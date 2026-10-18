El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que las altas temperaturas diurnas y nocturnas continuarán en Lima y el resto de la costa del Perú entre el sábado 17 y el sábado 31 de octubre, debido a las condiciones atmosféricas y oceánicas asociadas al actual evento El Niño costero.

Durante este periodo, se espera cielo nublado durante las primeras horas de la mañana, escasa cobertura nubosa hacia el mediodía y la tarde, y un posterior incremento de la nubosidad. Asimismo, se prevé la ocurrencia de lluvias dispersas en sectores de la costa norte, de acuerdo con el aviso meteorológico vigente.

El incremento de las temperaturas está relacionado principalmente con el aumento de la temperatura de la superficie del mar y el ingreso de vientos provenientes del norte, condiciones que favorecen el calentamiento de la costa.

Posteriormente, entre el 27 y el 31 de octubre, el ingreso de aire seco en niveles medios de la atmósfera contribuirá a mantener las temperaturas elevadas debido al descenso del aire, conocido como subsidencia.

Se esperan temperaturas máximas entre 32 °C y 38 °C en Piura y Tumbes, mientras que en Lambayeque e Ica se esperan valores de entre 30 °C y 38 °C. En tanto, las temperaturas máximas oscilarían entre 28 °C y 32 °C en La Libertad; entre 27 °C y 34 °C en Lima y Áncash; y entre 26 °C y 33 °C en la costa sur.

Respecto a las temperaturas mínimas, se estiman valores de 22 °C a 25 °C en Piura y Tumbes; de 22 °C a 24 °C en Lambayeque; de 21 °C a 24 °C en La Libertad; y de 18 °C a 23 °C en Lima y Áncash.

En Lima Metropolitana, las temperaturas máximas alcanzarían alrededor de 26 °C, en los distritos de Lima Oeste y 29 °C en Lima Norte y Este, mientras que las temperaturas mínimas durante la noche se situarían aproximadamente entre 22 °C y 23 °C.

Además, entre el 20 y el 26 de octubre, se esperan ráfagas de viento en sectores de la costa. Estas condiciones podrían favorecer la formación de niebla y neblina durante la noche y las primeras horas de la mañana, así como la ocurrencia de lloviznas dispersas.