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La ONPE inició el traslado del material electoral a los centros de votación de Lima Metropolitana. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
La ONPE inició el traslado del material electoral a los centros de votación de Lima Metropolitana. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
Por Redacción EC

En el marco de la segunda elección presidencial, desde Lurín la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el despliegue del material electoral hacia los locales de votación de Lima Metropolitana y el Callao mediante 217 vehículos.

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