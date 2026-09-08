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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las fotografías del archivo de El Comercio permiten volver a una Lima en la que los colectivos compartían las principales arterias de la ciudad con buses y otras unidades de transporte público, contribuyendo al caos vehicular.

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