Las secuelas del fenómeno de El Niño son cada vez más claras y contundentes. Según el último reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), las temperaturas nocturnas mínimas del Callao y los distritos costeros de Lima Metropolitana mantuvieron 136 noches consecutivas con temperaturas por encima de lo normal hasta este martes. Es decir, de las 206 noches que han pasado del 2023, el 66% han presentado registros mínimos por encima de la media.

Asimismo, la data publicada indica que durante las últimas dos semanas se han registrado noches ‘extremadamente cálidas’ para esta época del año. Incluso, la estación de medición del aeropuerto Jorge Chávez -con la cual se ha calculado esta información- mesuró temperaturas mínimas nocturnas por encima de lo visto en enero, febrero y marzo de este año.

#ElDato Lima y Callao mantienen ola de calor nocturno. Distritos de la capital cercanos al mar y El Callao reportaron hasta el momento 136 noches consecutivas de temperaturas nocturnas sobre lo normal, y las últimas 14 noches fueron categorizadas como extremadamente cálidas. pic.twitter.com/H5v04ALqNj — Senamhi (@Senamhiperu) July 25, 2023

Hasta siete grados de diferencia

La estadística revela que las temperaturas mínimas en las noches en los distritos costeros han llegado a ser cerca de cuatro grados Celsius por encima de la media, con mediciones que rodean los 21 °C. La normal climática para este mes rodea entre los 16 °C.

Entre la noche más cálida de estas 136 noches y la más fría en el mismo periodo del año pasado, existe una diferencia de casi 7 °C. Incluso, la noche más cálida en julio del 2022 fue de unos 16 grados, casi cinco puntos menos que la temperatura mínima más alta registrada este mes.

La Organización Meteorológica Mundial declaró oficialmente el inicio de las condiciones para el fenómeno de El Niño en el planeta, lo cual conllevará una serie de eventos climáticos que afectarán moderada o severamente varias regiones.

La huella de El Niño

En conversación con El Comercio, el ingeniero meteorólogo y docente de la facultad de ingeniería ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería, Cristóbal Pinche, explicó que las temperaturas de la costa se elevan por el calentamiento del mar, fenómeno causado por El Niño. Describió este hecho como algo esperable y perdurable en el tiempo.

“Durante el invierno en la costa peruana los fenómenos que resultan en lluvias no se dan porque está presente el efecto del anticiclón, algo que no sucede durante el verano”, aclaró el ingeniero. Resaltó que, si este fenómeno continúa hasta el verano, “ya no tendremos el efecto del anticiclón y vamos a tener inestabilidad. Es decir, se van a formar nubes y, por consecuencia, tendremos precipitaciones”.

Respecto a las temperaturas mínimas nocturnas del año pasado, las cuales se encuentran por debajo de la normal climática, Pinche informó que se debió a al fenómeno de La Niña. En este escenario, la temperatura del mar baja y, por ende, los días y noches son más fríos.

Descargos

El Senamhi no atendió a la solicitud de este Diario para obtener la data registrada con la que se elaboró el análisis de la entidad.