Las regiones del sur del Perú, principalmente Arequipa y Tacna, se encuentran desconectadas y sufriendo los estragos de fuertes lluvias, violentos ventarrones, así como deslizamientos de lodo y piedra que han bloqueado carreteras , dejando varadas a miles de personas. En paralelo, el mal tiempo y las neblinas han obligado al cierre temporal de aeropuertos, complicando aún más los desplazamientos.

Mientras en Lima, la llovizna del domingo provocó el colapso de desagües y el sistema de alcantarillado, afectando a distritos como Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Chorrillos, en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, el daño también ha sido severo. Según confirmó el Senamhi a El Comercio, estos estragos climáticos son producto de la DANA Aníbal.

Las lluvias provocaron el deslizamiento de grandes piedras que obstruyen el paso, generando una gran fila de buses, camiones y vehículos particulares que esperan una pronta solución. (Foto: Martín Ojeda)

Arequipa: la Panamericana Sur bloqueada

Uno de los puntos más críticos se encuentra en Arequipa. Debido al mal tiempo, vuelos hacia Lima y Cusco fueron suspendidos en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón , obligado a la reprogramación de viajes. En paralelo, las fuertes lluvias provocaron deslizamientos que mantienen bloqueados sectores de la Panamericana Sur entre Ocoña, en la provincia de Camaná, y Atico, en Caravelí, afectando el tránsito de camiones, buses interprovinciales y vehículos particulares.

Provías Nacional informó el domingo 16 de agosto que venía trabajando en la remoción de los derrumbes con maquinaria pesada, pero que la caída de rocas en diversos tramos obligó a suspender el tránsito para garantizar la seguridad de conductores y pasajeros.

Según la entidad, los sectores con mayor afectación se encuentran en Quebrada Honda, entre los kilómetros 720 y 735, y La Planchada, entre los kilómetros 764 y 781.

La situación también llevó a empresas de transporte como Cruz del Sur a suspender sus servicios por las intensas lluvias en Atico-Ocoña. La medida, inicialmente anunciada hasta la mañana del 18 de agosto, fue posteriormente extendida hasta el día 19 debido a la continuidad del mal tiempo.

Algunos camiones han quedado parcialmente sepultados por el lodo. (Foto: Martín Ojeda)

En conversación con El Comercio, Martín Ojeda, gerente general del gremio de transporte interprovincial, cuestionó la respuesta de las autoridades. “No ha llegado maquinaria idónea de Provías Nacional y van más de 24 horas en esta situación. Hay cerca de 300 unidades paradas, entre camiones y buses, tanto de norte a sur como de sur a norte”, afirmó.

Ojeda sostuvo que existe una ruta alternativa que permitiría descongestionar el transporte, pero que las empresas necesitan autorización para utilizarla.

“Hay una salida que se puede utilizar de Arequipa a Cusco, Cusco-Papamchiri (Apurímac)-Lima. Así podremos desfogar a la gente que está en Arequipa, pero no podemos ir en contra de esta ruta si es que no nos autorizan”, señaló.

Representantes del gremio de transportistas aseguran que, de continuar el bloqueo, se podría afectar el suministro de ciertos alimentos a la zona. (Foto: Martín Ojeda)

Desde Provías Nacional, sin embargo, defendieron las labores que se realizan en la zona. “Ingresamos al sector por ambos lados (Ocoña y Atico). Se han liberado casi todos los ingresos y estamos llegando a la parte del mayor problema donde tenemos rocas de grandes dimensiones”, indicó un vocero de la entidad, Estuardo Tello.

Según los cálculos del gremio de transporte interprovincial, alrededor de mil pasajeros permanecen varados en la carretera Costanera Sur. Las empresas han dejado de vender pasajes y Ojeda advirtió que la prolongación del bloqueo también podría afectar el abastecimiento de determinados productos y combustible.

“Hay productos que van a escasear, por ejemplo, la cebolla. El combustible que sale de Lima, todo eso se puede complicar”, sostuvo.

El dirigente también lanzó una advertencia frente a lo que podría ocurrir en los próximos meses: “Si se nos acerca un Niño y no pueden con un huaico, nos da una idea de lo que va a pasar en los próximos meses. Si no pueden con esto, no me imagino cuando vengan huaicos consecutivos para el otro año”.

Pasajeros varados cuestionan la atención

Lidia Quispe, de 58 años, contó a RPP que llevaba más de un día varada en el tramo afectado de la Panamericana Sur y cuestionó la respuesta de las autoridades.

“Parece que al Gobierno no le interesa. Donde está el derrumbe no hay mucha maquinaria, se necesita intervención para poder salir”, señaló.

PROVIAS Nacional asegura que se han suscitado una serie de derrumbes en el tramo de Ocoña-Atico, en Arequipa. (Foto: Martín Ojeda)

Según su testimonio, son los pobladores de la zona quienes venden alimentos a los pasajeros mientras continúa la espera . Quispe mostró especial preocupación por los niños y adultos mayores.

“No se acercan, no vienen, no nos dan ninguna explicación. Los choferes nos dicen que están arreglando y que va a demorar cuatro días. [...] Solo nos enteramos por lo que los pobladores hablan”, agregó.

Sobre estos cuestionamientos, Estuardo Tello, subdirector de Conservación Vial de Provías Nacional, señaló a El Comercio que el personal ha priorizado las labores destinadas a recuperar la vía.

El lodo hace que muchos vehículos se queden estancados en la carretera con pocas posibilidades de poder avanzar. (Foto: Martín Ojeda)

“Tenemos nuestro jefe personal que está en la ciudad con quien se ha estado monitoreando, dando atención, con supervisores en el tramo que se han dedicado a ver el tema de la maquinaria, la limpieza en los puntos críticos. Entonces, que puedan conversar directamente con la población afectada es un poco difícil porque hemos priorizado la atención de la vía”, explicó.

Tacna: vuelos suspendidos, vientos y calles inundadas

Los efectos de la DANA Aníbal también golpearon Tacna. El mal tiempo provocó la cancelación de vuelos comerciales y el cierre temporal de operaciones del Aeropuerto Carlos Ciriani Santa Rosa, situación anunciada por la presidenta de la República, Keiko Fujimori.

“[La DANA] lo que ha generado son lluvias, vientos, granizadas [...] las zonas más afectadas son el centro y sur de nuestro país [...] en el aeropuerto de Tacna se han suspendido todos los vuelos”, declaró la mandataria.

Las fuertes lluvias también provocaron aniegos en diferentes calles de Tacna y, según registros difundidos por vecinos en redes sociales, el agua llegó a ingresar a algunas viviendas.

🔴 #Tacna | Piden ayuda ante colapso e inundación en avenida Tarata y 26 de Mayo. Lluvias no cesan en la ciudad heroica desde el domingo 16.



¿Tienes fotos o videos? Envíanos tu reporte al WhatsApp 994 847 799. @RegionTacna @sunassperu @COENPeru @atv_noticias @pcmperu… pic.twitter.com/fZ8RpWgMHo — Radio Uno (@radiouno_pe) August 17, 2026

También se produjeron derrumbes y deslizamientos de piedras, aunque con un impacto menor al registrado en Arequipa. Tello señaló que hubo afectaciones en la Costanera Sur que conecta con Ilo, así como en Sama, Puerto Bravo, Boca del Río y otros sectores, donde el tránsito se mantiene restringido.

“Hemos logrado limpiar la vía, en otros sectores vamos a hacer un acceso vehicular paralelo para dar pase a partir de mañana [19 de agosto]”, indicó. Además, descartó que existan buses, camiones o personas varadas en esos sectores, pues la Panamericana Sur funciona como vía alternativa hacia Moquegua.

A las lluvias se sumaron los fuertes vientos. La noche del lunes 17 de agosto se registraron ráfagas de hasta 44 kilómetros por hora, según el Senamhi. Paneles, estructuras metálicas, ventanas y techos resultaron afectados. Según el pronóstico citado, estas condiciones podrían prolongarse hasta este miércoles 19 de agosto.

Ante esta situación, el Gobierno Regional de Tacna dispuso la suspensión de clases desde el martes 18 en instituciones educativas públicas y privadas. La UGEL Tacna recomendó recurrir a la modalidad virtual y dispuso que los directores verifiquen las condiciones de sus locales y reporten posibles daños en la infraestructura.

La reapertura dependerá del clima

Provías Nacional espera poder restablecer parcialmente el tránsito en el sector más crítico de la Panamericana Sur, aunque cualquier avance dependerá de las condiciones meteorológicas.

“Calculamos que en la noche [de hoy] deberíamos estar dando pase restringido, pero también va a depender del clima. Si continúan las lluvias en ese sector puede que nuevamente tengamos derrumbes en las siguientes horas. Estamos condicionados en función al clima y sus pronósticos”, explicó Tello.

El funcionario señaló que, de concretarse la reapertura, el tránsito se dará en función de los vehículos que se encuentren esperando en la zona . También indicó que tiene conocimiento de que el terminal terrestre de Arequipa suspendió la venta de pasajes hacia Lima debido al cierre de la carretera.

Finalmente, pidió a la población no intentar atravesar a pie los sectores afectados.

“Pedimos a toda la población que no cruce por la zona de los derrumbes, pues van a poner en riesgo sus vidas y, además, genera que la maquinaria que está trabajando en la zona tenga que parar con el fin de dar paso, generando retraso en la atención de los derrumbes”, señaló.