icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Mientras las autoridades avanzan en la limpieza del tramo afectado, las personas varadas reclaman mayor celeridad en la remoción de piedras, lodo y tierra. (Foto: Martín Ojeda)
Mientras las autoridades avanzan en la limpieza del tramo afectado, las personas varadas reclaman mayor celeridad en la remoción de piedras, lodo y tierra. (Foto: Martín Ojeda)
Por Joel Dávila Quiñonez

Las regiones del sur del Perú, principalmente Arequipa y Tacna, se encuentran desconectadas y sufriendo los estragos de fuertes lluvias, violentos ventarrones, así como deslizamientos de lodo y piedra que han bloqueado carreteras, dejando varadas a miles de personas. En paralelo, el mal tiempo y las neblinas han obligado al cierre temporal de aeropuertos, complicando aún más los desplazamientos.