El nuevo pontífice de la Iglesia católica, León XIV, ofreció su última entrevista en Perú desde la ciudad de Chiclayo en 2023. En esa conversación, Robert Francis Prevost —hoy el 267º papa— expresó su profunda conexión con el pueblo peruano y llamó a construir una sociedad unida y solidaria.

Días antes de partir a Roma para asumir el cargo de prefecto del Dicasterio para los Obispos, agradeció con emoción a la comunidad chiclayana y destacó el significado de su misión pastoral en el país, donde vivió y sirvió durante más de tres décadas.

“Son 38 años que, con algunas interrupciones, he estado acompañando y viviendo la alegría y el orgullo de sentirme muy identificado con el pueblo peruano. Estoy en Chiclayo desde hace más de ocho años, y esta vez también me va a costar salir de aquí, dejar tantas cosas, comunidades, personas, a una Iglesia que está viviendo de verdad esta alegría de seguir a Jesucristo. Siempre estaré cercano. Buscaré siempre estar enterado, en ese sentido positivo de vivir esta relación de servicio y de amor que he tratado de desarrollar en este tiempo. A seguir adelante como misionero, donde el Señor me llama”, declaró.

En aquella entrevista, Prevost también dejó un mensaje de paz y reflexión para el país :

“Todos somos hermanas y hermanos. El pueblo peruano siempre ha representado un amor grande por la paz, la libertad y el bien común. Lamentablemente, ha habido muchos mensajes de odio y discriminación que han hecho mucho daño. Creo que debemos poner en primer lugar el respeto mutuo. Cada ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Hay que respetar a todos.

También es cierto que hay reclamos legítimos y válidos. Las autoridades, y me refiero a las autoridades políticas, deben aprender a escuchar mejor y a responder de manera más adecuada. Promover el bien común y una justicia igual para todos, con un compromiso auténtico de trabajar unidos, nos permitirá solucionar muchos problemas.

Es importante dejar atrás el odio y la violencia, y ponernos a trabajar unidos.”

El cónclave para elegir al sucesor del papa Francisco, fallecido el pasado 21 de abril a los 88 años, empezó el miércoles 7 de mayo en el Vaticano. Al día siguiente, jueves 8, fue elegido el nuevo pontífice después de una cuarta votación. Robert Francis Prevost, de 69 años, se convirtió en el sucesor del papa Francisco y en el primer pontífice estadounidense y peruano de la historia con el nombre de León XIV.

Nacido en Chicago, Prevost obtuvo la nacionalidad peruana en agosto del 2015. Fue misionero en el país desde 1985 y ejerció como arzobispo de Chiclayo antes de ser llamado al Vaticano.