Debido a la falta de miembros de mesa en diversos locales de votación de Lima, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) hizo un llamado, especialmente a los electores jóvenes, para que cumplan esta función en las Elecciones Generales 2021, que se llevan a cabo este domingo 11 de abril en todo el país. Solo algunos voluntarios respondieron a la petición.

El Comercio se comunicó con electores que se acercaron a su local de votación para ejercer su derecho al voto y que terminaron asumiendo el rol de miembro de mesa. Aquí te contamos un poco más sobre sus experiencias.

Voluntad para apoyar

Lucía Álvarez Calderón considera que estos comicios son importantes para el país, por lo que después de conocer que su mesa de sufragio no había sido habilitada debido a la ausencia de miembros de mesa, decidió acercarse inmediatamente al Colegio María Reina (Miraflores).

“Siendo las 9 de la mañana no se había abierto (la mesa de votación), solo había venido uno de los miembros (…) Mis papás votaban temprano y me avisaron, es por eso que vine”, señaló en diálogo con este Diario.

Asimismo, Lucía contó que la experiencia hasta el momento ha sido satisfactoria. “La cantidad de adultos mayores que han venido a hacer su cola para votar ha sido impresionante, mucho adulto, muy pocos jóvenes, cuando creo que debería ser al revés. Todos hicieron su cola y ejercieron su voto”, mencionó.

Para Lucía, miembro de mesa voluntaria, la experiencia es satisfactoria. (Foto propia)

Mientras tanto, en el colegio Mariano Melgar de Breña había una mesa en la que solo estaba la presidenta de mesa, por lo que no se podía dar inicio a la votación. Debido a ello, Marco Tapia se ofreció como voluntario para no perjudicar a los demás electores.

“A mí siempre me gusta votar temprano, aunque justo hoy llegué un poco tarde, como a las 8:30 a.m. Resulta que no se había instalado mi mesa. Como se estaban demorando mucho, decidí presentarme como voluntario para solucionar el problema. Nadie nos exigió”, recalcó a El Comercio.

Marco pensó que el personal de la ONPE no le permitiría ejercer ese cargo debido a que tiene 60 años, pero le dijeron que sí. La experiencia para él ha sido agradable ya que se entretuvo “bastante”.

Marco Tapia (derecha) y Edwin Stechmann (izquierda) ejerciendo el rol de miembros de mesa. (Foto propia)

Sin embargo, resaltó que la ONPE no les proporcionó todos los implementos de bioseguridad. “No nos ha brindado alcohol en gel, ni alcohol. La única que ha traído es la presidenta de mesa. A nosotros nos han dado una mascarilla y un protector facial. No hay para desinfectar. Sabe que nosotros tenemos contacto directo (con los electores) y no hay esas medidas de bioseguridad. Es un error garrafal, porque imagínese que nosotros nos contagiemos, nadie cubre eso”, apuntó.

Por su parte, Edwin Stechmann, también decidió ofrecerse como miembro de esa mesa del colegio Mariano Melgar. “Para evitar que se demorara más mi voto y el de las demás personas decidí ponerme como voluntario porque ya era tarde, iban a ser las 10 de la mañana”, indicó.

Edwin contó a este Diario que es nacido en Venezuela, pero de padre peruano y vive aquí desde hace 6 años. “Es mi segunda elección, pero la primera presidencial”, relató. “No caigamos en el error de no salir a votar (…) votemos conscientemente y ejerzamos nuestros derechos. Tenemos que dejar un futuro estable”, señaló.

Ambos son miembros de mesa en el colegio Mariano Melgar. (Foto propia)

En comparación a los demás, Sara Estremadoyro Aybar llegó a ser miembro de mesa de casualidad. “Salió una persona de la ONPE y me preguntó mi número de mesa, le enseñé y me dijo que la acompañe. Cuando llegué a la mesa me pidieron que por favor sea voluntaria y acepté”, aseguró a El Comercio.

En los exteriores del Coliseo Eduardo Dibós (San Borja) -según Sara- habían muchos adultos mayores haciendo cola. “No fue problema para mí (quedarme). Es un deber para la población. Yo lo hice por los adultos mayores que estaban aquí esperando”, recalcó.

Sara Estremadoyro llegó a ser miembro de mesa de casualidad ante el ausentismo de los miembros titulares y suplentes de su mesa. (Foto propia)

Deber cívico

A pesar de no haber sido elegida miembro de mesa, Maira Rodríguez decidió acercarse a su local de votación en la Institución Educativa Juana Alarco de Dammert en Miraflores, ya que había escuchado que había mesas que aún no estaban habilitadas y para ella es un deber cívico.

“A mí todavía me tocaba votar al mediodía, pero fui antes por si acaso para ver si no faltaba gente. Cuando llegué justo la habían abierto (la mesa de votación), así que no fue necesario. La intención es lo que cuenta”, resaltó Maira.

Situación similar pasó Ariana Mejía, quien se acercó al Polideportivo del Parque Mariscal Castilla en Lince tras escuchar que faltaban miembros de mesa. “Cuando me levanté, me di con la sorpresa de que las noticias decían que no abrían las mesas. Fui a ver cuál era la situación en mi local de votación, pero personal de la ONPE me dijo que ya todas estaban abiertas así que me regresé a mi casa a esperar mi turno”, contó.

