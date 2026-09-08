El Senamhi anuncia lloviznas dispersas e incremento de temperatura diurna en Lima para los próximos días de esta semana mientras se sigue desarrollando El Niño Costero. La institución meteorológica emite alertas ante este comportamiento climático inusual que afecta a la costa peruana.

El aumento de las temperaturas diurnas ocurre desde el lunes 7 hasta el miércoles 9 de setiembre de 2026. Los especialistas prevén valores máximos de hasta 30 grados Celsius en la costa central y 36 grados Celsius en el norte.

Estos cambios atmosféricos se desarrollan en medio de la ola de calor asociada al Fenómeno El Niño Costero. La escasa nubosidad al mediodía eleva la radiación ultravioleta y genera preocupación en la población por los efectos en la salud.

Las lloviznas se presentarán desde el miércoles 9 hasta el domingo 13 de setiembre de 2026 debido a factores marítimos. Los distritos de la zona sur de la capital registrarán acumulados de agua de hasta 2.0 milímetros.

Este evento pluvial también afecta a las regiones de la costa norte y sur durante el mismo periodo de vigencia. Los meteorólogos estatales no descartan lluvias dispersas sobre las localidades costeras de Piura y Lambayeque.

La cobertura nubosa y la humedad aumentarán principalmente durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana. Este cambio climático disminuye de forma considerable la visibilidad horizontal en los sectores cercanos al litoral.

Senamhi advierte sobre vientos fuertes en Lima hasta el 11 de setiembre

El Senamhi declara alerta naranja por el incremento del viento del miércoles 9 al viernes 11 de setiembre de 2026. Las ráfagas alcanzarán velocidades próximas a los 35 kilómetros por hora en la costa central el jueves 10 de setiembre.

La fuerza del aire genera el levantamiento de polvo y arena en el departamento de Ica y otros sectores costeros. Las autoridades aconsejan tomar precauciones ante la reducción del rango visual en las carreteras del litoral peruano.

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