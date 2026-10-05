Al menos en 13 regiones del país habría una segunda vuelta para elegir a su correspondiente gobernador, de acuerdo con los resultados preliminares de la ONPE tras las Elecciones Regionales y Municipales 2026. En casi todas las regiones, el conteo ha superado el 80% y en algunas, incluso, está al 98%, por lo que se espera que llegue al 100% en las siguientes horas.
Al menos en 13 regiones del país habría una segunda vuelta para elegir a su correspondiente gobernador, de acuerdo con los resultados preliminares de la ONPE tras las Elecciones Regionales y Municipales 2026. En casi todas las regiones, el conteo ha superado el 80% y en algunas, incluso, está al 98%, por lo que se espera que llegue al 100% en las siguientes horas.
En las regiones que habría segunda vuelta, programada para desarrollarse el 29 de noviembre, serían Amazonas, Áncash, Arequipa, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias, Loreto Moquegua, Piura, Puno y Tumbes.
La norma señala que, si ningún candidato llega al 30% de los votos en una región, se tendrá que realizar una segunda vuelta entre los dos postulantes que ocupen los primeros puestos de los votos válidos.
En algunas regiones los resultados preliminares sí permiten establecer algunos ganadores, ya que han superado el 30% y la diferencia con su competidor más cercano es holgada. Ese es el caso de Pedro Spadaro (Renovación Popular) en el Callao, Verónika Mendoza (Venceremos) en el Cusco y Simón Horna (Ahora Nación) en Madre de Dios.
La situación en el norte del país
Los resultados de Datum establecen que partidos tradicionales del norte del país, como Alianza para el Progreso y el Apra, han perdido aceptación, ya que sus candidatos quedaron relegados. En La Libertad, Elías Rodríguez de Podemos Perú (24.4%) y Aldo Carlos Mariños de Somos Perú (21.9%) disputarán la segunda vuelta, mientras que, en Lambayeque, César Perales de Somos Perú (27.5%) y Rolando Barboza de Fuerza Popular (18%) ocuparon el primer y segundo puesto en los comicios en dicha región.
Los candidatos que pasan a la segunda vuelta
En la siguiente lista mostramos a los candidatos que podrían pasar a la segunda vuelta en sus respectivas regiones. En algunos casos se colocan los postulantes que ocupan hasta los tres primeros puestos debido a que las diferencias entre ellos son muy apretadas.
Amazonas
Amilcar Díaz/ Somos Perú
Segundo Hernández/ Unidos al Campo
Grimaldo Vásquez/ Victoria Amazonense
Áncash
Antonio Casana/ Alianza por el Progreso
Betto Barrionuevo/ Podemos Perú
Enrique Alejandro/ Demócrata Verde
Arequipa
Alfredo Zegarra/ Fuerza Arequipeña
Jenry Huisa/ Ahora Nación
Huancavelica
Juan Común/ Alianza para el Progreso
Samuel Morán/ Perú Primero
Ica
Juan Mendoza/ Somos Perú
Alonso Navarro/ Acción Popular
La Libertad
Elías Rodríguez/ Podemos Perú
Aldo Carlos Mariños/ Somos Perú
Lambayeque
César Perales/ Somos Perú
Rolando Barboza/ Fuerza Popular
Lima Provincias
Andrés Tello/ Somos Perú
Javier Alvarado/ Alianza Renovación Popular y el Toro
Loreto
Germán Chong/Somos Perú
Fernando Meléndez/ Alianza para el Progreso
Moquegua
Abraham Cárdenas / Acción Popular
Juan Herrera / Somos Perú
Piura
Reynaldo Hilbck / Alianza para el Progreso
Santiago Paz / Somos Perú
Roddy La Torre / Podemos Perú
Puno
Jhomar Tonconi / ASI-Juntos por el Perú
Eduardo Quispe / Ahora Nación
Wilber Cutipa / País para Todos
Tumbes
Carlos Feijoo / Fe en el Perú
Manuel Merino / Acción Popular
Luis Arévalo / Somos Perú
Análisis
Fernando Tuesta Soldevilla, analista político de la PUCP y exjefe de la ONPE, señaló que los partidos que tienen representación en el Congreso no han ganado en estos recientes comicios. “Los partidos que están en el Congreso no han ganado en estas elecciones regionales y municipales. No han ganado Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Obras, el Partido del Buen Gobierno. Los partidos que están en la Representación Nacional desaparecen a nivel subnacional”, afirmó.
“Los partidos nacionales a nivel subnacional no cuentan o cuentan muy poco. Perú Libre y Fuerza Popular, que eran los dos principales partidos en el 2021 al obtener la mayor cantidad de escaños y votos, no consiguieron un solo gobierno regional ni un municipio provincial y apenas algunas alcaldías distritales (en la elección para el periodo 2023-2026)”, agregó.
No obstante, remarcó que los partidos que perderán la inscripción pero que “mejor han salido” en las elecciones son Somos Perú y Alianza para el Progreso, así como Podemos. “Los demás son triunfos de partidos por circunstancias probablemente muy particulares, locales y movimientos regionales”, refirió.
En ese contexto, recordó que en estos comicios no han participado una gran cantidad de movimientos regionales debido a una norma que pretendió el anterior Parlamento. “Los movimientos regionales no han sido tan grandes en número como en anteriores oportunidades porque varios de sus dirigentes y miembros importantes se salieron porque el Congreso anterior votó por su desaparición intentando modificar la Constitución en una primera votación, aunque sin lograrlo en la segunda, pero en el interín tenían que inscribirse, por lo tanto, muchos de ellos fueron a parar a partidos inscritos para la elección de este año”, afirmó.
Tuesta Soldevilla destacó que el partido Alianza para el Progreso haya perdido el gobierno regional de La Libertad y la provincia de Trujillo después de varias elecciones. No obstante, recordó que el partido de César Acuña ya había logrado expandirse a otras regiones del país y ha tenido unas “votaciones interesantes”, como en Huancavelica, Junín, Loreto, Piura y Tacna.
Consultado por la fecha de la segunda vuelta en regiones, programada para el 29 de noviembre, remarcó que la ONPE ha planteado que se realicen el primer domingo de diciembre, ya que se tiene que “garantizar la realización de las elecciones”.
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