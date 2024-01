“Su gestión es de puertas cerradas para quienes no piensan como él”

Por Aron Espinoza, regidor opositor de Podemos

El alcalde Rafael López Aliaga llega al primer año de su gestión acumulando fracasos en cuatro sectores claves: seguridad ciudadana, formalización, peajes y transparencia. Todo esto nos lleva a asegurar que Lima está muy lejos de ser la potencia mundial que el líder de Renovación Popular prometió en campaña.





En seguridad ciudadana, López Aliaga está lejos de cumplir con su promesa de 10.000 motos. Se la pasó todo el año hablando de que usaría el modelo de alquiler de motos, porque así evitaría actos de corrupción. Le advertimos que ese proceso no era tan sencillo y, faltando un mes para el cierre del año, nos da la razón y anunció que cambiaría el modelo de alquiler por el de compra.





En formalización, prometió un espacio digno y seguro para los comerciantes informales, pero la realidad de La Huerta Encontrada fue otra. No funcionó su plan y llegamos a fiestas navideñas sin una real reubicación de los informales. En peajes, la historia es corta: prometió que los eliminaría y no lo hizo.





Por último, el alcalde se ufana de tener una gestión transparente. Lo que no muestra es que su gestión demora para responder los pedidos de información de la oposición. Pedí información sobre perfiles de funcionarios y se demoraron siete meses en responder. Además, su gestión es de puertas cerradas para quienes no piensan como él. Un alcalde que no sabe escuchar, no puede tener una buena gestión.