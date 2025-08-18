Abby Ardiles
Abby Ardiles
Martin Hidalgo
Martin Hidalgo

Escucha la noticia

00:0000:00
El negocio de las grúas: El otro grupo que obtuvo más de S/ 6.8 millones en contratos con municipios creando empresas familiares
Resumen de la noticia por IA
El negocio de las grúas: El otro grupo que obtuvo más de S/ 6.8 millones en contratos con municipios creando empresas familiares

El negocio de las grúas: El otro grupo que obtuvo más de S/ 6.8 millones en contratos con municipios creando empresas familiares

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Un grupo familiar liderado por el empresario Juan Gonzales Rentería había consolidado, durante casi dos décadas, una posición dominante en el sector del servicio de grúas a través de contratos con municipalidades y entidades estatales. Pero en los últimos años, Gonzales Rentería empezó a afrontar problemas ante nueva competencia y sanciones, por lo que apostó por crear nuevas empresas donde sus dos hijos, que no superan los 19 años, son propietarios y ya han obtenido adjudicaciones millonarias.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC