Conforme a los criterios de Saber más

La pandemia por el COVID-19 ha recrudecido la violencia de género y ha invisibilizado más a sus víctimas: las mujeres. Esta es una de las conclusiones a las que llegó un estudio publicado por el Minjusdh y el MIMP recientemente en el cual se proyecta, además que, unas 122 mil mujeres dejaron de ser atendidas por los Centros de Emergencia Mujer (CEM) en los primeros meses de cuarentena el año pasado. Solo en el 2020, se contabilizaron 121 feminicidios.

A menos de un mes de realizarse las elecciones presidenciales, ¿qué es lo que ofrecen los candidatos presidenciales que hoy ocupan los primeros puestos de las encuestas para enfrentar la violencia de género? A continuación detallamos qué propuestas establecen en sus planes de gobierno los 5 candidatos que lideran la última encuesta de El Comercio- Ipsos.

Yonhy Lescano- Acción Popular

La palabra género no existe en el plan de gobierno del partido Acción Popular que tiene como candidato a la presidencia al excongresista Yohny Lescano. La violencia a la mujer aparece en el punto 6 de sus políticas generales multisectoriales. Este punto titula: SEGURIDAD NACIONAL, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y NARCOTRÁFICO.

En este espacio, además de mencionar al narcotráfico y el lavado de activos, se mencionan las cifras recientes de violencia de género: 65 de cada 100 mujeres han sufrido de algún tipo de agresión en su vida, entre enero y octubre de 2020 se han registrado 111 feminicidios, 9,514 mujeres desaparecidas y 79,220 mujeres atendidas por violencia.

Lo que brevemente se propone es que se desarrollarán “políticas para mitigar todo tipo de violencia familiar, principalmente de violencia a la mujer”. Uno de los objetivos es lograr cambiar la percepción que 3 de cada 10 personas tienen al decir que si una mujer se viste de manera provocativa está buscando que la acosen sexualmente.

Además, señalan que buscarán que las cámaras de vigilancia estén interconectadas en línea y las unidades policiales ubicadas en las zonas del mapa del delito, para que la coordinación entre el que monitorea la cámara y el patrullero sea inmediata y se intercepte al delincuente. “Que no sirvan solo para grabar el delito”, refiere el documento.

Entre otro de sus objetivos, también proponen la castración química para los violadores de mujeres, niños y niñas.

George Forsyth - Victoria Nacional

El plan de gobierno del partido Victoria Nacional del exalcalde de La Victoria, George Forsyth, ha dedicado dos páginas a los problemas relacionados con la mujer, la familia y las poblaciones vulnerables, y ha detallado objetivos y propuestas específicas para cada problema identificado.

Ante las denuncias por casos de violencia de género, el partido propone fortalecer e incrementar los Centros de Emergencia Mujer (CEM) que tienen un horario de 7x24. El objetivo, señalan, es aumentar en un 30% los CEM en todas las regiones del país. Además, ofrece especializar a los equipos de todas las comisarías del país que atienden casos de violencia física y sexual.

Forsyth también asegura que impulsará la creación del Sistema Nacional de Cuidado, el cual contribuirá a reducir la carga de trabajo no remunerado que pesa sobre las mujeres en materia de cuidado de los hijos e hijas, adultos mayores y personas con discapacidad. Asimismo, señala que propondrá penas máximas para violadores, feminicidas y agresores sin beneficios penitenciarios ni reducciones de penas.

Victoria Nacional también plantea modificar el financiamiento de la Política Nacional de Igualdad de Género y el Plan Estratégico Multisectorial de Igualdad de Género, y que de ser necesario “sería cubierto con recursos del Tesoro Público”.

Rafael López Aliaga - Renovación Popular

En las 29 páginas del Plan de Gobierno del partido Renovación Popular de Rafael López Aliaga no hay una sola propuesta que hable de la violencia de género o violencia contra la mujer.

Keiko Fujimori- Fuerza Popular

El plan de gobierno del partido fujimorista menciona la vulnerabilidad que ha generado la pandemia por el COVID-19 en las mujeres y el incremento en las cifras de violencia familiar según el Ministerio Púbñico que señalaba que “solo desde el 16 de marzo al 31 de mayo de 2020, se produjeron 12 feminicidios y 25 feminicidios en grado de tentativa”.

Para enfrentar el problema, Fujimori propone establecer procedimientos para la denuncia, seguimiento y sanción de los responsables. Además, indica que es necesario priorizar recursos económicos y de capital humano para mejorar la infraestructura de protección y acogimiento de mujeres violentadas, así como fortalecer a las instituciones públicas que ven los temas de violencia familiar.

El plan de gobierno de Fuerza Popular también menciona la creación de el Foro Mujer, que sería una res de comunicación de mujeres, “que utilizando la tecnología como medio, pone a disposición de la administración pública y el sector privado, propuestas, ideas y opiniones para la toma de decisiones. En los lugares de difícil acceso a la tecnología se utilizarán métodos tradicionales para el recojo de la información”.

También señalan que se creará la estrategia Mujer líder para recuperar el liderazgo de la mujer en las organizaciones de base en las intervenciones sociales de lucha contra la pobreza.

Verónika Mendoza -Juntos por el Perú

El partido Juntos por el Perú que tiene como candidata presidencial a Verónika Mendoza ha mencionado en su plan de gobierno no solo a la violencia de género, además reconoce que la violencia machista tiene como escenario principal el espacio doméstico.

Para enfrentar esta violencia, Mendoza propone garantizar una vida libre de violencias para las niñas, adolescentes y mujeres. Para ello, asegura que se cumplirá con la formación y capacitación del enfoque de género en el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Además indican que se buscará la ampliación de competencias de los CEM en igualdad de género y no discriminación para articular y brindar asistencia a gobiernos subnacionales.

Asimismo, propone como metas establecer indicadores en el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. De igual forma, establece el incremento del 20% de operadores de justicia con formación en género y de defensores públicos para las víctimas de violencia sexual. Así como el 30% de ampliación de las casas refugio para atender a las víctimas de violencia.

Lo que se espera del próximo gobierno

Más allá de las propuestas de los candidatos, lo cierto es que la violencia de género es un problema real en el Perú y el próximo gobierno deberá adoptar medidas concretas que ofrezcan resultados a mediano y largo plazo.

Para la adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar, el próximo gobierno debe tener como objetivo plantear igualdad de género y la lucha frontal contra la violencia contra las mujeres, tal como ha recomendado la Defensoría.

Revollar asegura que pese a que desde el 2019 existe una Política de Igualdad de Género es necesario que el presupuesto de esta sea reforzada para que pueda alcanzar sus metas.

“Ahora hay un presupuesto orientado a resultados que impone una línea en el tema de violencia de género y un fortalecimiento del sistema de justicia para las mujeres. Es decir, como se involucra el tema de atención en la política de igualdad, pero siempre es insuficiente el presupuesto. Se necesita que quien asuma la conducción del país le brinde el presupuesto y se ponga como política central del gobierno para que no haya un retroceso. Es un tema de voluntad política y decisión y compromiso en favor de las mujeres”, opinó.

Otro punto que resalta Revollar es la estrategia nacional de prevención que tiende a erradicar los patrones machistas que existen todas las estructuras en donde el poder masculino está por encima del femenino.

Sobre el sistema de justicia para las mujeres, la adjunta recuerda que el año pasado la entidad hizo una supervisión tanto en la PNP como en el Ministerio Público y concluyeron que necesita ser fortalecido con un registro de víctimas y agresores que está a cargo de la fiscalía.

Revollar recuerda otro tema que ha quedado pendiente: las mujeres desaparecidas. Pese a que el Ejecutivo creó el Sistema de Búsquedas de Desaparecidos, la adjunta señala que hay aspectos que se deben mejorar.

“En el portal web están las notas de alertas de las personas desaparecidas desde el 2018, pero falta más información. Hay que señalar cuántas han aparecido y en qué circunstancias. En este tema, la DP ha planteado al Mimp que la desaparición de mujeres sea tomada como una forma de violencia porque la prevalencia en mujeres es mucho más alta, es sobre el 75%. Está bien que sea nacional pero que tenga variables que te permita ver el grupo etéreo, donde está ocurriendo, si hay hechos previos, etc”, afirmó.

Por su parte, el investigador adjunto en Grade, Wilson Hernández, opinó que urge capacitar al personal policial que atiende directamente los casos de violencia de género. Indicó que es necesaria una reforma profunda que vaya desde la prevención en las escuelas de oficiales.

“En el tema de violencia y prevención de violencia va el tema de que tú tienes 140 mil efectivos policiales, 40 mil que ya trabajan en las comisarías. No es tan simple como decir: los reúno los capacito y se acabó el problema. Un trabajo que no es a corto plazo es el trabajo en las escuelas de oficiales. Según un informe de la PUCP del 2018, no hay un curso que aborde directamente los problemas de género en esas escuelas. Es decir, no hay una estructura”, afirmó.

Hernández también destacó la necesidad de fortalecer la selección del personal que trabajará en la sección de familia y será el que atienda a las víctimas. “Se sabe que quienes van a las secciones de familia son los policías castigados. Lo otro que es lo mas difícil es cómo cambiar una cultura policial como la peruana que es bien sexista. Y ese es un reto que merece una educación”, agregó.

El investigador también recordó que otro punto pendiente son las medidas de protección a las mujeres que denuncian agresión. Pese a que se formó un escuadrón especial para ello, refiere, no hay un número adecuado de policías que logrará cumplir con todas las medidas de protección.

Hernández sugiere, además, que se establezca dentro de la agenda del próximo gobierno el tema de las masculinidades.

“Ahí la idea es tratar de construir una sociedad más justa para entender a las mujeres, respetar sus derechos, tener una posición más progresiva de la igualdad, implica no trabajar únicamente con el Mimp, sino con colegios”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO