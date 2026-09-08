Las fotografías del archivo de El Comercio permiten volver a una Lima en la que los colectivos compartían las principales arterias de la ciudad con buses y otras unidades de transporte público, contribuyendo al caos vehicular.

A comienzos de los años 2000, la Vía Expresa de Paseo de la República era uno de esos espacios. Los colectivos utilizaban este corredor para conectar distintos puntos de Lima y trasladar pasajeros hacia el sur de la ciudad.

La presencia de estas unidades no era nueva. La Vía Expresa había sido utilizada durante décadas por distintos sistemas de transporte masivo. Por su carril central pasaron desde buses de Enatru y micros de distintas líneas hasta, posteriormente, las unidades del Metropolitano, pero el escenario estaba a punto de cambiar.

El Metropolitano cambia el mapa

A mediados de la década del 2000 comenzó la transformación de la Vía Expresa para convertirla en un corredor exclusivo de transporte rápido.

En 2008, cuando todavía se ejecutaban los preparativos para la llegada del nuevo sistema, la Municipalidad de Lima ya advertía que los taxi-colectivos que circulaban por la Vía Expresa tendrían que retirarse. La razón era que este espacio sería destinado exclusivamente a las unidades del Metropolitano.

El Metropolitano fue inaugurado en el 2010 ejecutado en el tramo sur. (Foto : Archivo GEC) / HUGOCUROTTO

La construcción del sistema modificó definitivamente el uso de este corredor. El tramo sur del Metropolitano fue inaugurado el 28 de julio de 2010, convirtiendo la Vía Expresa en uno de los principales ejes segregados de transporte masivo de Lima.

Los colectivos tuvieron que buscar otros espacios para mantener sus recorridos.

De la Vía Expresa a la avenida Arequipa

Con la transformación de los principales corredores de transporte de Lima, las rutas informales fueron desplazándose hacia otras avenidas.

La avenida Arequipa terminó convirtiéndose en uno de los espacios donde los colectivos encontraron una ruta para conectar el centro de Lima con San Isidro y Miraflores.

Durante años, estas unidades utilizaron la avenida para recoger pasajeros y realizar recorridos directos que competían con el transporte público formal.

Los colectivos informales utilizaban la avenida Arequipa para conectar el centro de Lima con San Isidro y Miraflores. (Foto: Andina).

La situación llegó a tal punto que la circulación de unidades de transporte público convirtió a Arequipa en una de las vías más congestionadas de la ciudad antes de la implementación de los corredores complementarios.

Así, una vía que había sido durante décadas uno de los principales ejes de conexión entre Lima y Miraflores pasó a convertirse también en uno de los espacios disputados entre el transporte formal y el informal.

2026: otra restricción, otro desplazamiento

Desde el 22 de agosto de 2026, el tramo comprendido entre la avenida 9 de Diciembre —Paseo Colón— y el jirón Emilio Fernández comenzó a operar con un carril bidireccional exclusivo para el Corredor Azul.

La medida busca priorizar el transporte público formal y mejorar sus tiempos de viaje. Para ello, dos carriles de la calzada que anteriormente utilizaban los vehículos que se dirigían hacia el centro fueron destinados al corredor, que ahora circula en ambos sentidos.

Nuevo esquema de circulación Los buses del Corredor Azul utilizan el carril bidireccional, mientras que los vehículos que se dirigen hacia el Centro de Lima deben optar por vías alternas como Petit Thouars. (Fotos: Julio Reaño / GEC). 1 / 5 Nuevo esquema de circulación Los buses del Corredor Azul utilizan el carril bidireccional, mientras que los vehículos que se dirigen hacia el Centro de Lima deben optar por vías alternas como Petit Thouars. (Fotos: Julio Reaño / GEC). 2 / 5 Nuevo esquema de circulación Los buses del Corredor Azul utilizan el carril bidireccional, mientras que los vehículos que se dirigen hacia el Centro de Lima deben optar por vías alternas como Petit Thouars. (Fotos: Julio Reaño / GEC). 3 / 5 Nuevo esquema de circulación Los buses del Corredor Azul utilizan el carril bidireccional, mientras que los vehículos que se dirigen hacia el Centro de Lima deben optar por vías alternas como Petit Thouars. (Fotos: Julio Reaño / GEC). 4 / 5 Nuevo esquema de circulación Los buses del Corredor Azul utilizan el carril bidireccional, mientras que los vehículos que se dirigen hacia el Centro de Lima deben optar por vías alternas como Petit Thouars. (Fotos: Julio Reaño / GEC). 5 / 5

Los colectivos quedaron nuevamente fuera de ese espacio.

Pero, al igual que ocurrió años atrás con la transformación de la Vía Expresa, la restricción de una ruta no significó la desaparición de estas unidades.

Un recorrido realizado por El Comercio constató que algunos colectivos ahora utilizan vías como Petit Thouars, 28 de Julio y Paseo de la República para continuar sus recorridos hacia el centro.

Colectivos El Comercio constató que varios de estos vehículos ahora utilizan vías como Petit Thouars, 28 de Julio y Paseo de la República para continuar sus recorridos y recoger pasajeros. (Fotos: Mario Zapata / GEC). 1 / 4 Colectivos El Comercio constató que varios de estos vehículos ahora utilizan vías como Petit Thouars, 28 de Julio y Paseo de la República para continuar sus recorridos y recoger pasajeros. (Fotos: Mario Zapata / GEC). 2 / 4 Colectivos El Comercio constató que varios de estos vehículos ahora utilizan vías como Petit Thouars, 28 de Julio y Paseo de la República para continuar sus recorridos y recoger pasajeros. (Fotos: Mario Zapata / GEC). 3 / 4 Colectivos El Comercio constató que varios de estos vehículos ahora utilizan vías como Petit Thouars, 28 de Julio y Paseo de la República para continuar sus recorridos y recoger pasajeros. (Fotos: Mario Zapata / GEC). 4 / 4

Es decir, el mismo corredor que años atrás fue intervenido para retirar a los colectivos vuelve a aparecer en la ruta que algunos de estos vehículos utilizan para sortear una nueva restricción.

La historia se repite

La secuencia muestra una constante en el transporte limeño, cuando una vía es restringida, los colectivos buscan otro espacio para mantener su servicio y conservar a sus pasajeros.

Primero estuvieron en la Vía Expresa de Paseo de la República. Con la llegada del Metropolitano, ese espacio quedó reservado para el transporte rápido masivo y los colectivos tuvieron que desplazarse.

Con el tiempo, la avenida Arequipa se convirtió en una de las rutas utilizadas por estas unidades.

Evolución de los colectivos en Lima Los colectivos en Lima han tenido presencia en las calles de Lima antes de la implementación del Metropolitano. (Fotos: archivo EC). 1 / 7 Evolución de los colectivos en Lima Los colectivos en Lima han tenido presencia en las calles de Lima antes de la implementación del Metropolitano. (Fotos: archivo EC). 2 / 7 Evolución de los colectivos en Lima Los colectivos en Lima han tenido presencia en las calles de Lima antes de la implementación del Metropolitano. (Fotos: archivo EC). 3 / 7 Evolución de los colectivos en Lima Los colectivos en Lima han tenido presencia en las calles de Lima antes de la implementación del Metropolitano. (Fotos: archivo EC). 4 / 7 Evolución de los colectivos en Lima Los colectivos en Lima han tenido presencia en las calles de Lima antes de la implementación del Metropolitano. (Fotos: archivo EC). 5 / 7 Evolución de los colectivos en Lima Los colectivos en Lima han tenido presencia en las calles de Lima antes de la implementación del Metropolitano. (Fotos: archivo EC). 6 / 7 Evolución de los colectivos en Lima Los colectivos en Lima han tenido presencia en las calles de Lima antes de la implementación del Metropolitano. (Fotos: archivo EC). 7 / 7

Ahora, la implementación del carril bidireccional exclusivo para el Corredor Azul vuelve a modificar el escenario. Los colectivos ya no pueden atravesar el tramo intervenido de Arequipa y han comenzado a utilizar calles y avenidas próximas.

Las fotografías del archivo de El Comercio permiten observar ese recorrido a través de los años y demuestra que los colectivos no desaparecieron; cambiaron de calles.

Las imágenes actuales de Paseo de la República y sus alrededores muestran el último capítulo de una disputa que Lima arrastra desde hace décadas, quién ocupa y cómo se utiliza el espacio de sus principales vías para transportar a millones de pasajeros.