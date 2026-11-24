Piura soportó más de 6 horas de intensas lluvias desde la tarde del domingo hasta la madrugada del lunes último, como consecuencia del Fenómeno El Niño, causando que casas y calles queden inundadas, así como colegios, postas médicas y mercados. Los distritos de Chulucanas y Tambogrande fueron los más afectados, incluso en algunas zonas se presentaron truenos y relámpagos. Otras localidades que sufrieron los efectos de las precipitaciones son Frías, Las Lomas, Paita y Sullana.

Las lluvias de “moderada a extrema intensidad” se presentarán en la costa norte, principalmente en Piura y Tumbes, desde el martes 24 hasta el jueves 26 de noviembre, informó Erickson Rojas, meteorólogo del Senamhi. Por su parte, Héctor Yauri, jefe de la Dirección Zonal 1 del Senamhi, confirmó el pronóstico, pero indicó que hay una mayor probabilidad de lluvias fuerte el jueves.

En la región Piura, la estación Huarmaca registró la tarde del lunes lluvias intensas con descargas eléctricas, según Senamhi. Se prevé que estas condiciones persistan principalmente en la zona oriental de la provincia de Huancabamba. En el caso de Tumbes, en tanto, se esperan lluvias intensas en las provincias de Zarumilla y Tumbes.

Chulucanas y Tambogrande

En Chulucanas, el centro de abastos y los inmuebles de las avenidas Ramón Castilla y Lambayeque quedaron inundados. La activación de la quebrada Sol Sol y la crecida del río Yapatera hicieron colapsar el badén de desvío habilitado de forma provisional ante los trabajos de construcción del puente en este sector, lo que dejó interrumpido el tránsito por una horas. Ante ello, Provías Nacional ejecutó trabajos, como la colocación de rocas y material, y restableció la transitabilidad por el badén.

Las vías de Piura quedaron dañadas por la crecida de los ríos. (Foto: Piura Noticias)

En el sector Nuevo Renacer, en Tambogrande, más de 50 casas resultaron afectadas, ya que el agua alcanzó un metro de altura, por lo que los vecinos, en su mayoría, sacaron el agua y el lodo en baldes, mientras que un grupo alquiló motobombas. Las estructuras de algunas viviendas colapsaron, además ropa, muebles, colchones y electrodomésticos quedaron inservibles. Similar situación se vio en el asentamiento Los Almendros.

Como medidas de seguridad, los padres de familia enviaron a sus hijos y a los adultos mayores a lugares más seguros debido a que las estructuras han quedado debilitadas por el agua acumulada y corren el riesgo de desplomarse en cualquier momento. El colegio Agropecuario quedó inundando, por lo que las clases escolares fueron suspendidas.

Senamhi informó que la estación Tambogrande reportó, entre el 22 y 23 de noviembre, 134 mm/día, lo que equivale a que 134 litros de agua cayera en un metro cuadrado. El 88% de la precipitación cayó en solo 3 horas. Además, advirtió que el caudal del río Chira, en Piura, se ha incrementado en lunes debido a las lluvias registradas en las cabeceras de la cuenca.

En Tambogrande se reportó una lluvia de 136 mm/dia. (Foto: Senamhi)

La respuesta de las Fuerzas Armadas

Ante este escenario, brigadas militares ejecutan el drenaje con motobombas en los colegios N°14625 y Agropecuario, en Piura, informó el Ministerio de Defensa. Además, detalló que el Ejército, a través de la Primera Brigada de Caballería, extrae el agua acumulada en las casas de los vecinos del asentamiento humano Godofredo García Baca y de la zona de Los Almendros, en Tambogrande.

Más temprano, un camión todoterreno MAN se dirigió a Chulucanas para entregar ayuda humanitaria a los ciudadanos afectados y establecer un puente terrestre con los centros poblados Yapatera, Paccha y Sol Sol.

Lluvia de los últimos días en Piura se repetirán en los próximos meses, según Senamhi

Yuri Escajadillo, subdirector de Vigilancia Climática del Senamhi, advirtió en el programa “Al día con Fenómeno El Niño” que la lluvia reportada entre el domingo y lunes en Piura se repetirá en los próximos meses.

“Para la temporada es un inicio de lluvias extremas, ha sido un evento de ayer (domingo) y hoy (lunes), pero esto es lo que prácticamente se seguirá observando en los próximos meses y con mayor intensidad hacia diciembre, enero y febrero”, refirió.

Además, enfatizó que en dos eventos anteriores los ríos ya superaron el umbral rojo, pese a que estamos en plena primavera. Esos hechos se reportaron durante el Fenómeno El Niño de 1982-1983 y 1997-1998, los cuales fueron los más intensos de las últimas décadas.

Yury Escajadillo, jefe de la Subdirección de Vigilancia Climática del Senamhi.

“Se dan estos pulsos de lluvia, que no son todos los días, pero un día con lluvia y lo que genera es que en las cuencas altas y medias aumenten los caudales. La línea del caudal va aumentando a niveles rojos. Ha habido dos eventos que han superado el nivel rojo, pero recién estamos en noviembre, en plena primavera, eso es muy anómalo. Si comparamos con los eventos de 1997-1998 y 1982-1983, eso no ha ocurrido de esa magnitud”, afirmó.

Maquinaria donada será enviada a Lambayeque

Las 14 unidades de maquinaria pesada donadas al Perú por el Fondo General de Contravalor Perú-Japón serán destinados para fortalecer los trabajos de prevención frente al Fenómeno El Niño en el norte del país.

La maquinaria, valorizada en más de US$ 7,7 millones, comprende cuatro excavadoras hidráulicas, seis tractores de orugas y cuatro cargadores frontales, y será destinada a las cuencas de los ríos Motupe y La Leche, en la región Lambayeque.

Las intervenciones buscan reducir el riesgo de desbordes e inundaciones ante posibles lluvias intensas, así como proteger a las comunidades, terrenos de cultivo e infraestructura hidráulica.

Municipios no usan tecnología empleada por Cenepred para monitorear zonas críticas por Fenómeno El Niño

En medio de un Fenómeno El Niño intenso que ya viene causando estragos en el Perú, el uso de la tecnología puede resultar fundamental para prevenir o alertar de situaciones. En ese escenario surge ArcGIS, desarrollada por la empresa estadounidense Esri y distribuida en el Perú por Telemática. Se trata de una plataforma que integra distintas fuentes de información en mapas digitales para detectar riesgos, evaluar daños y orientar la distribución de recursos durante una emergencia.

ArcGIS trabaja con información sobre escenarios de inundación, ubicación de viviendas, redes viales, servicios de agua e infraestructura crítica. Estos datos provienen de diferentes instituciones y pueden complementarse con información recogida directamente en las zonas afectadas.

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) utiliza herramientas geoespaciales para analizar riesgos y poner información territorial a disposición de otras instituciones. A través de su plataforma SIGRID, por ejemplo, se puede consultar mapas oficiales de peligros y exposición que pueden servir como punto de inicio para la planificación de acciones preventivas.

Sin embargo, el reto de las autoridades es evitar que cada entidad trabaje de manera aislada y lograr que los gobiernos regionales y locales utilicen información oficial que puedan complementar con sus propios registros.

Por ello, la implementación de soluciones comerciales de ArcGIS para administrar información propia, realizar análisis avanzados o coordinar operaciones requiere licencias o suscripciones, además de personal capacitado y equipamiento. Los costos varían según los servicios y la cantidad de usuarios.

Telemática indicó que la principal brecha se encuentra en los gobiernos regionales y locales, pues consideró que las municipalidades deberían constituir una de las principales fuentes de información territorial, pues conocen la distribución de manzanas, lotes, viviendas, población y establecimientos comerciales dentro de sus jurisdicciones.