icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Rafael López Aliaga estuvo con sus asesores, mientras Francis Allison acatará la voluntad popular sin dramas. Foto: Cesar Bueno@photo.gec
Rafael López Aliaga estuvo con sus asesores, mientras Francis Allison acatará la voluntad popular sin dramas. Foto: Cesar Bueno@photo.gec
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO
Por Martin Hidalgo

En el 2022, Renovación Popular (RP) ganó en 12 alcaldías distritales de Lima con un arrastre marcado en Lima moderna y Lima centro donde colocó 11 autoridades. Para este 2026, repite el número total, pero con una distribución distinta, donde destaca el arrastre logrado en Lima norte con cuatro distritos y la disputa por el quinto.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.