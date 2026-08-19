El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, desde el jueves 20 hasta el sábado 22 de agosto, se registrará un incremento de la temperatura diurna en Lima y diversas regiones del litoral con una alerta de nivel rojo, mientras se mantienen el contexto de El Niño Costero y otros incidentes conexos.

Esta alerta se sume a los fenómenos producidos en el contexto del DANA Aníbal, fenómeno que alteró las condiciones climáticas en el país durante los días previos.

El aviso N° 328 de Senamhi detalla que las condiciones de calor serán de moderada a extrema intensidad tanto en la costa como en la sierra.

El Senamhi pronostica elevación de clima y vientos desde el jueves 20 de agosto. (Senamhi)

Para la zona de la costa central, que comprende a Lima y el Callao, los especialistas prevén temperaturas máximas que oscilarán entre los 24°C y 30°C durante la vigencia del aviso. En la costa norte, los valores alcanzarán niveles más críticos, situándose entre los 29°C y 36°C, mientras que en el litoral sur las temperaturas llegarán hasta los 32°C. Estas mediciones se registrarán bajo un escenario de escasa nubosidad, especialmente hacia las horas del mediodía.

#Infórmate #Minam #Senamhi La costa y la sierra amanecieron con escasa nubosidad desde las primeras horas de la mañana.



Estas condiciones continuarán en los próximos días y generarán temperaturas elevadas en la costa, asociadas principalmente al fenómeno del Niño costero. pic.twitter.com/4RebtVxEzU — Senamhi (@Senamhiperu) August 19, 2026

El contexto meteorológico actual está influenciado principalmente por el fenómeno El Niño Costero, el cual mantiene un calentamiento anómalo en la superficie del Océano Pacífico.

Según el Senamhi, estas condiciones atmosféricas favorecen la persistencia de temperaturas diurnas por encima de sus valores habituales para la actual temporada de invierno. La reducción de la cobertura nubosa contribuirá además al incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV) en todo el litoral peruano.

Complementariamente, el organismo mantiene vigente el aviso N° 326 sobre el incremento de la velocidad del viento hasta el jueves 20 de agosto. En Lima, se esperan ráfagas superiores a los 34 kilómetros por hora, lo que podría generar el levantamiento de polvo y una reducción de la visibilidad horizontal. Este fenómeno afectará también a regiones como Áncash, Ica y Piura, donde la intensidad del viento favorecerá el desplazamiento de arena.

Ante la presencia de vientos de fuerte intensidad, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la población asegurar los techos y reforzar los vidrios de las ventanas. Asimismo, se sugirió a los conductores mantener una velocidad prudente debido a la posible formación de niebla y neblina durante las noches y madrugadas. Las autoridades locales han sido exhortadas a realizar inspecciones técnicas para garantizar la estabilidad de las infraestructuras urbanas.

A pesar del incremento de la temperatura diurna, se prevé la ocurrencia de lloviznas ligeras y neblina en los distritos costeros durante las primeras horas de la mañana. Esta dualidad climática incrementará la sensación de humedad en zonas próximas al mar, afectando la visibilidad en las vías metropolitanas. El Senamhi continuará monitoreando el comportamiento atmosférico para informar sobre variaciones en la sensación térmica nocturna y el descenso de temperaturas en zonas altas.

Aviso de Senamhi sobre incremento de vientos y lluvias en regiones del Perú

El incremento de la velocidad del viento no se limitará a la zona central, pues el aviso de nivel naranja abarca once departamentos desde Tumbes hasta Tacna.

El Senamhi pronostica elevación de clima y vientos desde el jueves 20 de agosto. (Senamhi)

En la costa norte, se pronostican velocidades próximas a los 38 kilómetros por hora, mientras que en la región de Ica las ráfagas alcanzarán valores cercanos a los 36 kilómetros por hora. Estas condiciones climáticas propiciarán el levantamiento de polvo en el sur, impactando directamente a los sectores litorales de Arequipa y Moquegua.

Finalmente, el Senamhi advirtió la continuidad de lloviznas de moderada a extrema intensidad en la costa de Tacna y Moquegua hasta el miércoles 19 de agosto. Simultáneamente, en la sierra centro y sur del país, se prevén precipitaciones en forma de nieve, granizo y aguanieve, acompañadas de ráfagas de viento cercanas a los 45 kilómetros por hora. Estas condiciones meteorológicas, vinculadas a la inestabilidad atmosférica residual, afectarán principalmente las zonas altoandinas situadas por encima de los 4,000 metros de altitud.