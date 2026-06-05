En el marco de la segunda elección presidencial, desde Lurín la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el despliegue del material electoral hacia los locales de votación de Lima Metropolitana y el Callao mediante 217 vehículos.

La actividad se desarrolló desde sus almacenes ubicados en la sede ONPE: local Lurín Live, altura del kilómetro 32 de la Av. Panamericana Sur, dirigida por el jefe interino, Bernardo Pachas.

Los vehículos cuentan con la debida protección de la Policía Nacional. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

Cada uno de los vehículos cuentan con la debida protección de la Policía Nacional del Perú (PNP), son monitoreados satelitalmente y viaja a bordo un comisionado de la Gerencia de Gestión Electoral, encargado de verificar y certificar que la carga electoral llegue a su destino.

El destino final de la carga electoral serán 2,253 instituciones educativas de Lima Metropolitana y el primer puerto de la República, los que servirán como centros de votación.

Fiscales de prevención del delito estuvieron presentes durante la actividad. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

La documentación electoral está conformada por las cajas de sufragio y reserva, paquetes para el coordinador de local de votación, señales y rótulos, ánforas plegadas y cabinas de votación.

Para facilitar el voto de las personas con discapacidad visual, el organismo electoral también distribuirá plantillas Braille.

El destino final de la carga electoral serán 2,253 instituciones educativas de Lima Metropolitana y el primer puerto. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

Antes del despliegue, el material electoral pasó la verificación por parte de sus fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Para el traslado de la documentación electoral, la ONPE realizó el oportuno ensamblaje final que concluyó el jueves 3 de junio, a las 12:36 horas. La última mesa ensamblada fue la N° 046127, ubicada en la IE Manuel Calvo y Perez, en Pucusana, donde están distribuidas 9 mesas para el sufragio de 2,672 electores.

La actividad se desarrolló desde sus almacenes ubicados en la sede ONPE de Lurín. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

Para una mayor garantía de todos los actores electorales, durante la fase de impresión de las cédulas de sufragio, el organismo electoral utilizó contadoras automáticas para garantizar el número adecuado de papeletas de sufragio para cada mesa de sufragio.

Al despliegue del material electoral concurrieron el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo; y el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.

Al despliegue del material electoral concurrieron el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo; el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; y otras autoridades. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

Asimismo, el el coordinador nacional de Fiscalía de Prevención del Delito, Alfonso Barrenechea Cabrera; el fiscal provincial Ricardo López; y la fiscal suprema Patricia Benavides, así como observadores internacionales.

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