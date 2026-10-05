Por Carlos Gonzales

Al menos en 13 regiones del país habría una segunda vuelta para elegir a su correspondiente gobernador, de acuerdo con los resultados preliminares de la ONPE tras las Elecciones Regionales y Municipales 2026. En casi todas las regiones, el conteo ha superado el 80% y en algunas, incluso, está al 98%, por lo que se espera que llegue al 100% en las siguientes horas.