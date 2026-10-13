Senamhi pronostica alza en temperaturas diurnas en Lima y toda la costa del país. (Senamhi)
Senamhi pronostica alza en temperaturas diurnas en Lima y toda la costa del país. (Senamhi)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja por el incremento de la temperatura diurna en Lima y otras regiones de la costa. La institución meteorológica pronosticó un aumento térmico de moderada a extrema intensidad que alcanzará también a la sierra del país en medio de un contexto de variaciones por El Niño Costero.

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