El peruano Emilio Carpio Domínguez (63) construyó durante 35 años una vida en Estados Unidos que la pandemia del coronavirus le arrebató en tres semanas. Allá trabajaba como mecánico y administraba un equipo de fútbol aficionado al que llamó Carmen de La Legua, como el distrito chalaco donde creció.

En marzo pasado, presentó dificultades para respirar y acudió a una clínica por insistencia de su esposa. Allí le diagnosticaron COVID-19 y lo trasladaron de emergencia al hospital Elmhurts, en el condado de Queens, Nueva York, que ha recibido a cientos de latinos infectados desde el inicio de la pandemia.

“Lo intubaron y nos dijeron que estaba mejorando, pero a las tres de la mañana del 8 de abril nos llamaron para decirnos que había fallecido. No aguantó. Tuvo dos ataques al corazón”, relató a El Comercio Néstor Carpio, su hijo mayor, quien también dio positivo por COVID- 19 y estuvo un mes en aislamiento en su casa en Nueva York.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha logrado registrar de manera oficial el fallecimiento de 144 peruanos en el exterior a causa del COVID-19, de acuerdo con un reporte que entregó a este Diario. Las cifras más altas de decesos se encuentran en Italia (45), EE.UU.(42) y España (37). En tanto, la cifra de infectados es de 1.519.

Solo en Nueva York, el epicentro de la pandemia del coronavirus en Estados Unidos, la Cancillería conoce oficialmente de 40 decesos, pero la cónsul de Perú en ese estado, Marita Landaveri, estima que la cifra real bordearía los 100.

El consulado – contó Landaveri– ha empezado a recibir llamadas de residentes peruanos que quieren registrar el deceso de familiares, algunos ocurridos hace dos meses.

Landaveri describe la situación sanitaria y económica en Nueva York como “sumamente difícil”.

En la ciudad que nunca duerme, la pandemia anuló la esperanza del sueño americano a parte de la comunidad peruana que ha perdido familiares y empleos.

–”El miedo nos agobia”–

Desde el balcón de su casa en Madrid, la peruana Grace Carpio Velazco (32) vio que trasladaban a sus vecinos en camillas encapsuladas mientras ella luchaba contra los síntomas del COVID-19.

El mismo día en que Perú entró en cuarentena, el pasado 16 de marzo, presentó fiebre, dolores musculares y tos seca. Luego le comunicaron que una compañera de trabajo con la que tuvo contacto antes de ingresar en confinamiento dio positivo por coronavirus.

Grace lleva tres años en Madrid y comparte departamento con tres peruanos y un boliviano. Ninguno fue sometido a pruebas de descarte pese a que todos, excepto su novio, presentaron síntomas del COVID-19.

“Fui la primera y luego todos empezaron a caer. Me dijeron que no había pruebas de descarte y me asignaron un médico de cabecera que me monitoreó. Fue terrible. Más allá de batallar contra los síntomas, también peleas con el tema psicológico, con la angustia que me llegue a faltar el aire y me trasladen en una cápsula”, contó.

El reporte oficial de 37 peruanos fallecidos en España por coronavirus también da cuenta de 114 infectados. La lista no cuenta los casos de Grace y sus tres compatriotas. La existencia de subregistros es un problema mundial. Quizá nunca se sepa cuántas personas realmente se contagiaron.

–Caso por caso–

En Italia, los consulados peruanos se comunican con los médicos de turno en cada hospital para llevar el conteo de compatriotas fallecidos e infectados. El trabajo se realiza hospital por hospital, prefectura por prefectura, según contó a este Diario el cónsul de Perú en Roma, José Antonio García.

Se estima que 170.000 peruanos radican en ese país. La mayoría está asentada en el norte, en regiones como Piamonte, Lombardía y Emilia Romaña, que están entre las más afectadas por el COVID-19. Allí se concentran fábricas de la industria textil, manufacturera, metalúrgica y otras.

De acuerdo con el registro oficial, van 45 peruanos fallecidos en Italia y 1.025 contagiados.

En estos momentos, la comunidad peruana en Italia se adapta a la fase tres de la reanudación de las actividades y el uso obligatorio de mascarillas. Es la etapa en la que “prácticamente todo se ha reactivado y hay que convivir con el virus”, explicó García.

En tanto, en Brasil, el segundo país más afectado del mundo por la pandemia, solo por detrás de Estados Unidos, la Cancillería peruana reporta seis infectados e igual número de muertos.

A la par, en Chile se tiene registro de 223 compatriotas infectados y un fallecido.

Las cifras oficiales dan cuenta de peruanos infectados por coronavirus en 21 países de América, Europa, Oceanía y Asia. Partieron en busca de oportunidades y se toparon con una pandemia que ha cobrado la vida de más de 550.000 personas a nivel mundial.

TE PUEDE INTERESAR