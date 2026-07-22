El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la costa peruana, incluyendo Lima, presentará lloviznas dispersas entre el 22 y 24 de julio, en un periodo marcado por el monitoreo de El Niño Costero. Esto como parte del incremento significativo en la velocidad de los vientos provenientes del sur.

En Lima Metropolitana, se prevé que los mayores acumulados de agua se registren en los distritos de la zona sur, alcanzando valores cercanos a los 2.0 milímetros. Para el resto de la capital peruana, el organismo estatal estima que las precipitaciones alcanzarán aproximadamente los 0.5 milímetros durante la vigencia del aviso meteorológico emitido.

Este fenómeno meteorológico se extiende desde el departamento de La Libertad hasta Arequipa, afectando gran parte de la franja costera del país.

#NotaDePrensa | #Senamhi #Minam Entre el 22 y el 24 de julio, se registrarán lloviznas dispersas desde la costa de La Libertad hasta Arequipa, principalmente en Lima Metropolitana, donde los mayores acumulados se prevén en la zona sur de la ciudad.https://t.co/aZxYAuHNJ1 pic.twitter.com/stcHYHYM0x — Senamhi (@Senamhiperu) July 22, 2026

En sus reportes, Senamhi explica que la intensificación de los vientos del sur favorece el aumento de la humedad relativa en la atmósfera, lo que genera una mayor cobertura nubosa en el litoral.

Vientos y humedad producto de El Niño Costero

La presencia de niebla y neblina será recurrente, principalmente durante las noches, madrugadas y las primeras horas de la mañana en las zonas cercanas al mar. No obstante, el reporte técnico oficial no descarta la aparición de intervalos de brillo solar hacia las horas de la tarde en diversas localidades de la costa.

Alerta naranja de Senamhi sobre incremento de vientos en Lima y otras regiones de la costa.

Senamhi también reportó que la velocidad de los vientos alcanzó niveles significativos en diversos puntos de la costa peruana este 22 de julio. En la localidad de Pisco, en Ica, se registraron ráfagas de hasta 37 kilómetros por hora, mientras que en el Callao, Chimbote y Chiclayo los vientos llegaron a los 31.5 kilómetros por hora.

El incremento de la fuerza eólica también ha propiciado el levantamiento de polvo y arena, situación que afecta principalmente al departamento de Ica. Esta condición meteorológica provoca una reducción en la visibilidad horizontal, por lo que se recomienda precaución a los conductores y residentes de las áreas costeras involucradas.

Finalmente, el organismo estatal aseguró que mantendrá un monitoreo constante de las condiciones atmosféricas a nivel nacional para actualizar sus pronósticos. La institución instó a la ciudadanía a seguir los canales oficiales de información y redes sociales institucionales para estar al tanto de los cambios climáticos actuales.