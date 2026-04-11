La Defensoría del Pueblo se mostró en contra de que los ciudadanos que cuentan con requisitorias vigentes puedan acudir a sus locales de votación este domingo 12 de abril sin riesgo de ser detenidos por la Policía Nacional durante la jornada de las Elecciones Generales 2026.

Esto está definido en las leyes vigentes para garantizar el derecho al voto en estos comicios generales de 2026.

La Defensoría ha presentado un proyecto de ley para permitir detenciones judiciales el día de los comicios, siempre que se facilite el derecho al sufragio. Hasta septiembre de 2025, se registraban más de 107,000 personas con órdenes de captura vigentes en el país.

El artículo 343 de la Ley Orgánica de Elecciones establece que ninguna autoridad puede detener a un ciudadano habilitado para sufragar durante el día de la votación ni 24 horas antes. La normativa vigente protege el derecho al voto por encima de los mandatos judiciales de captura previos.

El general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Revoredo, confirmó que la concurrencia de las personas requeridas por la justicia está garantizada para la jornada. La institución policial tiene el mandato de vigilar el orden sin ejecutar detenciones por requisitorias durante el proceso.

La única excepción permitida por la ley para realizar una detención inmediata es el caso de flagrante delito. Si un elector es sorprendido cometiendo un acto ilícito en el momento, las autoridades están facultadas para proceder con su arresto.