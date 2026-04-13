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Así se vio el panorama en las afueras del colegio San Luis Gonzaga en San Juan de Miraflores en la jornada extraordinaria de elecciones este lunes 13 de abril. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Así se vio el panorama en las afueras del colegio San Luis Gonzaga en San Juan de Miraflores en la jornada extraordinaria de elecciones este lunes 13 de abril. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Por Redacción EC

Esta mañana inició a la votación excepcional en 13 instituciones educativas de Lima Metropolitana para los 52,251 electores que no pudieron sufragar ayer por el retraso en la entrega de material electoral en plena jornada de las elecciones generales del 2026.

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