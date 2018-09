Elecciones 2018: candidatos recurren al #ThalíaChallenge para sus campañas

El "¿Me oyes, me escuchas?" de Thalia llegó a la campaña electoral. Y es que algunos candidatos como Jorge Muñoz y Susel Paredes han emulado a la cantante mexicana que llamó la atención con un peculiar video en redes sociales.



Se trata del #ThaliaChallenge, una grabación en la que Thalia saludó a sus seguidores cantando y bailando con un vestido rosa. "Fue un video con alegría y eso fue lo que llamó tanto la atención, se hizo viral por eso", dijo Thalia a El Comercio sobre este video que nació en la improvisación.

En nuestro país ya se han sumado varios artistas al reto, imitando la voz, la canción y los movimientos de Thalia. Sin embargo, en el ambiente electoral los candidatos agregan algo diferente a la versión original.

Jorge Muñoz, quien postula a la alcaldía de Lima por Acción Popular, realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook. “Hola. ¿Me oyen, me escuchan?. ¿Renzo Reggiardo, me oyes, me escuchas?”, dice Muñoz para retar a un debate a su rival de Perú Patria Segura, quien va primero en las encuestas.

Por otro lado, la candidata Susel Paredes, de Juntos por el Perú, realizó esta imitación para hacer un reto a sus electores de Magdalena. “Tengo un reto para ustedes. A que gano la alcaldía de Magdalena del Mar sin un solo letrero en la vía pública”, dice la candidata.

Es así como los retos virales en las redes sociales llegan a la campaña electoral. Los peruanos definirán a sus nuevas autoridades municipales y regionales el próximo 7 de octubre, a nivel nacional.