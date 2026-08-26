Dentro de los preparativos ante la visita de León XIV al Perú, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Juan Sheput, anunció que el Gobierno evalúa la declaración de feriados nacionales en noviembre, durante la estancia de seis días del Papa en territorio nacional.

“Va a haber feriados regionales y podría haber feriados nacionales, que significa que hay mucha gente que no necesariamente va a viajar a la localidad pero va a querer seguir durante todo el día el trayecto del Papa”, señaló el ministro.

Aunque la medida no se ha hecho oficial hasta el momento, el titular del MTPE aclaró que el comité a cargo del ministro de Relaciones Exteriores trabaja para la visita del Santo Padre del 11 al 16 de noviembre.

“Está en evaluación, son partes de las tareas que se ha discutido en el último comité que preside (el Canciller) Carlos Espá. No hay nada definido todavía en cuanto a feriados pero sí se está estudiando la necesidad de hacerlos por lo menos de manera regional”, explicó Sheput.

“No olvidemos una cosa: no estamos hablando de un Papa que cayó del cielo como Francisco, como Juan Pablo II, estamos hablando de un Papa que es peruano, de un Papa que decidió ser peruano y, por lo tanto, el cariño que hay, el desborde que significa en términos de migración”, resaltó el ministro de Trabajo, quien recordó que no solo connacionales buscarán ver al Sumo Pontífice en el norte del país.

“De Ecuador, uno ve los periódicos y se están preparando las caravanas para venir a ver al Papa, porque están muy cerca a Lambayeque. Tenemos una serie de eventos que se están planificando desde ahora para poder hacer de esta visita una gran fiesta religiosa a nivel mundial”, sentenció Sheput.

Cuatro papamóviles y un avión de reemplazo

Raúl Diez Canseco Terry, como asesor de alto nivel ad honorem, señaló en ‘Siempre a las 8′ de El Comercio que, además de ser el “facilitador” que “conecta” al Estado con el gremio empresarial, “se necesitan cuatro papamóviles” para el traslado de Su Santidad durante su estancia en el país.

“Hay dos regalador por General Motors, pero transportarlos de ciudad en ciudad cuesta tanto como comprar uno nuevo”, dijo Diez Canseco. También explicó que habrá una reunión con la empresa Motores Diesel Andinos S.A. (Modasa) “para hacer los dos papamóviles que faltan. Así uno estará en Chiclayo, uno en Ucayali, uno en Cusco y, por supuesto, el de Lima”.

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El Santo Padre llegará al país del 11 al 17 de noviembre y recorrerá Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa como parte de su primera gira por Latinoamérica desde el inicio de su pontificado.

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