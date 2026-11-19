Ante el incremento de las temperaturas por el fenómeno El Niño, la demanda de agua embotellada en Lima ha crecido notablemente. Además, algunos ciudadanos han empezado a comprar este producto en mayores cantidades ante el temor de un posible desabastecimiento o cortes del suministro, como ocurrió durante el fenómeno de El Niño Costero de 2017.

Por un lado, las altas temperaturas están impulsando el consumo de agua. Por otro, existe preocupación de que las lluvias intensas y los huaicos eleven la turbidez del río Rímac, reduzcan la captación de agua y afecten temporalmente el abastecimiento de la ciudad.

El aumento de las temperaturas

En las últimas semanas, las temperaturas han superado los 30 °C en varias zonas de Lima y Callao, pese a que aún no comienza la temporada de verano. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), la capital afrontará en los próximos meses días con temperaturas máximas de hasta 35 °C. Esta situación ha impulsado el consumo y la venta de agua embotellada.

Las compras extraordinarias por temor a un corte del suministro

Manuel Saravia, psicólogo, psicoterapeuta y director del Instituto Guestalt de Lima, comentó a El Comercio que este comportamiento colectivo responde a los antecedentes históricos; en este caso, a los cortes de agua ocurridos durante el fenómeno de El Niño Costero de 2017. “De ese modo, la gente no solamente está comprando agua, sino que también está comprando tranquilidad para así calmar su ansiedad”, dijo.

La demanda de agua embotellada en las bodegas de Lima aumentó hasta en un 20% por encima de lo habitual durante los últimos 15 días.

“Muchas veces ese miedo es contagioso. De repente, yo veo que mi vecino está comprando mucha agua y yo también lo hago. Luego, otra persona que me ve lo hace. Y poco a poco en las bodegas se comienza a acabar el agua. El problema acá es que todo lo que evitas, finalmente lo provocas. O sea, el miedo puede provocar aquello que tememos. Ese miedo a quedarnos sin abastecimiento puede generar compras masivas y ocasionar una verdadera escasez en los comercios”, señaló.

El experto añadió que, si a este comportamiento se suma la influencia de las redes sociales, el problema se multiplica. “El contagio del miedo puede darse a través de las imágenes en redes. Hay algo que se llama el aprendizaje vicario, que es el aprendizaje por imitación. Hay una tendencia a imitar lo que hace el otro sin analizar si existe un peligro o riesgo real. Las redes sociales multiplican ese efecto”, explicó.

“Hay que informarse antes de alarmarse. Para ello, es importante acudir a medios y publicaciones serias, como las de El Comercio. Y las entidades públicas deben ser más claras y concretas con la información (...). Debemos comprar por necesidad, no por miedo. No caigamos en la compra compulsiva. No te dejes contagiar por el pánico colectivo”, agregó.

Exgerente de Sedapal advirtió riesgo de cortes de agua

Es importante recordar que, en julio de este año, el exgerente general de Sedapal, Héctor Piscoya, advirtió que Lima podría enfrentar cortes de agua ante la posible llegada del fenómeno El Niño Costero. Según explicó, la planta de La Atarjea, que abastece al 96% de la población, solo podía procesar agua con niveles de turbidez de hasta 10.000 NTU, mientras que durante el fenómeno de 2017 el río Rímac alcanzó los 200.000 NTU.

Si bien los comercios pueden ajustar el precio del agua embotellada ante una mayor demanda, la libertad de precios no les permite engañar al consumidor. Foto: César Bueno.

Ante esta advertencia, Sedapal informó a El Comercio que elevó de 10.000 a 30.000 unidades el nivel de turbidez que puede manejar la planta de La Atarjea para captar agua del río Rímac. Por ello, la empresa aseguró que el abastecimiento de agua en Lima estaba garantizado y que no habría cortes masivos ante los posibles efectos de El Niño.

Este Diario también consultó a la empresa qué riesgos existen realmente, si podría suspenderse la captación de agua y durante cuánto tiempo. Sin embargo, desde Sedapal respondieron que “no tenemos esa valoración”.

La posible especulación comercial

El presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, Andrés Choy, sostuvo en entrevista con este Diario que la demanda de agua embotellada en las bodegas de Lima aumentó hasta en un 20% por encima de lo habitual durante los últimos 15 días. “No solamente de agua, sino también de gaseosas. Con la proyección que tenemos, las ventas van a seguir incrementándose hasta romper stock, que quiere decir que la fábrica terminará todo su almacenamiento de productos”, dijo.

“Muchos de nuestros proveedores, hace dos o tres años, rompieron stock. Creemos que se puede volver a repetir eso. Pero ya las empresas están tomando sus previsiones para no quedarse sin producto”, indicó.

Choy buscó tranquilizar a la ciudadanía y señaló que, si bien la demanda seguirá aumentando, los precios se mantendrían sin variaciones. “Esperamos que el precio no cambie. Donde quizás sí puede haber problemas es en la zona norte del Perú”, agregó.

Las temperaturas han superado los 30 °C en varias zonas de Lima y Callao, pese a que aún no comienza la temporada de verano. Foto: Andina.

Asimismo, sostuvo que las empresas están tomando medidas para evitar que los efectos de El Niño las perjudiquen como en años anteriores. “Es verdad que se ha incrementado bastante el consumo, como si estuviéramos en verano. Pero por ahora el abastecimiento sigue siendo el ideal. Todo está normalizado. Sí se han incrementado las ventas en este sector y se proyecta que sigan creciendo, pero ahora las fábricas están más preparadas y programando mejor el reparto de stock. Nosotros, como asociación, estamos monitoreando para que ninguna de nuestras bodegas socias esté desabastecida”, concluyó.

Por su parte, el abogado especialista en Derecho del Consumidor y socio de Monroy & Shima Abogados, Roberto Shimabukuro, comentó a El Comercio que, si bien los comercios pueden ajustar el precio del agua embotellada ante una mayor demanda, la libertad de precios no les permite engañar al consumidor. “Existe una prohibición especial de especulación durante emergencias. Para aplicarla, hay que verificar que la emergencia haya sido declarada para la zona y el periodo en cuestión, que el producto haya sido declarado oficialmente esencial y que se ofrezca por encima de su precio habitual sin justificación económica. El fenómeno de El Niño, por sí solo, no activa esa prohibición”, explicó.

“La diferencia entre un incremento de precios justificado y una eventual especulación comercial no está solo en cuánto sube el precio, sino en por qué sube. Si el agua embotellada ha sido declarada oficialmente un bien esencial, ofrecerla por encima de su precio habitual sin justificación económica puede constituir especulación en la zona. La ley también prohíbe el acaparamiento, que ocurre cuando se retira deliberadamente ese producto del mercado para alterar su precio, provocar escasez u obtener un beneficio indebido, poniendo en riesgo la vida o la salud de las personas”, agregó.

El experto precisó que, si un consumidor detecta un incremento injustificado de precios en la venta de agua embotellada, debe “guardar las pruebas, como una foto del precio exhibido, la boleta si hubo compra, la fecha y la ubicación del local. El consumidor puede dejar constancia en el Libro de Reclamaciones y el comercio debe responder en un máximo de 15 días hábiles improrrogables. También puede presentar una denuncia ante Indecopi sin necesidad de contratar a un abogado ni de esperar la respuesta del establecimiento”.

“No toda restricción de venta es arbitraria. Por ejemplo, un límite razonable de botellas por persona, anunciado de antemano y aplicado por igual para que más clientes puedan comprar agua, no es lo mismo que imponer condiciones distintas sin una razón objetiva (...). Si se acredita una infracción a las normas de protección al consumidor, Indecopi puede imponer una amonestación o una multa de hasta 450 UIT, según la gravedad, y ordenar medidas correctivas, como devolver un cobro indebido”, concluyó.