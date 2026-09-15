El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) y la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) emitieron una alerta por el incremento de temperaturas en Lima y el Callao. Las entidades oficiales confirmaron un impacto directo del clima cálido sobre la capital peruana y el primer puerto durante esta primavera y el verano del 2027.

La Comisión del Enfen precisó que El Niño Costero focaliza su acción en la región Niño 1+2 frente al litoral del país. Este evento local eleva la temperatura marina entre tres y cinco grados sobre sus valores normales e incide en el calor del aire costero.

Las mediciones de los organismos técnicos mostraron máximas inusuales de 28°C en el sector este de la capital durante los meses invernales. El calentamiento del océano Pacífico modificó los patrones habituales de humedad, nubosidad y vientos en la costa central.

Comunicado del Enfen del 14 de setiembre que alerta El Niño Costero hasta otoño del 2027.

Los pronósticos del Senamhi fijan picos térmicos de hasta 36 °C en Lima y el Callao durante los primeros meses del 2027. Las jornadas primaverales presentarán cielos despejados frecuentes con valores superiores a los 25 °C entre el mediodía y la tarde.

El fenómeno El Niño abarca la región Niño 3.4 en el Pacífico ecuatorial central y corresponde a un evento de escala planetaria. Esta anomalía global provoca la deficiencia de lluvias y sequías en la sierra sur y en la región amazónica peruana.

Los vientos del sur generarán lloviznas breves en distritos del litoral sin aplacar la temperatura de fondo del ambiente. El sector pesquero reporta la presencia de especies de aguas ecuatoriales y oceánicas frente a las costas de la región central.

El Niño y El Niño Costero hasta el 2027 en Lima y el Callao

El comunicado oficial del Enfen sostiene que El Niño Costero continuará activo hasta mediados del otoño del 2027. El fenómeno mantendrá una probabilidad alta de magnitud extraordinaria entre setiembre del 2026 y enero del 2027 en el mar costero.

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El fenómeno El Niño presentará una intensidad muy fuerte hasta enero del 2027 y cambiará a magnitud fuerte entre febrero y marzo. La anomalía térmica en el Pacífico central declinará de manera gradual durante la temporada de otoño del 2027 hacia condiciones neutras.