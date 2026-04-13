Esta mañana inició a la votación excepcional en 13 instituciones educativas de Lima Metropolitana para los 52,251 electores que no pudieron sufragar ayer por el retraso en la entrega de material electoral en plena jornada de las elecciones generales del 2026.

Así se vio el panorama en las afueras del colegio San Luis Gonzaga en San Juan de Miraflores en la jornada extraordinaria de elecciones este lunes 13 de abril. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

Así se vio el panorama en las afueras del colegio San Luis Gonzaga en San Juan de Miraflores en la jornada extraordinaria de elecciones este lunes 13 de abril. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

Así se vio el panorama en las afueras del colegio San Luis Gonzaga en San Juan de Miraflores en la jornada extraordinaria de elecciones este lunes 13 de abril. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

En el colegio San Luis Gonzaga de San Juan de Miraflores, los electores manifestaron su malestar por tener que retornar a las urnas. “Ayer esperé desde temprano hasta las 4:00 p.m., pero nunca llegaron los materiales”, relató un ciudadano que viajó desde Chile específicamente para ejercer su derecho al voto.

Otros votantes indicaron que han tenido que gestionar permisos especiales con sus empleadores para cumplir con su deber cívico durante esta mañana. “Estoy aquí temprano pidiendo permiso del trabajo; me han dado tolerancia para llegar un poquito más tarde”, comentó una electora mientras esperaba la apertura de las mesas de sufragio.

Así se vio el panorama en las afueras del colegio San Luis Gonzaga en San Juan de Miraflores en la jornada extraordinaria de elecciones este lunes 13 de abril. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

Así se vio el panorama en las afueras del colegio San Luis Gonzaga en San Juan de Miraflores en la jornada extraordinaria de elecciones este lunes 13 de abril. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

Así se vio el panorama en las afueras del colegio San Luis Gonzaga en San Juan de Miraflores en la jornada extraordinaria de elecciones este lunes 13 de abril. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

La noche del domingo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE habilitaron locales en San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac para instalar las 187 mesas que quedaron pendientes.

La suspensión del proceso el domingo 12 de abril fue causada por el incumplimiento de la empresa Servicios Generales Galaga en la entrega de materiales electorales y equipos informáticos. Según la ONPE, la contratista no dispuso de la cantidad de vehículos necesaria para el traslado, lo que afectó principalmente a centros de votación de la zona sur de la capital.

Así se vio el panorama en las afueras del colegio San Luis Gonzaga en San Juan de Miraflores en la jornada extraordinaria de elecciones este lunes 13 de abril. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

Así se vio el panorama en las afueras del colegio San Luis Gonzaga en San Juan de Miraflores en la jornada extraordinaria de elecciones este lunes 13 de abril. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

Así se vio el panorama en las afueras del colegio San Luis Gonzaga en San Juan de Miraflores en la jornada extraordinaria de elecciones este lunes 13 de abril. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

El horario establecido para esta jornada complementaria es de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., permitiéndose la instalación de mesas de sufragio hasta las 2:00 p.m.. Para asegurar el despliegue, la ONPE utilizó sus propias unidades para trasladar el material durante la madrugada, bajo la custodia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

El Ejecutivo instruyó a entidades como el Ministerio de Trabajo a brindar facilidades laborales a los ciudadanos afectados por esta prórroga. Por su parte, el Ministerio de Educación garantizó que los locales escolares permanezcan operativos y con el resguardo de seguridad necesario para la jornada.