Rechazo e indignación ha causado en la ciudadanía los últimos casos de maltrato animal registrados en diferentes distritos de Lima y Callao y que han sido denunciados en redes sociales. Tres de estos casos ocurrieron en menos de una semana.

Los episodios de violencia fueron captados en video por vecinos y personal de serenazgo municipal, quienes esperan que con la referida evidencia el Ministerio Público y la Policía Nacional actúen de acuerdo a la ley y sancionen ejemplarmente a los responsables.

Los casos

El primero de los tres casos se suscitó el pasado jueves. A través de imágenes registradas por las cámaras de seguridad del pasaje Jhon Impett, en la urbanización San José, en el distrito de Bellavista (Callao), se observa el feroz ataque de un sujeto a su mascota. En un primer momento se observa a ambos pasear con total tranquilidad hasta que, sin motivo alguno, el hombre lanza al can contra la pared y sigue su camino. Tras esto, el sujeto voltea, presuntamente, para asegurarse de que nadie lo haya visto.

Lejos de frenar el ataque, el dueño de la mascota arrincona a esta contra el jardín que hay en el lugar y lo lanza en reiteradas oportunidades contra el césped. Fue el medio ‘Prensa Chalaca’ quien hizo público este video ante la denuncia de varios vecinos de la zona. El agresor fue identificado como Renato Aquino Benites.

Asimismo, el último domingo, Seaumanoid, cuenta de Instagram dedicada a la educación ambiental para proteger el océano, denunció que dos perros que paseaban junto a su dueño por el sector de Playa Blanca, en el distrito de Punta Hermosa, atacaron a un lobo marino que había quedado varado en la orilla. Según el video que colgó, el propietario de las mascotas no hizo nada en ningún momento para detener la agresión.

“Las personas no respetan la naturaleza y no entienden que deben de tener a sus perros con correa en espacios dónde hay presencia de vida salvaje”, dice el post que compartió Seaumanoid.

En el video también se oye a un miembro del serenazgo del distrito decirle al hombre que detenga a sus perros, quienes aplican mordidas y cogen del cuello al lobo marino. Sin embargo, el sujeto, de la manera más tranquila, señala que el animal está muerto. Debido a la inacción del dueño el sereno intenta ahuyentar con algunos gritos a los canes y a través de su radio solicita la ayuda de más serenos.

Los perros finalmente logran cesar su ataque (al menos hasta donde se ve en el video) debido a la subida de la marea. Tras esto, se ve al lobo marino -al parecer de corta edad- intentar alejarse y adentrarse al mar para salvar su vida, pero con evidentes heridas en todo el cuerpo. El hecho ocurrió en horas de la mañana.

Por su parte, vecinos de Playa Blanca informaron a El Comercio que no es la primera vez que sucede algo así. Indicaron que el señor, identificado como Jorge Aguad, constantemente saca a pasear a sus perros sin correa y permite que ataquen a otros animales e incluso a personas, sin que él haga algo por detenerlos. Por estos episodios tiene más de una denuncia en su contra, pero hasta ahora parece que las autoridades no hacen nada al respecto.

“Este señor tiene muchas denuncias porque sus perros atacan a muchas personas y animales, y nadie le hace nada. En el video se ve claramente la inacción de hacer que sus perros suelten al animal, no los llama ni los detiene en ningún momento”, dijo a este Diario una vecina de Puna Hermosa.

Agregó que la comisaría del sector ya ha recibido varias denuncias que involucran a este hombre. Se le acusa de que sus perros han mordido a vecinos, a un sereno y mataron a un gato.

En tanto, el tercer caso de maltrato animal ocurrió este lunes en el jirón Félix Dibos, distrito de Magdalena. En el video compartido por la municipalidad se observa como el dueño de la mascota la golpea salvajemente con la correa luego de que el can ladrara e intentara abalanzarse sobre otro perro quien también era paseado por su dueño.

Vale decir que la reacción agresiva de un perro o cualquier otro animal responde a diferentes factores, siendo el más común el miedo. El golpear al animal no ayuda en lo más mínimo, por el contrario, agrava la situación y genera una mayor reactividad del can hacia estímulos externos. Todo esto, claro, muy aparte de que esta acción está penada de acuerdo a la ley contra el maltrato animal.

Además, es necesario también advertir que ninguna persona que observó el ataque hizo algo para detener al sujeto, ni siquiera los carros que en ese momento pasaban por el lugar.

Sanciones administrativas

Personal de la Municipalidad de Bellavista llegó hasta la casa de Renato Aquino Benites para indagar sobre la agresión en contra de su mascota. Sin embargo, fueron los padres del agresor quienes atendieron a los trabajadores municipales, pues el responsable de los hechos se negó a hacerlo.

Es así que la comuna le impuso una multa de S/2.475, que equivale al 50% de una UIT, y derivó el caso a la Procuraduría Municipal para que proceda a realizar la denuncia penal correspondiente. Personal municipal llevó al perro agredido a una clínica veterinaria para la revisión de su estado de salud. Luego de ello, el can fue trasladado nuevamente a la casa de sus dueños.

En comunicación con RPP Noticias, un representante de la junta vecinal consideró que la mascota agredida debe ser puesta en adopción para así evitar que sea víctima de nuevos maltratos.

En tanto, fuentes del municipio de Punta Hermosa indicaron que el último domingo, apenas ocurrió el ataque contra el lobo marino en Playa Blanca, se hizo la denuncia policial respectiva contra el sujeto identificado como Jorge Aguad. Asimismo, detallaron que el municipio le impuso las sanciones administrativas correspondientes y que ahora está en manos de la Policía Nacional realizar las investigaciones del caso para que pueda definirse una sanción penal.

También precisaron que en diciembre pasado, cerca al término de la gestión anterior, personal de Fiscalización la municipalidad multó al hombre luego de que sus perros atacaran a un pelícano que descansaba en el mismo sector.

Por otro lado, respecto al caso de maltrato animal ocurrido en Magdalena, la comuna dijo a este Diario que el área de Fiscalización procedió a multar al dueño de la mascota con el 50% (S/2.475) de una UIT por “someter a los canes a prácticas de crueldad o maltrato”.

Además, como medida complementaria señaló que viene acumulando información, videos de la zona y testimonio de vecinos para presentar una denuncia fiscal en su contra y que las demás autoridades competentes (policía y fiscalía) puedan realizar la retención del can.

Sanciones penales

El abogado penalista Aarón Aleman detalló a El Comercio que los actos de crueldad contra animales domésticos y/o silvestres está previsto y regulado en el artículo 206 A del Código Penal, introducido en su oportunidad a través de la Ley 30407 (Ley de protección y bienestar animal), el cual indica que la pena es no menor a tres años de prisión. Asimismo, señala también una sanción de 180 días multas y a su vez una inhabilitación definitiva o temporal para la tenencia de animales de conformidad con el artículo 36.

Además, precisó que en caso el acto de crueldad o de abandono deriva en la muerte del animal la pena se incrementa a cinco años de prisión, la tasa de días multas pasa a ser de hasta 365 días multa.

“Al presentarse la denuncia a la fiscalía competente esta debe iniciar las diligencias preliminares necesarias y urgentes a efectos de que se pueda dilucidar si estamos ante una comisión del delito y sobre todo tomarse las garantías para poder dar una salvaguarda de los derechos de los animales. El Estado tiene la obligación de proteger los derechos de los animales, promoverlos y a su vez lógicamente sancionar penalmente a estas personas que hayan podido cometer estas actividades delictivas”, sostuvo Aleman.

El penalista consideró que debería existir una mayor elevación de la pena por maltrato animal, que según nuestro Código Penal es de hasta tres años. “Bajo el sistema de tercios lo más probable es que la persona tenga un año de prisión y no sea efectiva, sino más bien sea suspendida. Eso es lo que podría cambiar a efecto de concientizar a las personas para que se comprenda que estamos ante seres vivos que necesitan que se respeten sus derechos. Vemos que en estas últimas semanas al menos, ha existido una flagrante violación a estos derechos y en cada caso se ha podido evidenciar incluso la intención marcada de estas personas para poder cometer el delito”, dijo.

Aleman añadió que al tratarse de un delito público cualquiera persona, a partir de tomar conocimiento del hecho, puede interponer una denuncia, ya sea la municipalidad, algún vecino e incluso también de oficio la propia fiscalía. “No es que se necesita obligatoriamente la existencia de una municipalidad o de una Procuraduría en particular para hacer la denuncia respectiva, cualquiera puede hacerlo”, expresó.

Por otro lado, el abogado detalló que la función de la Policía Nacional en caso de maltrato animal es la de realizar las detenciones si existe flagrancia delictiva o bajo la orden que haya podido impartir el fiscal responsable de un caso. Sin embargo, precisó que si la policía toma conocimiento de una actividad delictiva lo que tiene que hacer es detener al responsable y luego dar aviso a la fiscalía.

“La problemática que yo advierto es que a pesar de que existen pruebas, evidencias de maltrato animal estas tienen una pena no mayor a tres años, por lo que algunos efectivos policiales tienen temores infundados de poder actuar o no les llama la atención destinar su tiempo, seguramente por limitaciones económicas y humanas, para hacer el despliegue respectivo, dijo.

Agregó que “consideran que no es lo mismo tratar derechos de seres humanos a derechos de los animales, lo cual está totalmente desfasado y también a su vez es proscrito por nuestro reglamento porque estos seres vivos tienen derechos y el Estado tiene un deber de garante con respecto a ellos para poder protegerlos, resguardarlos y darles las salvaguardas respectivas. El hecho de no investigar una actividad delictiva de este tipo más bien genera un efecto de aliento a la impunidad de estas actividades. Esta es la gran problemática la fecha: no existe una aplicación de la norma a pesar de que la misma es muy clara y no es tan complejo poder interpretarla”, dijo.

Por último, Aleman indicó que corresponde a la fiscalía y policía realizar las diligencias in situ, en las casas de los presuntos agresores y verificar las condiciones en las que vive el animal agredido. En caso se verifique la denuncia y las malas condiciones, es el fiscal a cargo quien levanta el acta respectiva y ordena el retiro del animal para que sea puesto a buen recaudo.

“Lo que hacen es retirar estos animales a estos seres vivos y trasladarlos a lugares en los cuales ellos puedan tener una disposición de alimentos, higiene y salud, financiado por particulares. Obviamente tiene que existir una coordinación inmediata entre la fiscalía, la policía y también estos órganos independientes que pueden ayudar o socorrer de manera inmediata a los animales. Además, para que se constate la afectación o vulneración de sus derechos, se llama también a un veterinario”, sentenció.

Convertir a un perro en agresivo y sparring canino

Un equipo de la campaña periodística #pasaenlacalle de El Comercio se introdujo por semanas en el retorcido negocio de los anabólicos, las mutilaciones y enfrentamientos con animales de carnada (sparring) para preparar a los canes en diferentes propósitos, entre ellos, las peleas clandestinas. El Colegio Veterinario confirmó existencia de este mercado, pero admite dificultades para que la fiscalía halle a responsables.

La transformación de un perro de raza poderosa en un animal de ataque es paulatina y planificada. Los sujetos que ofrecen preparar a los perros para peleas recomiendan, entre sus prácticas, entrenamientos forzosos con arnés y pesas. En paralelo les inyectan anabólicos y los hacen pelear con otros animales para despertar su instinto depredador.

Muchos de estos animales que nunca pidieron ser convertidos en armas letales mueren en el camino y los responsables pocas veces logran pagar por ello. Conoce más de este oscuro negocio y la investigación realizada por este Diario en este enlace: El negocio de los perros agresivos: mutilaciones, anabólicos y otras crueles prácticas en Perú.