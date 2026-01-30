‘El Monstruo’ en la Base Naval del Callao: ¿Por qué fue enviado a ese penal, cuál será su régimen carcelario y qué restricciones tendrá?

Escuchar
Por Carlos Gonzales

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, fue internado el jueves en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (Cerec) de la Base Naval del Callao para cumplir un mandato de prisión preventiva de 36 meses. Él fue extraditado el último miércoles desde Paraguay, donde estuvo internado en la cárcel Martín Mendoza, más conocido como penal de Emboscada, tras ser capturado en septiembre del 2025. El criminal compartirá cárcel con Vladimiro Montesinos, Óscar Ramírez Durand, Florindo Eleuterio Flores Hala y Víctor Polay Campos.

