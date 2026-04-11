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Más de 54 mil miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional garantizarán seguridad durante las elecciones del 12 de abril. (Foto: PCM)
Más de 54 mil miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional garantizarán seguridad durante las elecciones del 12 de abril. (Foto: PCM)
Por Redacción EC

La Defensoría del Pueblo se mostró en contra de que los ciudadanos que cuentan con requisitorias vigentes puedan acudir a sus locales de votación este domingo 12 de abril sin riesgo de ser detenidos por la Policía Nacional durante la jornada de las Elecciones Generales 2026.

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