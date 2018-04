Elecciones 2018: ya vibra la campaña en los distritos

Las organizaciones políticas tienen hasta el 25 de mayo para elegir a sus candidatos, a través de comicios internos, y hasta el 19 de junio para presentar sus listas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).



Si bien están dentro de los plazos establecidos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señala que hasta el momento solo ocho organizaciones políticas de Lima y un movimiento regional del Callao han solicitado asistencia técnica para sus elecciones internas. A la fecha ninguna ha presentado sus listas de candidatos para los comicios regionales y municipales de este 7 de octubre.

Esta situación se contradice con la propaganda política que se exhibe desde hace algunos meses en muchas calles de Lima. En un recorrido por 10 distritos, este Diario constató que decenas de aspirantes a los sillones edilicios están en campaña, pese a que su candidatura aún no es oficial.

“Están al filo de la ley. Muchos precandidatos incluso se están promocionando sin el logo de la agrupación política. Tal vez creen que de esta forma no rendirán cuentas, pero no es así”, indica el subgerente de Asistencia Técnica de la ONPE, Carlos Vargas León.

Según el funcionario, la rendición de cuentas de la campaña electoral no solo alcanza a las organizaciones políticas, sino también a cada uno de los candidatos. “Las sanciones van desde multas hasta procesos penales si no demuestran cómo están sustentado sus campañas”, anota.

—Plazos de renuncia—

De acuerdo con las regulaciones establecidas por el JNE, hoy vence el plazo para que los alcaldes que aspiran a postular a gobernadores o vicegobernadores regionales presenten sus renuncias. El mismo plazo se aplica para los actuales gobernadores o vicegobernadores regionales que quieran presentar sus candidaturas a la alcaldía provincial o distrital.

Asimismo, este martes se vence el plazo para que los altos funcionarios del Estado que aspiran a cargos regionales presenten sus renuncias. Rendición de cuentas de la campaña electoral alcanza a las organizaciones políticas y sus candidatos.

