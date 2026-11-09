El fenómeno de El Niño no solo deja estragos materiales, también golpea la salud pública, principalmente a niños quienes, de acuerdo a los informes del Centro Nacional de Epidemiología del Minsa, son una de las poblaciones más afectadas por el dengue, leptospirosis y diarreas agudas, pero existe la alerta de que las lluvias e inundaciones traigan otros males, como el zika, chikungunya o el cólera.

¿Cómo afectará El Niño a la población infantil?

El Comercio conversó con la doctora María Isabel Vera, médico pediatra y docente de la Universidad de Piura (UDEP), quien habló sobre los peligros que puede representar el fenómeno de El Niño en la población infantil: “se van a exacerbar las infecciones en niños. En menores a los 5 años vemos mucha diarrea y ahora más por la falta de control sanitario a causa de El Niño”.

Vera aseguró que los casos de dengue o zika y chikungunya aumentarán en los siguientes meses: “veremos a infecciones asociadas a este vector (el mosquito que lleva la enfermedad), pero también el paludismo (...) veremos más infecciones en la piel a causa de las inundaciones e infecciones a las que los chicos se verán expuestos”.

Lluvias, desbordes e inundaciones serán la mayor fuente de propagación de enfermedades durante El Niño. (Foto: Andina)

Leslie Soto, médico infectólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) agrega enfermedades respiratorias como la influenza, el resfrío simple o neumococo, así como rotavirus o hepatitis A/B: “se transmite fecal-oral, también la fiebre tifoidea. Está entrando un nuevo insecto por Ecuador, por lo que se requiere mucho cuidado pues podría aumentar las cifras de Zika”.

¿En qué escenarios aparecen estas enfermedades?

El dengue se da por la picadura del zancudo Aedes aegypti, cuyos huevos crecen en agua estancada, empozada; la leptospirosis por medio de la orina o heces de roedores, perros, cerdos o vacas, pero hay escenarios propicios para otras patologías.

Arnaldo Lachira, infectólogo de la Red Asistencial de EsSalud-Piura, añade: “el calor, la temperatura, provocará que los alimentos se descompongan generando intoxicación, habrán diversos tipos de zancudos que provocarán problemas dermatológicos por de picaduras”. Insistió en que áreas hacinadas son focos para influenza, Hepatitis A y B, como del cólera.

Zancudos y mosquitos serán los responsables de transmitir enfermedades como el dengue, zika, chikungunya, pero también diversas dermatitis. (Foto; Andina)

El golpe de calor también es una enfermedad que puede afectar a niños de 0 a 5 años y puede ser letal: “trae alteraciones hidroelectrolíticas, eso es lo que mata. El niño se descompensa rápido”, dijo la doctora Vera: “hay que bajar la temperatura con hielo, toallas heladas, hay que evitar que las neuronas se destruyan por esta situación”.

Enfermedades que podrían aparecer durante El Niño

Las cifras epidemiológicas de 2026 muestran un incremento de enfermedades que podrían representar un mayor riesgo sanitario ante las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño. Según los datos analizados por Juan Carbajal, analista de datos, el dengue, la leptospirosis y las enfermedades diarreicas agudas (EDA) presentan una elevada cantidad de casos, con una importante incidencia en la población infantil.

Hasta la semana epidemiológica 42, el dengue acumuló 82.554 casos, frente a los 32.594 registrados durante 2025. Esto representa un incremento aproximado del 153%. Del total de casos de este año, 16.224 corresponden a niños de 0 a 11 años, equivalentes al 19,7%. Las regiones con mayores registros son La Libertad (16.174), Piura (14.761) y Lambayeque (11.506), que concentran el 51,4% de los casos nacionales. La letalidad en niños alcanza el 0,14%, mientras que en adultos mayores llega al 0,33%.

La leptospirosis registra 14.723 casos en lo que va del año. Loreto encabeza las cifras con 3.761 casos, seguida de Piura (3.143) y Madre de Dios (1.130). Estas tres regiones reúnen el 54,6% de los casos reportados. En niños de 0 a 11 años se contabilizan 3.133 casos, equivalentes al 21,3% del total. La letalidad en este grupo alcanza el 0,32%, frente al 1,12% registrado entre los adultos mayores.

Los huaycos podrían arrastrar consigo males como la leptospirosis, tifoidea o diversas diarreas. (Foto: Andina)

Las enfermedades diarreicas agudas (EDA) mantienen una tendencia creciente desde 2023. Durante 2026 se han notificado 1.225.599 episodios, frente a los 1.094.471 registrados en 2025, una diferencia de 131.128 episodios, equivalente al 12%. Del total de este año, 304.135 corresponden a menores de cinco años, que representan el 24,8%. Además, se han registrado 22 defunciones.

Otras enfermedades también forman parte del panorama epidemiológico. El sarampión registra 2.906 casos, mientras que la fiebre amarilla acumula 33 casos y seis defunciones. Por su parte, la hepatitis B presenta 1.671 casos y seis fallecidos, con Lima a la cabeza de los registros regionales, con 303 casos.

Para Carbajal, estas cifras permiten identificar los grupos poblacionales más vulnerables y orientar las medidas de prevención y respuesta sanitaria. El especialista considera que la información debe servir para priorizar intervenciones, incluida la vacunación contra las enfermedades para las que existe una vacuna recomendada, especialmente en las zonas con mayor exposición a los efectos del fenómeno de El Niño.

Con las elevadas temperaturas que experimentará el norte del Perú, el golpe de calor puede ser letal en niños entre los 0 a 5 años. (Foto: Istock)

¿El Estado está preparado?

El doctor Lachira asegura que en Piura los centros de EsSalud se están preparando para no colapsar: “hay áreas climatizadas, con aire acondicionado para atender a un niño con golpe de calor. En Sullana algunos hospitales cuentan con congeladores con hielo, insumo esencial para diversas emergencias”, mientras que para hospitalizaciones “tenemos previstos ambientes llamados UVICLIN (Unidades de Vigilancia Clínica) en el Hospital Cayetano Heredia, con camas asignadas para niños, adultos y gestantes, pero esperamos presupuesto para incorporar otros recursos para atender a más pacientes. Con los recursos actuales estamos un poco apretados”.

Leslie Soto comenta: “el primer nivel de atención está desatendido. Durante la pandemia la gente no acudía a la posta, porque no funcionaba bien, iban al hospital y se terminaba saturando”.

Pese a su preparación para el aumento de casos por enfermedades relacionadas al fenómeno de El Niño, es posible que el sistema de salud colapse en cuanto a hospitalizaciones. (Foto: Andina)

¿Sirve de algo la vacunación?

Al respecto, la doctora Vera señala: “la vacunación está regida por el Ministerio de Salud, la población debe seguir dicho esquema, la cual está orientada, principalmente, a niños pequeños. En San Juan de Lurigancho y Carabayllo se ha vacunado por la enorme cantidad de zancudos y dengue. En lugares como Piura y Tumbes la vacunación se debe hacer mandatorio. Los padres tienen que poner al día a sus hijos en el esquema de vacunación”.

El doctor Soto, comenta: “hay vacuna para el dengue, pero la gente no está yendo a vacunarse. Hay que apostar por mayor propaganda. Así tendríamos menos hospitales abarrotados. La hepatitis A también se previene con vacunación, el rotavirus, la influenza, el neumococo. La vacuna es gratis en el Perú.

Expertos aseguran que la vacunación es vital para prevenir muerte y casos graves, pero también para evitar que hospitales colapsen. (Foto: Ministerio de Salud)

¿Cómo proteger a los menores durante El Niño?

Pese a la emergencia sanitaria, hay ciertos pasos a seguir para, por lo menos, reducir el riesgo de contraer enfermedades como las arriba expuestas.

“El lavado de manos ha demostrado disminuir infecciones”, indica Leslie Soto: “lavarlas para preparar alimentos. Antes y después de ir al baño, antes de atender bebés, así eliminamos microbios, bacterias y virus. Tener ambientes limpios, evitar que se empoce agua pues ahí ponen huevos los zancudos, hervir el agua para evitar diarreas, colocar pastillas de cloro”.

María Isabel Vera, añade: “no esperar que se enferme el niño para actuar. Se puede hacer mucho en casa. Usar mosquiteros para prevenir picaduras, repelentes testeados en niños pequeños, ropa larga pero delgada. Los padres deben evitar que sus hijos naden en aguas de desbordes o inundaciones, ello trae diarrea, es altamente riesgoso no solo para los niños, sino para todos”, sentenció.