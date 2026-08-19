El calor se registrará desde el jueves 20 de agosto hasta el sábado, según Senamhi. (Foto: GEC)
El calor se registrará desde el jueves 20 de agosto hasta el sábado, según Senamhi. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, desde el jueves 20 hasta el sábado 22 de agosto, se registrará un incremento de la temperatura diurna en Lima y diversas regiones del litoral con una alerta de nivel rojo, mientras se mantienen el contexto de El Niño Costero y otros incidentes conexos.

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