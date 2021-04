Tres hermanos instalaron una mesa de sufragio ante la ausencia de dos integrantes de esta. Sebastián Cotrina, quien fue elegido como presidente de mesa en el colegio Círculo de Ingeniería, en Los Olivos, llegó temprano a cumplir con su deber; sin embargo fue el único de los miembros que lo hizo. Ante esta situación decidió llamar a sus hermanos Ángela y Matías para completar la mesa.

“Llegué y no había nadie, los otros dos miembros no habían aparecido. Le pregunté al personal de ONPE si podía llamar a mis hermanos, porque ya estaban llegando varios adultos mayores. Me dijeron que sí y vinieron”, dijo a América Sebastián Cotrina.

Los hermanos narraron que la jornada electoral pasó sin sobresaltos y se mostraron felices de haber cumplido con este deber en una fecha tan importante. “Tenemos toda nuestra disposición para ayudar. Todo transcurrió con normalidad”, señaló Ángela.

Durante las elecciones del último domingo, se reportó que muchos miembros de mesa no se presentaron a cumplir con su deber, por lo que se tuvo que recurrir a voluntarios que quisieran asumir la responsabilidad.

Según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para el cierre de la hora máxima para la instalación de las mesas, el 99,96% de las mesas se pudieron abrir sin problemas, aunque con algo de retraso.

