Elecciones 2018: cantante denunció uso indebido de su canción en campañas

El cantante Marco Romero denunció que diversos candidatos en las Elecciones 2018 están haciendo uso de su tema ‘Porque yo creo en ti’, con algunas alteraciones propias de la campaña política, pero sin pagar el derecho de autor correspondiente.



La canción se volvió popular en nuestro país durante el proceso del Mundial Rusia 2018. Estuvo dedicada a la selección peruana que acudió al campeonato deportivo.

Sin embargo, esta canción es usada por una larga lista de políticos. “El derecho de autor es un derecho que se debe de pagar. Yo espero que lo hagan. Si no paga algo tan fácil de entender, no entiendo como pretenden gobernar distritos, provincias o gobiernos regionales. No habla bien de los candidatos”, indicó Romero en un video compartido en Facebook.

También mencionó los nombres de los candidatos y sus partidos que usan sin su permiso esta canción. Se trata de Simón Ortiz Talavera (Ate-Somos Perú), Gabriel Antonio Madrid Orue (Piura- Somos Perú), Miguel Ángel Samán Ballarta (Punta Negra-Somos Perú), Edindon ferry Escobedo Espinola (La Libertad-Somos Perú), Rufino Enciso Ríos (San Bartolo-Somos Perú), Luis Abraham Chávez (San Martín de Porres- Acción Popular), Efraín Bueno Alva (Huanchaco-Alianza para el Progreso), Ernesto Enrique Delhonte Cagna (Jesús María-PPC), Juan Enrique Upuy (Ate-PPC), Davis Ysrael Yllantes Castillo (independencia), Juan Daniel Gutierrez Carpio (Lince- Vamos Perú) y Juan Carlos Sanchez Agurto (Cañete- movimiento regional Unidad Cívica Lima).

En el caso de Enciso Ríos, Romero denunció que se acercó a su estudio pero para agredir. “Fue a mi oficina y en una acción matonezca trató mal a mi abogado, tiro la sillas y dijo que no pagaba absolutamente nada”, indicó el cantante, no sin dejar claro que espera la respuesta de los candidatos.



Por otro lado, el abogado Cristian Gonzales, indicó que procederán a realizar la denuncia ante Indecopi, lo que podría traer una multa de S/400 mil por cada partido. “Estamos hablando de una violación de derechos de autor, morales y patrimoniales” indicó Gonzales. En informe de Canal N, prensa de Somos Perú aseguró que ya no volverán a usar este tema y buscarán un acuerdo con Marco Romero.