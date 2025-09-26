La presidenta de la república, Dina Boluarte, felicitó a la Policía Nacional del Perú (PNP) por la captura de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, en Paraguay, en un operativo conjunto con su par de ese país.

En su discurso de clausura de la 37 Convención Minera (Perumin) en Arequipa, la mandataria afirmó que la captura del requisitoriado es un “contundente golpe al crimen organizado transnacional”.

“No quiero terminar estas palabras sin antes felicitar a nuestra Policía Nacional, que en trabajo conjunto con la Policía de Paraguay, concretó la captura de Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, uno de los cabecillas más buscados de nuestra región”, expresó.

“Su captura es un contundente golpe al crimen organizado transnacional y reafirma nuestro compromiso con la Policía en su lucha contra la delincuencia y con nuestros compatriotas para lograr un país con mejor seguridad ciudadana”, agregó.

Cabe indicar que el Poder Judicial de Paraguay dictó el último jueves prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández, mientras se desarrolla el proceso de extradición solicitado por el Perú.

Erick Moreno será recluido en el Módulo 8 de máxima seguridad del penal Martín Mendoza de Emboscada. El tribunal sostuvo que su identidad quedó plenamente acreditada y que los datos enviados por la justicia peruana coincidían.

Añadió, además, que existía un evidente peligro de fuga por la severidad de las penas que enfrenta en el Perú: hasta 30 años de cárcel por secuestro y 20 años por organización criminal.

En tanto, la defensa a cargo del abogado de oficio Horacio Caballero rechazó una extradición abreviada y pidió un examen médico, alegando que Moreno sufre de claustrofobia y solo cuenta con un pulmón.

El juez determinó que estos argumentos no impedían la medida preventiva. Si la entrega se concreta, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) evaluará recluir a Moreno en la Base Naval del Callao, un lugar reservado para internos de extrema peligrosidad.