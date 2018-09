El próximo 7 de octubre los vecinos de San Isidro deberán decidir a su próximo alcalde entre un total de 14 postulantes que ya se encuentran inscritos para el proceso electoral de autoridades regionales y distritales. Cabe señalar que del total de candidatos, en esta ocasión solo dos mujeres disputan la alcaldía del distrito.



Los candidatos han presentado sus planes de gobierno, señalando los problemas del distrito. El tema del transporte es uno de los temas más importantes debido a la gran cantidad de población que llega hasta el distrito por trabajo. Si bien la mayoría de postulantes señala la necesidad de implementar semáforos inteligentes que generen 'olas verdes’ en horas punta, hay propuestas que buscan diferentes medidas.



En el caso de Acción Popular busca cambiar sentidos de algunas calles de manera temporal u horario para dar fluidez al tránsito. Siempre Unidos propone implementar calles con prioridad peatonal y rediseñar algunas donde no se circule a más de 30 Km/h. El candidato de Democracia Directa quiere que las empresas dispongan ingresos escalonados (6:00 a.m., 7:00 a.m. y 8:00 a.m.) de sus trabajadores para disminuir el tráfico.

Los 3 partidos señalados buscan renovar rutas del sistema de transporte distrital, conocido como ‘Mi Bus’ y cambiar los buses por unidades eléctricas. Del mismo modo, dentro de las propuestas de Somos Perú, se incluye mejorar el sistema, otorgándole acceso para personas con movilidad limitada.

El uso de las ciclovías es otros de los temas resaltantes dentro de las propuestas. El partido Unión por el Perú quiere realizar un balance para determinar el beneficio o no de estas respecto a la fluidez del tránsito y retirar aquellas que no sean utilizadas. En tanto, Democracia Directa plantea la creación de ciclovías elevadas que recorran todo el distrito.

Sobre la salud de los vecinos, los candidatos tienen como factor común la construcción de un nuevo centro médico móvil en la zona oeste. Fuerza Popular busca la creación de una posta en el sector de Corpac. Asimismo, Restauración Nacional propone la implementación de un equipo de serenazgo para asistencias médicas. El Partido Popular Cristiano propone la creación de hospitales y albergues para animales; mientras que Solidaridad Nacional, servicios de emergencia veterinaria.

En el tema de seguridad se resalta la necesidad de capacitar a los agentes de serenazgo y ser más rigurosos en la contratación de los mismos. Perú Nación plantea el uso de drones para combatir la delincuencia. Acción Popular y Somos Perú proponen la construcción de una central de bomberos. Este último partido quiere adquirir dos ambulancias y un camión con escalera telescópica. Avanza País resalta la tolerancia cero contra el acoso callejero.

A continuación, descarga todos los planes de gobierno de los candidatos a San Isidro. Estos documentos fueron consignados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).