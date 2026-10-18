Senamhi prevé que altas temperaturas seguirán en Lima y el resto de la costa peruana hasta fines de octubre. (Foto: Andina)
Senamhi prevé que altas temperaturas seguirán en Lima y el resto de la costa peruana hasta fines de octubre. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que las altas temperaturas diurnas y nocturnas continuarán en Lima y el resto de la costa del Perú entre el sábado 17 y el sábado 31 de octubre, debido a las condiciones atmosféricas y oceánicas asociadas al actual evento El Niño costero.

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