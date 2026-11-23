El fenómeno El Niño ya se encuentra en Perú, uno cuya fuerza e impacto no se ha registrado antes y donde el sector educación será uno de los más golpeados en nuestro país, pues el Minedu estima que más de 13 mil escuelas están expuestas a huaicos e inundaciones, lo que afectaría a unos 2,6 millones de niños y adolescentes. En ese sentido, el Estado y los privados asumirán retos como mitigar los efectos destructivos, garantizar el derecho a la educación en 2027 y un debido acompañamiento psicológico.

La situación de la escuela peruana ante El Niño

El Ministerio de Educación ha identificado que son las lluvias y los movimientos de masa las principales amenazas de las escuelas peruanas en el contexto de El Niño. El Comercio conversó con Miguel Gonzáles, jefe de la Oficina de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres (ODENAGED) del Minedu, quien detalló que por inundaciones se afectarían unos 10,299 locales afectando a más de 2 millones de estudiantes, mientras que por huaicos alrededor de 4,024 centros educativos y exponiendo a 645,000 alumnos.

Además, agregó que un total de 4,569 de escuelas rurales se verán comprometidas, así como 10,889 en el ámbito urbano; mientras que las regiones más afectadas serán Tumbes, Piura, La Libertad, Áncash, Lima e Ica: “estamos hablando de toda la línea costera norte y centro del país”.

El fenómeno de El Niño traerá huaicos, inundaciones, pero también una serie de enfermedades, donde los más vulnerables son los niños, adultos mayores y población de riesgo. (Foto: Andina)

Luis Sime, docente de la facultad de educación de la PUCP comentó: “El Niño afectará de forma dramática la costa norte del Perú, a tal punto que el Ministerio de Educación ha adelantado la finalización del Año Escolar”.

Jorge De Luise, presidente de AECE, saluda el adelanto del fin del año escolar, pues considera que, además de las inundaciones, las altas temperaturas pueden afectar a los estudiantes, no solo de forma material, también psicológica. “no podemos descuidar la salud emocional de los estudiantes por lo que puedan vivir durante El Niño”.

¿Qué hará el sector educación ante El Niño?

El Minedu está desplegando una serie de acciones, como entregar alrededor de 45 mil soles a escuelas públicas: “sabemos que no es mucho, pero está destinado a realizar algunos arreglos, cambiar calaminas, arreglar canaletas, cunetas, comprar pintura impermeable para que el agua no filtre para mantener cierto material educativo a buen recaudo. Este dinero ya se ha entregado a los directores de colegios (públicos) y se espera que los trabajos se realicen hasta la quincena de diciembre”, detalló Gonzáles.

Uno de los grandes desafíos para el sector educación tras El Niño será garantizar el derecho a la educación en las zonas más alejadas. Especialistas proponen internet satelitar o el uso de la radio. (Foto: Andina)

Además del adelanto del fin de año escolar, el ministerio ya planifica el inicio del Año Escolar 2027: “donde no haya afectación las clases comenzarán con normalidad, pero donde la haya colocaremos aulas modulares, pero también espacios alternos”.

El funcionario aseguró que el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) ya cuenta con el presupuesto para la adquisición de 1,500 aulas modulares para colegios afectados por lluvias o huaicos, además del apoyo de la empresa privada a través de la Oficina de Gestión de Proyectos frente al Fenómeno El Niño: “tiene por objetivo reducir las brechas de las necesidades que tenemos, como las aulas modulares, obras por impuestos, para generar más de estas aulas para los centros educativos”.

Sime añade que es importante no descuidar la salud física y mental de los estudiantes, ya sea por los desastres naturales o la pérdida de un ser querido: “hay que fortalecer la resiliencia escolar, la capacidad de las instituciones para hacer frente a la adversidad. Lo vivimos en la pandemia, se desarrolló la multimodalidad con clases a distancia, aprovechar los dispositivos radiales en zonas rurales, dotar de materiales impresos dado por el Minedu a través de las UGEL”.

PRONIED tiene todo listo para la adquisición de 1,500 aulas modulares que serán colocadas en las escuelas más afectados por El Niño. (Foto: Andina)

El docente de la PUCP destacó el papel de los privados en este proceso: “pueden ayudar a que este fenómeno no sea más crítico de lo que va a ser en el norte durante los próximos meses”.

De Luise añade lo siguiente: “hay que aprovechar el tiempo en identificar escuelas vulnerables, cuáles necesitan ser reubicadas, cuáles deben reforzarse para el próximo año. Las aulas modulares deben estar listas antes marzo. Garantizar la conectividad será clave, para ello hará falta el esfuerzo de la empresa privada, que tiene responsabilidad social con la comunidad”.

La importancia del acompañamiento psicológico

Pero, el paso de El Niño por el Perú no solo dejará daños materiales, sino también dejará importantes secuelas psicológicas, por lo que es importante que el Estado y los centro educativos hagan el debido acompañamiento socioemocional no solo de los alumnos, también de los maestros y directores.

Los estragos de El Niño no solo serán materiales, también emocionales, principalmente en los menores de edad, por lo que necesitarán acompañamiento psicológico de cara al Inicio del Año Escolar 2027. (Foto: Andina)

Miguel Gonzáles detalla la iniciativa estatal: “vamos a realizar temas de contención y soporte socioemocional por unas dos semanas, dependiendo de cada comunidad educativa. Las clases iniciarán de manera progresiva. La próxima semana tendremos un taller dirigido a funcionarios y directivos de la DRELM y UGEL de las regiones afectadas. Debería ser dado por psicólogos, pero no tenemos la cantidad suficiente. La idea es sacar todo el sufrimiento, la mala experiencia que atravesarán directivos, docentes y estudiantes”, relató.

Luis Sime acota al respecto: “es importante la presencia de los tutores pendientes de los casos críticos, acompañar con los psicólogos, los educadores podemos dar los primeros auxilios en la parte emocional”, además de agregar lo vital que es que los maestros y directivos estén capacitados para lidiar con estas situaciones: “no hemos puesto el énfasis suficiente en la preparación del docente para afrontar escenarios psicológicos críticos. Espero que el plan de capacitación del Minedu se centre en el acompañamiento psicológico de los alumnos en inicial, primaria y secundaria. Es importante una alianza con el colegio de psicólogos y otras entidades afines”.

Por su parte, Jorge De Luise añade que este acompañamiento debe ser multisectorial, en coordinación con el Minsa, el Centro de Emergencia Mujer, las Demunas, para preparar a los maestros “para que observen y trabajen la parte emocional con los niños. Aquí también se pueden generar alianzas con voluntarios de universidades, institutos para dar soporte a los maestros para saber abordar estos temas. No basta con empatizar y abrazar al menor, sino contar con las habilidades para dar un óptimo respaldo socioemocional”.

El Minedu se ha propuesto sanear unas 22 mil escuelas para diciembre de 2027. (Foto: Andina)

Infraestructura escolar por mejorar

De acuerdo a lo expuesto por el ministro de educación, José Antonio Chang, indicó que el Perú posee unos 55,000 locales educativos en la actualidad, de los cuales 33,000 no cuentan con el debido “saneamiento físico legal”.

Ante esto, tanto el ministro como el jefe de la ODENAGED aseguran que la meta es que para diciembre de 2027 estén debidamente saneados alrededor de 22,000 locales educativos: “es algo que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, pero hemos mapeado la problemática y visto una solución posible”, dijo Miguel Gonzáles.