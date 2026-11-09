Resumen

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Enfermedades como el dengue, leptospirosis o las EDA superan con creces los casos reportados en 2025. (Foto: Andina/composición)
Enfermedades como el dengue, leptospirosis o las EDA superan con creces los casos reportados en 2025. (Foto: Andina/composición)
Por Joel Dávila Quiñonez

El fenómeno de El Niño no solo deja estragos materiales, también golpea la salud pública, principalmente a niños quienes, de acuerdo a los informes del Centro Nacional de Epidemiología del Minsa, son una de las poblaciones más afectadas por el dengue, leptospirosis y diarreas agudas, pero existe la alerta de que las lluvias e inundaciones traigan otros males, como el zika, chikungunya o el cólera.

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