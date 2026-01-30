‘El Monstruo’ en la Base Naval del Callao: ¿Por qué fue enviado a ese penal, cuál será su régimen carcelario y qué restricciones tendrá?

LEE AQUÍ: Choque en el Metropolitano: bus registra seis accidentes en los últimos cinco años

Tras llegar a las instalaciones de la Dirección de Aviación Policial y pasar los controles migratorios, el cabecilla de la banda ‘Los Injertos del Cono Norte’ fue sometido a un examen médico legista y luego fue llevado a la sede de la Dircote, donde permaneció hasta el jueves, según conoció El Comercio.

¿Por qué 'El Monstruo' fue recluido en la Base Naval del Callao?

El juez Ronald Chafloque Rojas, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte, realizó la audiencia de control de identidad a ‘El Monstruo’, quien es investigado por el secuestro de una empresaria y por organización criminal, delitos por los cuales se le impuso 36 meses de preventiva en el 2024, según indicaron fuentes judiciales a este Diario.

La pregunta que surge en ese contexto es dónde sería recluido. La Junta de Clasificación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dejó de lado las opciones de los penales de Challapalca y Piedras Gordas I y se optó por la Base Naval del Callao por la “alta peligrosidad” que representa Moreno Hernández.

“Mediante resolución presidencial del INPE 058-2026 y luego de una evaluación y del análisis del caso, se concluye que el interno Erick Moreno Hernández reúne plenamente los criterios de alta peligrosidad, por lo que se ha dispuesto el ingreso del interno al centro de reclusión de máxima seguridad de la Base Naval del Callao por haber cometido delitos de extrema gravedad y por razones de seguridad”, indicó Shadia Valdez, jefa encargada del INPE.

¿’El Monstruo’ tendrá abogado de oficio o un defensor legal de su elección?

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, indicó que Erick Moreno Hernández contará con un abogado de oficio, pero que se le brinda dicha defensa legal para que se garantice solo la continuidad de los procesos y que no se pretende que él busque evadir la justicia.

“La defensa penal brinda patrocinio, asesoramiento legal, pero con la finalidad de asegurar la continuidad del procedimiento, no se le está poniendo un abogado para buscar que se evada de la acción de la justicia o generar impunidad. Lo que se hace con la defensa pública penal es asegurar que los procedimientos continúen sin dilaciones y sin la posibilidad de que a posterior pueda haber cuestionamientos del proceder de las autoridades judiciales. Esa es la única función de la Defensa Pública en este caso: asegurar la continuidad del proceso y de los procedimientos que se inician”, afirmó el integrante del Gabinete Ministerial.

“Respecto a la continuidad de las audiencias y de las investigaciones, los procedimientos fiscales y judiciales, eso está asegurado a través de los procedimientos que tiene el INPE para ello”, agregó.

Sin embargo, luego que Erick Moreno Hernández fue trasladado por agentes de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT) de la PNP y del Grupo de Operaciones Especiales del INPE a la Base Naval del Callao, apareció en dicho centro de reclusión el abogado Fredy Ayala, quien dijo ser el representante legal de ‘El Monstruo’.

Ayala dijo que ha estado coordinando con el abogado de Moreno Hernández en Paraguay tras ser capturado, pero que no se le permite ejercer dicha defensa legal en el Perú.

El abogado aseguró que Erick Moreno Hernández fue extraditado de Paraguay por el delito de extorsión agravada, y que solo podría ser procesado por ese caso. Afirmó que en los otros procesos todavía no hay una sentencia firme.

‘El Monstruo’ debió ser enviado al penal Piedra Gordas I, indicó exjefe del INPE

Leonardo Caparrós, exjefe del INPE, cuestionó que las autoridades hayan decidido enviar a ‘El Monstruo’ a la Base Naval del Callao, pues indicó que eso demuestra que en el sistema penitenciario “las cosas no funcionan bien y que lo más fácil” es tener a dicho delincuente en una base militar.

“Lo que me preocupa de esta decisión es que a ‘El Monstruo’, que en sí es peligroso, pero tampoco es que sea el único peligroso, lo tienen que mandar a la Base Naval, entonces qué podemos esperar del resto de reos peligrosos que están en otras cárceles del país. Deja muchas interrogantes esta decisión”, señaló el especialista en conversación con El Comercio.

Caparrós explicó que la decisión más correcta era que el cabecilla de la banda ‘Los Injertos del Cono Norte’ sea recluido en el penal de Piedras Gordas I, ya que, según dijo, cuenta con una infraestructura adecuada para albergar a delincuentes de ese tipo.

“Piedras Gordas I, si el Estado pone al personal adecuado e invierte para que se trabaje como se trabaja en un penal, no tendría por qué ser un problema”, afirmó.

“La opción más correcta era mandarlo a Piedras Gordas I. Es un penal donde pueden ser enviados estos reos y que, físicamente como en infraestructura, ofrece todas las condiciones para tener un reo tipo ‘El Monstruo’”, agregó.

Si bien consideró como otra posibilidad de que Erick Moreno Hernández sea recluido en el penal de Challapalca, recordó que dicho hampón cumple prisión preventiva, por lo que tiene que brindar declaraciones y participar en diligencias, lo que implica traslados constantes, pero eso representa un costo y una exposición al peligro.

Caparrós advirtió que la Marina ya ha manifestado en anteriores oportunidades su disconformidad de que la Base Naval del Callao albergue a reos de delincuencia común, como en el caso de Gerson Gálvez Calle alias ‘Caracol’, y recordó que el narcotraficante serbio Zoran Jaksic fue hallado muerto en su celda de dicha base militar, en julio del 2025.

“Esto puede decantar en que La Marina en cualquier momento quiera que todos los internos salgan de ahí. La Marina ha dejado en claro en conversaciones debajo y sobre la mesa, y en todos los idiomas, que ellos no se quieren convertir en un penal, que ya era un problema cuando se refería a temas de terrorismo, donde vayan presos comunes”, afirmó Caparrós.

“La Marina siempre ha estado incómoda con que haya un penal dentro de sus instalaciones. La Marina siempre fue muy clara en que no podía tener a reos de delincuencia común”, añadió.

Caparrós indicó que Erick Moreno Hernández tendría en la Base Naval del Callao el régimen A del sistema cerrado especial del INPE, que es el “más duro” del sistema penitenciario, ya que implica pocas horas de patio, reclusión casi todo el día, un mayor aislamiento y visitas restringidas.

La “mejor opción” era recluir a Erick Moreno Hernández en la Base Naval del Callao, indicó abogado

La Base Naval del Callao era la “mejor opción” que tenía el INPE en la actualidad para recluir al delincuente Erick Moreno Hernández, en vista de que otros penales están sobrepoblados o se encuentran lejos de la capital, indicó Wilfredo Pedraza, abogado y exjefe del INPE.

“Probablemente era la mejor opción que el INPE tenía porque un personaje de esa naturaleza requiere alto nivel de contención y, en razón a la infraestructura que el INPE dispone, las opciones eran muy pocas, como Ancón I, que está sobrepoblado, y Challapalca, que está distante para cumplir las diligencias judiciales; entonces, me parece que en términos de seguridad es la mejor opción y estoy de acuerdo con eso”, afirmó.

Remarcó que es necesario que el cabecilla de ‘Los Injertos del Cono Norte’ permanezca aislado, ya que se ha denunciado que él recibió la colaboración de malos agentes de la Policía, por lo que se debe evitar el contacto con otras personas.

Además, recordó que la Base Naval del Callao ya albergó en años anteriores a otros reos de delincuencia común, como Antauro Humala. Pedraza indicó que dicho establecimiento tiene en su interior una sala de audiencias, lo que permite un traslado seguro del reo a las diligencias.

También detalló que el penal de la Base Naval del Callao tiene un director que pertenece a la Marina de Guerra del Perú, pero el manejo administrativo lo tiene el INPE. La institución militar solo se encarga de la vigilancia externa.

“El penal de la Base Naval está bajo control del INPE, así como las reglas que rigen en el lugar, y la guardia externa de la Marina. Es un penal orgánica y administrativamente vinculado al INPE y se financia con sus recursos. Funciona como un penal ordinario”, precisó.

Al igual que Pedraza, Germán Small Arana, exviceministro de Justicia y exjefe del INPE, consideró que el único penal en el Perú que ofrecía una extrema seguridad era la Base Naval del Callao.

Recordó que el penal de la Base Naval del Callao fue implementado en los años 90 para albergar a internos por terrorismo, pero luego se amplió a otros delitos graves, como el de organización criminal.

Al ser un penal de máxima seguridad, indicó que solo se permite la visita de los familiares de los reos y las conversaciones se dan a través de locutorios, la salida al patio es solo de una hora al día y las 23 horas restantes son de reclusión en celda, por lo que tienen un aislamiento absoluto y no tiene contacto con otros reos.