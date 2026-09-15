La alerta sobre El Niño y El Niño Costero pronostica temperaturas elevadas en Lima y el Callao hasta el 2027. (Foto: GEC)
La alerta sobre El Niño y El Niño Costero pronostica temperaturas elevadas en Lima y el Callao hasta el 2027. (Foto: GEC)
/ JORGE CERDAN
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) y la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) emitieron una alerta por el incremento de temperaturas en Lima y el Callao. Las entidades oficiales confirmaron un impacto directo del clima cálido sobre la capital peruana y el primer puerto durante esta primavera y el verano del 2027.

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