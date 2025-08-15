Abby Ardiles
Martin Hidalgo Bustamante
Martin Hidalgo Bustamante

El negocio de las grúas: grupo liderado por Orlandini Racing ganó S/27 millones en municipios de Lima
En los dos últimos años, un grupo de empresas lideradas por Orlandini Racing S.A.C. Y vinculadas entre sí —varias de estas recién constituidas y con conexiones familiares— ha logrado adjudicarse más de S/27 millones en contratos públicos con cuatro municipalidades de Lima, la mayoría vinculadas a alcaldes afiliados a Renovación Popular. El negocio millonario es por el servicio del alquiler de grúas para remolcar vehículos en operativos municipales que, según una sentencia reciente del Tribunal Constitucional (TC), excede las competencias legales de los gobiernos locales.

