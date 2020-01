El Sindicato Nacional de Trabajadores del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Sintrareniec) y del Sindicato de Trabajadores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Sintraonpe) anunciaron medidas de protesta este martes 14 de enero desde las 7:00 a.m. para exigir mejoras salariales. Los empleados públicos realizan estas acciones a previos días de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, que se desarrollarán el 26 de enero.

Luis Barreda, secretario general del Sintrareniec, informó que acatarán una huelga indefinida en todo el país en demanda de la incorporación de los servidores bajo la modalidad temporal de CAS al régimen del D.L. 728 de manera progresiva y una nueva escala remunerativa.

►Elecciones 2020: ¿dónde votar? Entérate aquí todos los detalles que debes saber para los comicios del 26 de enero

►Reniec: Cena, Brindis, Uva y otros nombres inspirados en Año Nuevo

“Tenemos compañeros CAS que llevan diez a once años en ese régimen cuando este es temporal. Nuestros compañeros realizan labores permanentes. El Estado es el principal vulnerador de los derechos laborales. De los cuatro mil trabajadores que tiene el Reniec, tres mil son CAS. De esa cifra, unos 2 mil 500 tienen cinco años ya laborando en la institución”, indicó en entrevista para RPP Noticias.

Sostuvo que el viernes 10 de enero sostuvieron una reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros en la que participaron el viceministro Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, Raúl Molina y un representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para que revisen la nueva escala remunerativa para el Reniec. Sin embargo, hasta la fecha no han obtenido una respuesta.

Barreda recordó que el pasado 28 de noviembre, los trabajadores del Reniec acataron un paro de 24 horas en demanda no solo de mejoras en sus remuneraciones sino también solicitaban la creación de plazas en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) por mandato judicial.

“El viceministro, el día viernes que tuvimos reunión en la PCM nos dijo ‘oportunistas que están aprovechándose de esta situación’. Esto se aceptaría si fuera hace una semana. Nosotros venimos y tenemos los documentos desde el mes de agosto. El Gobierno debería atender nuestras demandas. Nosotros el 21 de noviembre nos reunimos en PCM con el señor Ortiz, que era representante del MEF. Él nos dijo que en una semana nos daría una solución al tema. No nos han dado. Hicimos un paro preventivo el 28 [noviembre] y no nos atendieron”, refirió.

El representante del sindicato de trabajadores del Reniec recordó que casi la totalidad de trámites presenciales estarán suspendidos. Por ejemplo, el recojo de duplicados de DNI, trámite para que menores accedan al DNI y otros documentos.

“Pido disculpas a la ciudadanía. No es nuestro interés boicotear el proceso electoral. El Congreso se cerró por razones válidas y esta es la segunda etapa de elegir a los nuevos congresistas, pero no viene de ahora este pedido. Los proyectos de ley [sobre el cambio de régimen] vienen del 2017 y la nueva escala remunerativa también del año pasado que prácticamente estaba a punto de aprobarse, pero la señora [Mercedes] Araoz dijo ‘no va porque si le doy a Reniec o a ONPE se lo tendría que dar a todos’”, contó.

“[El paro] es a nivel nacional. Solo aplicará el servicio mínimo para trámites urgentes o personas que están en estado grave. Nosotros creyendo en la palabra del señor Molina, él ha dicho que hoy se comunicará, pero hasta ahora no dice nada. La medida de fuerza empieza mañana a las siete.”

-ONPE alista paro preventivo-

Franz Paz, secretario de Educación y Cultura del Sindicato de Trabajadores del Sintraonpe, informó que ejecutarán un paro preventivo de 24 horas. En entrevista al referido medio, afirmó que tanto el alza de la escala remunerativa como el cambio de régimen laboral no afectará el presupuesto nacional.

“En nuestro caso estamos pidiendo la solución de dos partes importantes dentro del trabajo. Nuestros pedidos es la nivelación de la escala remunerativa y el paso de CAS al [régimen 728]. No son pedidos que no puedan ser ejecutados. En el caso de la ONPE ya los técnicos han elaborado un presupuesto. Nosotros no vamos a afectar el presupuesto nacional”, señaló.

Trabajadores de la ONPE y el Reniec anuncian medidas de protesta para este martes 14 de enero (Video: RPP)