En el 2022, Renovación Popular (RP) ganó en 12 alcaldías distritales de Lima con un arrastre marcado en Lima moderna y Lima centro donde colocó 11 autoridades. Para este 2026, repite el número total, pero con una distribución distinta, donde destaca el arrastre logrado en Lima norte con cuatro distritos y la disputa por el quinto.
En el 2022, Renovación Popular (RP) ganó en 12 alcaldías distritales de Lima con un arrastre marcado en Lima moderna y Lima centro donde colocó 11 autoridades. Para este 2026, repite el número total, pero con una distribución distinta, donde destaca el arrastre logrado en Lima norte con cuatro distritos y la disputa por el quinto.
El partido de Rafael López Aliaga tendrá alcaldes en San Martín de Porres, Comas, Puente Piedra y Ancón. Mientras que mantiene la disputa por Carabayllo, con lo que podría sumar 13 alcaldías distritales en Lima, y su quinta en Lima norte.
Peter Jaime, virtual alcalde de San Martín de Porres, reconoció que su victoria respondió al arrastre de López Aliaga en Lima norte. “López Aliaga ha realizado bastantes obras en San Martín, y los vecinos han mirado bien continuar con eso. [...] Sin el trabajo conjunto (con el actual alcalde Hernán Sifuentes, también de RP), no se hubiera podido realizar obras importantes. Ya vemos lo que pasó en Puente Piedra, donde el alcalde se oponía a que se hagan obras y los vecinos se sentían estancados. Ahora han apostado por Renovación por las obras”, anotó.
—Votos cruzados—
Renovación Popular ha perdido presencia en Lima moderna y centro por las cuestionadas gestiones ediles salientes: de los 12 distritos ganados en el 2022, solo pudo retener San Borja, San Isidro y La Victoria. El resto se ha repartido entre Avanza País y Somos Perú. Incluso, RP ha perdido distritos como Miraflores donde, a pesar de que López Aliaga fue el más votado, las vecinos cruzaron su voto distrital a favor de Jorge Muñoz (Avanza País).
Por su parte, Avanza País ha ganado en nueve distritos y podría sumar uno más con Breña. El partido del tren ratificó Ate y ganó Santa Anita y San Luis. Luis Flores, secretario general del partido, atribuyó dicho crecimiento al arrastre logrado por Francis Allison, y al actual alcalde de Ate, Franco Vidal.
Flores anotó que Allison ganó en distritos importantes, pero el arrastre no se consolidó por las “campañas millonarias” de los candidatos distritales. “En San Juan de Lurigancho nos enfrentamos al actual alcalde que desplegó toda una maquinaria. En varios distritos, la fuerza económica de los candidatos ha roto el arrastre. Allison ha realizado un gran trabajo y ha demostrado ser un animal político”, afirmó Flores.
Además…
La primera vez de Chorrillos
Roberto Pizarro, de Renovación Popular, es el virtual alcalde de Chorrillos. Es la primera vez en la historia de Chorrillos que gana un candidato que proviene del partido del alcalde de Lima.