Elecciones 2018: ocho candidatos sin planes para el Centro Histórico

Un grupo de policías y estructuras metálicas impiden el ingreso de turistas, de diferentes países, a la Plaza de Armas. “Parece que habrá marcha, por eso nadie entra”, explica con molestia un agente. Son las 10 a.m. de ayer sábado. Los extranjeros están confundidos. Nadie les avisó del imprevisto, pero intentan fotografiar a lo lejos la Catedral de Lima y el Palacio de Gobierno. Al cierre de esta nota no hubo ninguna marcha ni protesta.



En medio del tumulto hay guías informales y formales. Los turistas no saben identificar quién ofrecerá un buen servicio. Todos proponen lo mismo: recorrido en el Centro Histórico, que solo incluye visitas a las iglesias San Francisco y San Agustín, y a la plaza San Martín.

Unos guías piden a cambio una propina, otros 10 soles. “En una agencia de Miraflores me cobraban 30 dólares por el tour, acá está más barato”, dice una turista chilena y se sube a un bus que ni siquiera llega a la Alameda de los Descalzos ni al Paseo de Aguas, en el distrito del Rímac, lugares que también forman parte del Centro Histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1991.

“La Lima que visitan los turistas es una burbuja. El Centro Histórico tiene más alternativas, pero lamentablemente muchas zonas no han sido recuperadas. En Barrios Altos, por ejemplo, se están derrumbando casas para construir almacenes de productos que se venden en Mesa Redonda y que rompen la normativa en la zona patrimonial”, alerta el arquitecto José García Calderón.

Ni la Municipalidad de Lima ni el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) saben cuántos turistas extranjeros visitan el Centro Histórico de Lima. El Mincetur informó a El Comercio que a tres años del bicentenario de la independencia del Perú, no se ha realizado ningún estudio sobre el nivel de satisfacción de los turistas que visitan la capital.

Unos 1.278 inmuebles de valor monumental han sido registrados dentro del Centro Histórico. Muchas de las casonas antiguas, de quincha y adobe, colapsarían tras producirse un terremoto en Lima. Según el Indeci, Barrios Altos sería la zona más afectada.

De los 20 candidatos que postulan a la Alcaldía de Lima, ocho no tienen ninguna propuesta para el Centro Histórico de Lima [sus nombres figuran en la columna de la derecha, abajo].

Entre los que sí tienen planes, Manuel Velarde propone liberar de autos las calles emblemáticas; Alberto Beingolea, la recuperación del río Rímac; Humberto Lay, impulsar las inversiones. Gustavo Guerra García plantea modernizar el Mercado Central, mientras que Esther Capuñay seguiría con el mantenimiento de fachadas.

—Todo está en el papel—

Al finalizar su gestión, Susana Villarán presentó el Plan de Desarrollo Urbano 2035 (PLAM), que contemplaba la ejecución de 200 proyectos para el mejoramiento de infraestructura urbana, ejecución de ejes viales, recuperación de espacios públicos y vivienda en la ciudad.

“Se iba a recuperar el Centro Histórico de Lima, planteábamos impulsar el desarrollo cultural, mejorar museos, así como solucionar el problema del medio ambiente. Se iba a conectar el Centro de Lima con las vías metropolitanas”, resalta Patricia Días, gerenta del Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima) en el último año de gestión de Villarán. Sin embargo, el PLAM no fue tomado en cuenta por el alcalde Luis Castañeda cuando asumió funciones en el 2015.

Así como Villarán dejó al final de su gestión el PLAM 2035, el mandato de Luis Castañeda dejaría el Plan Maestro del Centro Histórico 2018-2028, documento que aún no ha sido aprobado por el Concejo de Lima. “El plan tiene cuatro mil páginas y debe ponerlo en marcha el próximo alcalde. Están todos los lineamientos para recuperar monumentos, casonas con el fin de dar calidad de vida a los limeños. El turismo será una consecuencia de estos primeros logros. Abordamos el comercio ambulatorio, el transporte”, resalta Luis Martín Bogdanovich, actual gerente de Prolima.

Agrega que en los cuatro años de gestión de Castañeda se han restaurado inmuebles emblemáticos como el Teatro Segura con una inversión de S/70 millones. “Estamos por intervenir el hospicio Manrique, en la plaza Francia, donde estará la pinacoteca municipal de Lima, que se creó a principios del siglo XX. Se están recuperando los colores originales de las casonas”, destaca.

Tanto Días como Bogdanovich coinciden en que la recuperación del Centro Histórico debe ser responsabilidad de todas las autoridades y sectores, pero liderada por el próximo alcalde de Lima.