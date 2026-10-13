El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja por el incremento de la temperatura diurna en Lima y otras regiones de la costa. La institución meteorológica pronosticó un aumento térmico de moderada a extrema intensidad que alcanzará también a la sierra del país en medio de un contexto de variaciones por El Niño Costero.

El evento inicia a las 12:00 a.m. del miércoles 14 de octubre y concluirá a las 11:59 p.m. del viernes 16 de octubre. El periodo de vigencia comprende un total de 71 horas de monitoreo continuo sobre el territorio nacional.

La costa central incluyendo Lima prevé temperaturas máximas entre 24°C y 32°C durante las tres jornadas del aviso meteorológico. El cielo presentará escasa nubosidad hacia el mediodía, factor que elevará los niveles de radiación ultravioleta.

🌡️📣 #Aviso #Minam #Senamhi Del 14 al 16 de octubre, continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y en la sierra del país. ✅ Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de radiación UV y ráfagas de viento. 📲 https://t.co/oTGC9LLbSl https://t.co/zcFlpGqyZm — Senamhi (@Senamhiperu) October 12, 2026

Los termómetros en la costa norte registrarán valores máximos de entre 25°C y 36°C. La costa sur alcanzará registros de entre 23°C y 30°C en ese mismo lapso de días.

Las zonas de la sierra norte y central registrarán temperaturas máximas de hasta 33°C y 32°C de forma respectiva. La sierra sur experimentará valores diurnos entre 19°C y 30°C, con un tope de 29°C el viernes 16 de octubre.

Senamhi pronostica alza en temperaturas diurnas en Lima y toda la costa del país. (Senamhi)

Los especialistas esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h durante las tardes. La entidad estatal no descarta la presencia de lluvias dispersas en sectores de la costa norte.

Senamhi advierte vientos fuertes y llovizna en Lima

El Senamhi mantiene vigente un aviso naranja por incremento de la velocidad del viento en la costa. Esta advertencia meteorológica inició a las 12:00 a.m. del martes 13 de octubre y regirá hasta las 11:59 p.m. del viernes 16 de octubre.

La costa central registrará velocidades de viento por encima de los 34 km/h y ráfagas puntuales superiores a los 40 km/h. Las zonas cercanas al litoral limeño soportarán niebla, neblina y lloviznas dispersas durante la noche, madrugada y primeras horas matutinas.

El pronóstico de lloviznas rige desde las 12:00 a.m. del lunes 12 de octubre hasta las 11:59 p.m. del miércoles 14 de octubre. Lima acumuló registros entre 0.5 y 1 mm/día el lunes y prevé entre 0.5 y 2 mm/día para el martes.