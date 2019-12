El Servicio de Administración Tributaria (SAT), entidad de la Municipalidad de Lima, se pronunció ante el reportaje periodístico que denunciaba que se planeaba rematar este miércoles algunos vehículos que tienen hasta 15 años de antigüedad y están destartalados.

“Para el remate vehicular de hoy se han incluido vehículos cuya antigüedad no excede los 15 años, conforme a lo establecido en las normas y considerando el bien común y los lineamientos de carácter ambiental”, indicó el SAT en su pronunciamiento.

Además, recordó que presentó, a través de la Municipalidad de Lima, al Congreso de la República el proyecto de ley N°3104/2017-GL para excluir del remate a los vehículos de transporte público que exceden la antigüedad máxima de permanencia permitida por la normativa vigente. Sin embargo, el Parlamento fue disuelto y la iniciativa está a la espera de ser aprobada.

Además, aseguró que, de acuerdo a su Órgano de Control Institucional, dependiente de la Contraloría, los vehículos internados no deben permanecer en sus almacenes por más de 180 días.

Por su parte, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, expresó su desacuerdo con los remates vehiculares del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aunque remarcó que la legislación obliga a la entidad a ejecutar este tipo de subastas.

“No estoy de acuerdo con estos remates y se lo hecho saber al jefe del SAT. Este, en más de una oportunidad, me ha dicho que tiene obligaciones que la Contraloría le ha impuesto. Hay un oficio del órgano de control institucional que obliga a hacer esos remates. Personalmente, me decepciona una cosa de esa naturaleza. Hay una serie de informes que lo obligan y lo que he pedido es que busquemos otros mecanismos para que no puedan seguir saliendo chatarra a las calles, pero lamentablemente la legislación sigue en esa línea y los órganos de control empujan a que esto se desarrolle”, expresó Jorge Muñoz a Canal N durante un evento en Carabayllo