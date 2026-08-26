El papa León XIV saluda a la multitud desde la ventana del palacio apostólico con vistas a la plaza de San Pedro en la ciudad del Vaticano durante la oración del Ángelus, el 23 de agosto de 2026. (Elisabetta Trevisan / VATICAN MEDIA / AFP)
El papa León XIV saluda a la multitud desde la ventana del palacio apostólico con vistas a la plaza de San Pedro en la ciudad del Vaticano durante la oración del Ángelus, el 23 de agosto de 2026. (Elisabetta Trevisan / VATICAN MEDIA / AFP)
/ ELISABETTA TREVISAN
Por Redacción EC

Dentro de los preparativos ante la visita de León XIV al Perú, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Juan Sheput, anunció que el Gobierno evalúa la declaración de feriados nacionales en noviembre, durante la estancia de seis días del Papa en territorio nacional.

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