Elecciones 2018: ¿Qué proponen los candidatos a Lima contra la violencia hacia la mujer?

“Su respuesta me cegó, me dio cólera y me fui a su cuello”, le confesó a un policía Víctor Hugo Soto Mija, el hombre de 51 años que acuchilló y mató a su ex pareja la noche del 3 de setiembre frente al aeropuerto internacional Jorge Chávez.



Según la fiscalía, entre enero del 2009 y junio del 2018, en el Perú han sido asesinadas –por lo menos– 1.129 mujeres de forma brutal: asfixiadas, estranguladas, acuchilladas, a golpes y baleadas. En el 80% de casos, el asesino fue pareja o ex pareja de la víctima. De los 20 distritos más peligrosos para las mujeres, 14 están en la capital. ¿Qué puede y debe hacer la futura autoridad metropolitana?

—Facultades y ausencias—

En el 2015, el Gobierno aprobó la Ley 30364, que crea un sistema para prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia. La norma da competencias a los gobiernos regionales, así como a los municipios provinciales y distritales.

El Comercio revisó los planes de gobierno de los 20 candidatos en carrera a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Hay 98 propuestas que hablan principalmente sobre coordinaciones con otras entidades.

Casi todos los postulantes –algunos con promesas más concretas y medibles que otros– tocan el problema de la violencia contra la mujer. Sin embargo, tres candidatos lo obviaron: Ricardo Belmont (Perú Libertario), Luis Castañeda Pardo (Solidaridad Nacional) y Jorge Villacorta (Peruanos por el Kambio).

El artículo 29 de la Ley 30364 señala que los gobiernos provinciales y distritales deben crear y administrar hogares para dar refugio temporal a mujeres víctimas de violencia. Lima cuenta con siete de estos refugios, pero no se dan abasto.

En sintonía con esta norma, 11 de los 20 postulantes proponen construir más albergues. Contar con más casas-refugio es una necesidad, dice Eliana Revollar, de la Adjuntía de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. Agrega que estas deben permitir dar trato diferenciado a las víctimas, porque todas no tienen el mismo contexto de violencia.

En el ámbito de la prevención, el artículo 32 de la Ley 30364 norma que los municipios locales, en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), implementen servicios para la reeducación de los agresores.

Pese a ser una competencia claramente establecida en la ley vigente desde hace tres años, solo cuatro postulantes prometen crear programas de este tipo. El mismo año que se aprobó la citada ley, el alcalde de Lima, Luis Castañeda, cerró Oye, Varón, un programa municipal que daba tratamiento psicológico a hombres violentos.

“Se deben hacer refugios, porque muchas mujeres sufren peligro todos los días en sus casas, pero también necesitamos tener servicios de apoyo psicológico para agresores y además seguir aprobando ordenanzas municipales contra el acoso callejero”, comenta Fabiola Maza, vocera del movimiento Ni Una Menos.

(Infografía: El Comercio)

—En detalle—

Renzo Reggiardo, candidato de Perú Patria Segura que lidera la última encuesta de Ipsos con 19%, tiene solo una propuesta y se refiere a la construcción de hogares-refugio. Ricardo Belmont (15%), no tiene propuestas; mientras que Daniel Urresti (9%) plantea centralizar los servicios públicos y privados en apoyo a la mujer en un solo espacio municipal.

Otros candidatos plantean estudiar cómo se movilizan las mujeres en el transporte y tomar medidas para favorecerlas (Gustavo Guerra García), entregar a mujeres agredidas un botón de auxilio (Manuel Velarde) y mapear a mujeres víctimas de violencia doméstica y sexual (Jorge Muñoz). Esther Capuñay, la única mujer que postula a la Alcaldía de Lima, propone crear un registro de depredadores sexuales.