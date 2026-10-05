Al menos en 13 regiones del país habría una segunda vuelta para elegir a su correspondiente gobernador, de acuerdo con los resultados preliminares de la ONPE tras las Elecciones Regionales y Municipales 2026. En casi todas las regiones, el conteo ha superado el 80% y en algunas, incluso, está al 98%, por lo que se espera que llegue al 100% en las siguientes horas.

En las regiones que habría segunda vuelta, programada para desarrollarse el 29 de noviembre, serían Amazonas, Áncash, Arequipa, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias, Loreto Moquegua, Piura, Puno y Tumbes.

La norma señala que, si ningún candidato llega al 30% de los votos en una región, se tendrá que realizar una segunda vuelta entre los dos postulantes que ocupen los primeros puestos de los votos válidos.

En algunas regiones los resultados preliminares sí permiten establecer algunos ganadores, ya que han superado el 30% y la diferencia con su competidor más cercano es holgada. Ese es el caso de Pedro Spadaro (Renovación Popular) en el Callao, Verónika Mendoza (Venceremos) en el Cusco y Simón Horna (Ahora Nación) en Madre de Dios.

Pedro Spadaro es el virtual gobernador regional del Callao. (Foto: Facebook / Pedro Spadaro)

La situación en el norte del país

Los resultados de Datum establecen que partidos tradicionales del norte del país, como Alianza para el Progreso y el Apra, han perdido aceptación, ya que sus candidatos quedaron relegados. En La Libertad, Elías Rodríguez de Podemos Perú (24.4%) y Aldo Carlos Mariños de Somos Perú (21.9%) disputarán la segunda vuelta, mientras que, en Lambayeque, César Perales de Somos Perú (27.5%) y Rolando Barboza de Fuerza Popular (18%) ocuparon el primer y segundo puesto en los comicios en dicha región.

Los candidatos que pasan a la segunda vuelta

En la siguiente lista mostramos a los candidatos que podrían pasar a la segunda vuelta en sus respectivas regiones. En algunos casos se colocan los postulantes que ocupan hasta los tres primeros puestos debido a que las diferencias entre ellos son muy apretadas.

Amazonas

Amilcar Díaz/ Somos Perú

Segundo Hernández/ Unidos al Campo

Grimaldo Vásquez/ Victoria Amazonense

Áncash

Antonio Casana/ Alianza por el Progreso

Betto Barrionuevo/ Podemos Perú

Enrique Alejandro/ Demócrata Verde

Arequipa

Alfredo Zegarra/ Fuerza Arequipeña

Jenry Huisa/ Ahora Nación

Huancavelica

Juan Común/ Alianza para el Progreso

Samuel Morán/ Perú Primero

Ica

Juan Mendoza/ Somos Perú

Alonso Navarro/ Acción Popular

La Libertad

Elías Rodríguez/ Podemos Perú

Aldo Carlos Mariños/ Somos Perú

Lambayeque

César Perales/ Somos Perú

Rolando Barboza/ Fuerza Popular

Lima Provincias

Andrés Tello/ Somos Perú

Javier Alvarado/ Alianza Renovación Popular y el Toro

Loreto

Germán Chong/Somos Perú

Fernando Meléndez/ Alianza para el Progreso

Moquegua

Abraham Cárdenas / Acción Popular

Juan Herrera / Somos Perú

Piura

Reynaldo Hilbck / Alianza para el Progreso

Santiago Paz / Somos Perú

Roddy La Torre / Podemos Perú

Puno

Jhomar Tonconi / ASI-Juntos por el Perú

Eduardo Quispe / Ahora Nación

Wilber Cutipa / País para Todos

Tumbes

Carlos Feijoo / Fe en el Perú

Manuel Merino / Acción Popular

Luis Arévalo / Somos Perú

Análisis

Fernando Tuesta Soldevilla, analista político de la PUCP y exjefe de la ONPE, señaló que los partidos que tienen representación en el Congreso no han ganado en estos recientes comicios. “Los partidos que están en el Congreso no han ganado en estas elecciones regionales y municipales. No han ganado Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Obras, el Partido del Buen Gobierno. Los partidos que están en la Representación Nacional desaparecen a nivel subnacional”, afirmó.

“Los partidos nacionales a nivel subnacional no cuentan o cuentan muy poco. Perú Libre y Fuerza Popular, que eran los dos principales partidos en el 2021 al obtener la mayor cantidad de escaños y votos, no consiguieron un solo gobierno regional ni un municipio provincial y apenas algunas alcaldías distritales (en la elección para el periodo 2023-2026)”, agregó.

Fernando Tuesta Soldevilla.

No obstante, remarcó que los partidos que perderán la inscripción pero que “mejor han salido” en las elecciones son Somos Perú y Alianza para el Progreso, así como Podemos. “Los demás son triunfos de partidos por circunstancias probablemente muy particulares, locales y movimientos regionales”, refirió.

En ese contexto, recordó que en estos comicios no han participado una gran cantidad de movimientos regionales debido a una norma que pretendió el anterior Parlamento. “Los movimientos regionales no han sido tan grandes en número como en anteriores oportunidades porque varios de sus dirigentes y miembros importantes se salieron porque el Congreso anterior votó por su desaparición intentando modificar la Constitución en una primera votación, aunque sin lograrlo en la segunda, pero en el interín tenían que inscribirse, por lo tanto, muchos de ellos fueron a parar a partidos inscritos para la elección de este año”, afirmó.

Tuesta Soldevilla destacó que el partido Alianza para el Progreso haya perdido el gobierno regional de La Libertad y la provincia de Trujillo después de varias elecciones. No obstante, recordó que el partido de César Acuña ya había logrado expandirse a otras regiones del país y ha tenido unas “votaciones interesantes”, como en Huancavelica, Junín, Loreto, Piura y Tacna.

Consultado por la fecha de la segunda vuelta en regiones, programada para el 29 de noviembre, remarcó que la ONPE ha planteado que se realicen el primer domingo de diciembre, ya que se tiene que “garantizar la realización de las elecciones”.