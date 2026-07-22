Senamhi dice que lloviznas en Lima se atribuyen a los vientos que vienen de la costa Sur. (Senamhi)
Senamhi dice que lloviznas en Lima se atribuyen a los vientos que vienen de la costa Sur. (Senamhi)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la costa peruana, incluyendo Lima, presentará lloviznas dispersas entre el 22 y 24 de julio, en un periodo marcado por el monitoreo de El Niño Costero. Esto como parte del incremento significativo en la velocidad de los vientos provenientes del sur.

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