni en la comercialización de dicho producto. En el actual contexto mundialista, Navarrete aclaró que no comercializa el álbum.

Este es el documento de Indecopi en el que se recuerda cómo se le involucró a Navarrete en el caso de la comercialización del álbum 3 Reyes.

“Distribuidora Navarrete no ha lanzado ni comercializa ningún álbum relacionado con el mundial”, respondió Patricia Gutiérrez, jefa de Marketing de Navarrete, en un correo ante una consulta formulada por El Comercio.

La misma respuesta obtuvo este Diario cuando realizó la pregunta, a través de una llamada telefónica, al área de ventas de Navarrete sobre si comercializaba el producto “3 Reyes”. En mayo pasado, la empresa publicó en redes sociales un mensaje para aclarar el tema.

“Se han detectado páginas fraudulentas que utilizan el nombre de Distribuidora Navarrete para ofrecer supuestos álbumes del Mundial 2026. Distribuidora Navarrete no vende álbumes del Mundial 2026 en ninguna presentación. No realizamos ventas mediante perfiles personales o páginas alternas y no solicitamos pagos a nombre de terceros”, indicó la empresa.

Navarrete aclaró que no comercializa ningún álbum de la Copa del Mundo.

Sin embargo, cabe recordar que Navarrete promocionaba el álbum del Mundial Brasil 2014 en sus redes sociales oficiales. Incluso, en la carátula del producto aparecía la marca Capri Internacional Publicaciones, la misma que fue sancionada por comercializar de manera ilegal el álbum del Mundial Rusia 2018.

En la página de Facebook de Navarrete se promocionaba el álbum del Mundial Brasil 2014, pese a no tener los derechos.

Las sanciones por la piratería de los álbumes de los mundiales

Las autoridades han aplicado varias sanciones económicas y ha dispuesto acciones por la comercialización sin autorización de los álbumes de los mundiales. Esa situación fue más notoria en el 2018, cuando la selección peruana clasificó a la Copa del Mundo desarrollada en Rusia.

Por ejemplo, en abril del 2018, la Comisión de Derecho de Autor del Indecopi dictó medidas cautelares de cese para suspender la comercialización, por parte de Capri Internacional S.A., de los álbumes y stickers correspondientes al producto “World Cup Rusia 2018″ de la marca “3 Reyes”.

Al respecto, Indecopi informó a El Comercio que fue declarada fundada la denuncia de oficio iniciada a Capri Internacional S.A. “por infracción a los derechos patrimoniales de reproducción y distribución respecto de obras fotográficas” incluidas en el referido álbum, por lo que se le sancionó con 96 UIT.

Además, señaló que se declaró fundada la denuncia iniciada de oficio contra Capri Internacional S.A. “por infracción a los derechos de reproducción y comunicación pública respecto de grabaciones de imágenes en movimiento no consideradas obras” correspondientes a fragmentos de partidos de fútbol, a través de la aplicación móvil de realidad aumentada denominada “Virtual Stickers”, por lo que sancionó a Capri con una multa de 18 UIT. Dicho caso fue declarado firme y a la fecha se encuentra archivado.

Durante las investigaciones del caso, Consulting Group, creador del aplicativo Virtual Stickers, informó a Indecopi que la empresa que contrató sus servicios fue Capri, cuya gerente general fue Elva Cerf Guerra.

En el proceso, Capri Internacional S.A. argumentó que no había cometido infracción debido a que contaba con los derechos necesarios y suficientes, ya que le fueron cedidos, según dijo, por parte del fotógrafo deportivo Pier Giorgio Giavelli, incluso mostró un supuesto contrato de cesión de derechos.

Sin embargo, Indecopi estableció que no es posible determinar que Pier Giorgio Giavelli sea autor de las fotografías que fueron incluidas en el álbum “3 Reyes” y comprobó que dichas imágenes corresponden a terceras personas.

Actualmente, Capri Internacional se encuentra de baja de oficio en la Sunat desde octubre del 2023. Mantiene una deuda en estado coactivo de más de 32 mil soles, generada en el periodo 2018-2022.

Otros casos

En 1998, Indecopi aplicó a la Distribuidora Navarrete y a la Corporación Gráfica Navarrete S.A. multas de 30 y 40 UIT, respectivamente, por la distribución de álbumes y cromos del Mundial Francia 1998 con imágenes de los jugadores de las selecciones participantes en dicho evento sin acreditar que cuentan con las autorizaciones respectivas.

En el 2007, Navarrete también lanzó un álbum de la Copa América, pero la Asociación del Sindicato de Futbolistas Agremiados del Perú y de los Futbolistas Agremiados de Bolivia la denunciaron ante Indecopi, por lo que fue sancionada con 90 UIT por cada caso, lo que sumó un total de S/621.000.

Pese a las sanciones anteriores, Navarrete volvió a sacar una versión para el Mundial Sudáfrica 2010, pero Panini y Panini España también la denunciaron ante el Indecopi, por lo que recibió una sanción de 240 UIT (S/864.000).

Indecopi puede intervenir de oficio, indicó especialista

Yásser Víchir, abogado experto en propiedad intelectual y asociado en el estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas, señaló a El Comercio que, en el caso de la distribución y venta del álbum 3 Reyes, Indecopi puede intervenir de oficio por los temas de derechos de autor y de competencia desleal.

“Indecopi ya se ha pronunciado por el tema de los álbumes que se comercializan y que contienen fotografías, que constituyen obras protegidas bajo derecho de autor, o la imagen de los jugadores sin autorización que se comercializan en los mercados”, expresó el especialista.

“Por un lado está el tema del derecho de autor debido a que las fotografías si las quieren usar para un fin comercial deben contar con la autorización de su autor. Por otro lado, a nivel de competencia desleal, en el caso del antecedente (del Mundial del 2018), fue porque los derechos de imagen no fueron autorizados por sus titulares”, agregó.

Así luce la avenida Nicolás de Piérola debido a la fiebre mundialista.

Víchir recordó que las comisiones de Derecho de Autor y la Comisión de Competencia Desleal del Indecopi intervinieron en el 2018, cuando se sancionó a los fabricantes del álbum “3 Reyes” en el contexto del Mundial de Rusia.

Respecto a la actuación de Indecopi en el control de la ‘piratería’ en el país, el especialista afirmó que dicha entidad se enfoca siempre en sectores específicos y sobre eso va haciendo sus fiscalizaciones e inicia los procedimientos. “Es difícil perseguir a todo el mundo”, remarcó.