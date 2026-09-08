Lloviznas dispersas en Lima según pronóstico de Senamhi. (Foto: Andina)
Lloviznas dispersas en Lima según pronóstico de Senamhi. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Senamhi anuncia lloviznas dispersas e incremento de temperatura diurna en Lima para los próximos días de esta semana mientras se sigue desarrollando El Niño Costero. La institución meteorológica emite alertas ante este comportamiento climático inusual que afecta a la costa peruana.

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